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обстрел (20439) Одесская область (3107)

Российская ракета вечером 2 июля попала в здание базы отдыха под Одессой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Вечером 2 июля российские войска снова нанесли ракетный удар по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Суспільне".

Ракета попала в одну из построек базы отдыха.

Отмечается, что серьезных и пострадавших разрушений нет, сообщили в оперативном командовании "Південь".

Напомним, вечером в субботу, 2 июля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Сообщалось, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

Также читайте: В результате взрыва мины на пляже Одесщины погиб 1 человек, еще 1 получил ранения, - мэрия

Автор: Анастасія Потіха
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Чувство безнаказанности движет ублюдками. Чечня - кровожадные убийцы чеченского народа получают пенсии и пособия и пользуются уважением среди населения рашки.

Грузия - убийцы грузинского народа получают пенсии, пособия и пользуются уважением у электората. Это насчет того как русня не поддерживает убийства.

После Украины - убийцы украинского народа должны быть наказанными до единого и вместо пенсий и пособий должны передать все имущество. Вот такими должны быть условия Украины по отношению к мразям.
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03.07.2022 01:33 Ответить
Рашка 40% вооружения припала за 5 месяцев. Вот где реально клоуны.
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03.07.2022 03:22 Ответить
Та хай би рашка все "припала" за 5 місяців. Мене цікавить безпека українців.
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03.07.2022 09:34 Ответить
Т.н. военную операцию зателял т.н. хирург, который даже дестку правильно нарисовать не может, чтоб от настоящей не отличить. Короче, существо сеё - типа "черепаха", когда без всех конечностей, один лишь панцырь, да и тот дырявый и червивый.
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03.07.2022 02:03 Ответить
Люди расслабились и перестали спускаться в бомбоубежище когда слышат сирены. вот вам и результат , что в торговом центре Кременчуга после сирены никто не пошёл в бомбоубежище , тоже в Николаеве и в Одессе. В Украине идёт война и до мирного времени ох ещё как далеко , а погибнуть от собственной лени и глупости и дать погибнуть обственным детям - это не простительная дурость.
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03.07.2022 06:20 Ответить
 
 