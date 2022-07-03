Российские силы могут установить контроль над Луганщиной уже в ближайшие дни, - Институт изучения войны

Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Вероятнее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут в Славянск и Бахмут. Отведение украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 со Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

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