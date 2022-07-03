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Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Вероятнее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут в Славянск и Бахмут. Отведение украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 со Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
З інтерв*ю Дениса Попова Цензору, учасника боїв в Сіверськодонецьку. Після поранення лікується в госпіталі.

"До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль"
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03.07.2022 07:44
+20
так само як з Київської області і Зміїним "жестом доброй волі"
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03.07.2022 07:20
+20
Справа в тому, що оті мєстні звинувачують ЗСУ, бо їх не потрібно наче було захищати, а віддати Росії. Там потрібно все те кодло прокацапське винищити, бо біда буде й далі на століття.
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03.07.2022 08:01
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переломний момент? Як повертатимемо
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03.07.2022 07:13 Ответить
так само як з Київської області і Зміїним "жестом доброй волі"
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03.07.2022 07:20 Ответить
Тебе, ватан, расскажут и покажут. Если в "спец. операции" копыта не откинешь
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03.07.2022 07:24 Ответить
ти шось переплутав. я на іншому боці
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03.07.2022 08:18 Ответить
Тебе сказали ватан - значит ватан. Тут лучше знают. Даже лучше тебя.
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03.07.2022 11:25 Ответить
Головне життя вlйскових. Треба вiдволити, нехай вiдводять. Сохранемо армiю та хлопцiв, сохранемо Украiну.
I все повернемо.
Без бою нiхто нiчого не здаэ. Окупант захватюэ випалену землю.
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03.07.2022 07:20 Ответить
"вiдволити", "сохранемо", "захватюэ" - де ти набрався такого жаргону?
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03.07.2022 08:29 Ответить
На Новому Арбатi, там вчора спирт "Рояль" давали, от воно й бубнить маячню.
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03.07.2022 09:04 Ответить
"" Без бою нiхто нiчого не здаэ "" Олександр, а як же кацапня через чотири години була вже в нашому місті (Нова Каховка)? Вже 5й місяць під путлірівцями- страшно. Напевно чули,як шість днів назад "прилітіло".....
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03.07.2022 08:53 Ответить
""через чотири години"" По обіді...десь через шість годин.
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03.07.2022 09:02 Ответить
Херсонщина то про зраду , а не про 'без бою'! Херсонщина має бути звільнена першою як надважливий стратегічний регіон!!! І це повна відповідальність зеленського і залужного!
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03.07.2022 09:35 Ответить
Достали уже эти эксперды. Американцы уже давали Украине три дня Вот что пишет эта контора о российско-украинской войне:

Вторжение России на Украину (российская агрессия против Украины, российско-украинская война, «специальная военная операция» на Украине началось 24 февраля 2022 года , примерно в 5 часов утра по киевскому времени
Вроде не было вторжения в Украину, оккупации Крым и Донбасса в 2014 году?
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03.07.2022 07:22 Ответить
І втрати російськомовних слід від 2014 вести.
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03.07.2022 07:31 Ответить
Місто де більшість зрадників, сепаратистів.
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03.07.2022 07:30 Ответить
Місто де більшість обрала какая разница, ми усталі ат вайни та нужно просто перестать стрелять
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03.07.2022 07:40 Ответить
Якщо знаєш математику, то з'ясується, шо це майже всі міста України. Такі шо, і їх не треба боронити, бо обирали слуг?
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03.07.2022 11:11 Ответить
З інтерв*ю Дениса Попова Цензору, учасника боїв в Сіверськодонецьку. Після поранення лікується в госпіталі.

