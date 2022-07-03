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На южном направлении ВСУ уничтожили 29 оккупантов, вражескую технику и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С" и две самоходные крупнокалиберные пушки "Пион".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"В настоящее время известно об обезвреживании 29 рашистов, самоходной гаубицы "Мста-С", 2 самоходных крупнокалиберных орудий "Пион", еще 6 единиц бронированной техники".

В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но готовность среагировать на беспилотник у наших подразделений отточена безупречно: 3 из 3 воздушных шпионов заземлены до основания.

Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобожденным территориям захвачены 4 трофейные боевые машины пехоты", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Скоріше б вже знищили плодючу свиноматку оцих тарганів.
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03.07.2022 06:53 Ответить
припаси це харашо. значить по нам не прилетить
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03.07.2022 07:04 Ответить
Під Чорнобаївкой диміло добре та довго.
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03.07.2022 08:36 Ответить
 
 