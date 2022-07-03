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Анонсированная Макроном военная помощь прибудет в Украину в ближайшие недели, - посол Омельченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

caesar

Военная помощь для ВСУ, анонсированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в том числе самоходные артиллерийские установки Caesar, прибудет в Украину уже в ближайшие недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в эфире общенационального телемарафона.

"Франция помогла изначально, но было единственное условие – не разглашать об этом. Это - из-за соображений безопасности, безопасности логистики. Помощь придет в ближайшие недели. Кое-что, что было заявлено, уже на территории Украины", - отметил дипломат.

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Автор: Анастасія Потіха
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третяя батарея! Есть дивизион!
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03.07.2022 08:46 Ответить
VAB бронетранспортери, здається, і ПКР Exocet
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03.07.2022 08:58 Ответить
А неанонсовані Макроном військові технології Франції вже давно у кацапів і весь час допомагають їм вбивати українців...
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03.07.2022 09:13 Ответить
Ага.
" - из-за соображений безопасности, безопасности логистики" Вот и сообщил.
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03.07.2022 09:47 Ответить
Дивизиое Цезарей, Дивиион Панзергаубиц, Дивизион Крабов, ... Не хватает дивизиона Арчеров.
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03.07.2022 10:06 Ответить
Батарея Зюзан
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03.07.2022 12:27 Ответить
Найближчими тижнями це скільки? 2-14 тижнів? А треба вже і зараз
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03.07.2022 10:36 Ответить
чому не відкрито кримінальне провадження проти цензор.нет за державну зраду? за таку "інфу" у період 2-ї світової усі причетні буди б у застінках нквд!!!
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03.07.2022 11:42 Ответить
 
 