"До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль"
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03.07.2022 07:44 Ответить
Справа в тому, що оті мєстні звинувачують ЗСУ, бо їх не потрібно наче було захищати, а віддати Росії. Там потрібно все те кодло прокацапське винищити, бо біда буде й далі на століття.
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03.07.2022 08:01 Ответить
Там потрібно все те кодло прокацапське винищити)) Якраз цим , кацапня зараз посилено і займається . .
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03.07.2022 08:05 Ответить
Хто памятає ефіри шустріка весни 14 ? Один ефір де були донецькі школярі випускники - " оставте нас в покое, не издевайтесь над нами, не ставте нас на колени". А тепер раха поставила іх раком, не ***********, язики в сраки позапихали
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03.07.2022 08:35 Ответить
Пропаганда і тупі родичі виїдають мізки! Але вони ніхто щоб їх слухати! Україні робити своє, важливе лише для України на своїй території і ніякий гавкіт нікого і ніде не має нас спиняти!
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03.07.2022 09:39 Ответить
Не получится. Они хотят и в параше быть, и из Украины не выезжать. Здесь только принудительная депортация поможет. Как в свое время чеченцев, крымских татар и других вывозили - эшелонами.
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03.07.2022 08:39 Ответить
нікого депортувати не треба одним паспорт не громадянина , другим зона і буде порядок. Донбас поважає сильних , хто сильнійший за тим і підуть
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03.07.2022 10:55 Ответить
вам не кажестя странным МАНЕ ЛИЧНО ИМЕННО ТАК.. рассуждать на тему что там хочет ******** ***** ************ лично ***** мне-- что воно ***** там хочет-- я например хочу чтобы России не было от слова вообще и будь у меня способность послать им ядерный заряд сделал бы не раздумывая... да -да я не сумасшедший просто хочу увидеть симметричный ответ от Раши как развенчание мифа о 2 армии мира там бабахнет снесет пару регионов.... а в ответ НИХУЯ НЕ ПРИЛЕТ тому как все обосранно обломанное в ********** и нечем просто стрелять и развенчаем очередной мыльный бульбашка о ядероном щите ********** которые только на бумаге....
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03.07.2022 09:25 Ответить
Порівняння зображень розміщення на карті України результатів голосування до ВРУ у 2019 році у місцях, де більшість отримала проросійська опзж, із лінією фронту:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1530085933479075840?t=4BW5krfgAewiFJwh7eh70A&s=19
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03.07.2022 07:59 Ответить
Який там ще Сіверськодонецьк?
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03.07.2022 10:47 Ответить
Ничё! Всё назад отвоюем. Главное, продержаться до ленд-лиза, а там у русни земля под ногами горитымэ
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03.07.2022 07:50 Ответить
Чё, ***??
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03.07.2022 09:06 Ответить
Huj vachjo...
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03.07.2022 09:27 Ответить
..Ну й новини від цієї - " експердної " конторки ,, російські війська - можуть встановити контроль ,,тут ключове слово - можуть .. Вживання слова - можуть , не виключає варіанта що - може і не можуть ... Тобто , це не точно ,, іншими словами це - хз .. Просто таки - геніальне прогнозування ситуації , по методу - як карта ляже .
Та так будь хто може прогнозувати ,, от виходить що і я - експерт , бо прогнозую що ***** може завтра здохнути ,, ну а може і не може .
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03.07.2022 07:54 Ответить
Вибачайте Інституту вивчення війни та Цензору. Вам краще соцмережі Арестовича читати. Там значно солодше. Будете спокійно спати, не задумуючись, поки не прилетить.
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03.07.2022 09:25 Ответить
Ну а вам краще обходити незрозумілі вам коментарі стороною , а ще - втримуватись від дебільних порад .. Я взагалі то писав зовсім про інше . .
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03.07.2022 10:17 Ответить
Ну тоді офіс пана Президента не менші експерти, бо кажуть, що можуть закінчити війну цього року.
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03.07.2022 09:29 Ответить
Донбасс вата протестует...видео обращение жен к путлеру...типа ты зачем гаденыш забирает даже 15 летних пацанов на войну...
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03.07.2022 07:55 Ответить
Как то быстро посыпались, а говорили что возле Лисичанска лучшие позиции чем в Северодонецке.
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03.07.2022 07:57 Ответить
Які б там позиції не були , але коли існує загроза їх оточення , краще з них відійти . Невже це не зрозуміло . ? .
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03.07.2022 08:03 Ответить
Йому пох@р.
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03.07.2022 08:09 Ответить
Безуглая из киевского бункера передумала, посоветовалась с аристовичем и решила что надо отдавать город.
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03.07.2022 08:29 Ответить
Путлера нужны руины дамбасса...в Алеппо научился и в Мариуполе...
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03.07.2022 08:06 Ответить
Инспекция ВСУ на тыловых объектах МТО российских оккупационных войск продолжается..

Вчера были проверены:

- склады БК в Попасной

- склады БК в Ровеньках

- объект ГСМ и склады текущего довольствия по службе РАВ в Ясиноватой (заодно была проинспектирована и работа железнодорожного узла)

Работа комиссии продолжается...

выявлена целая куча недостатков,

командование на местах составляет планы их устранения.
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03.07.2022 08:19 Ответить
ще треба перевірити під москвою в Ростові і Тьоткіно ...
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03.07.2022 10:58 Ответить
Може й правильно роблять що відходять, бо " стаять насмерть" за якусь купу розбитого бетону на яку безперервно вивалюють вагони вибухівки міг тільки сралін з жюковим, у яких були мільйони " нових єдініц".
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03.07.2022 08:26 Ответить
Орков заманивают в городки и оставляют без снабжения и складов.
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03.07.2022 09:10 Ответить
Чим далі відходять наші від кордонів рф на Луганщині, тим довшою і важчою стає логістика для кацапні і тим більше рашистів і техніки треба для контролю збільшеної території. Нехай відходять зсу звідти, але паралельно треба перекрити перешийок!!! Бо це 2 тил ворога!
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03.07.2022 09:45 Ответить
Какой-то Институт Капитанов Очевидность. И зарплаты, наверное хорошие.
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03.07.2022 12:25 Ответить
 
 