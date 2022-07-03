Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.
Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.
"Вероятнее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут в Славянск и Бахмут. Отведение украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 со Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.
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I все повернемо.
Без бою нiхто нiчого не здаэ. Окупант захватюэ випалену землю.
Вторжение России на Украину (российская агрессия против Украины, российско-украинская война, «специальная военная операция» на Украине началось 24 февраля 2022 года , примерно в 5 часов утра по киевскому времени
Вроде не было вторжения в Украину, оккупации Крым и Донбасса в 2014 году?
"До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль"
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1530085933479075840?t=4BW5krfgAewiFJwh7eh70A&s=19
Та так будь хто може прогнозувати ,, от виходить що і я - експерт , бо прогнозую що ***** може завтра здохнути ,, ну а може і не може .
Вчера были проверены:
- склады БК в Попасной
- склады БК в Ровеньках
- объект ГСМ и склады текущего довольствия по службе РАВ в Ясиноватой (заодно была проинспектирована и работа железнодорожного узла)
Работа комиссии продолжается...
выявлена целая куча недостатков,
командование на местах составляет планы их устранения.