Российская ракета вечером 2 июля попала в здание базы отдыха под Одессой
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Вечером 2 июля российские войска снова нанесли ракетный удар по Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
Ракета попала в одну из построек базы отдыха.
Отмечается, что серьезных и пострадавших разрушений нет, сообщили в оперативном командовании "Південь".
Напомним, вечером в субботу, 2 июля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Сообщалось, что в городе работают системы противовоздушной обороны.
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Грузия - убийцы грузинского народа получают пенсии, пособия и пользуются уважением у электората. Это насчет того как русня не поддерживает убийства.
После Украины - убийцы украинского народа должны быть наказанными до единого и вместо пенсий и пособий должны передать все имущество. Вот такими должны быть условия Украины по отношению к мразям.