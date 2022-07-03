Анонсированная Макроном военная помощь прибудет в Украину в ближайшие недели, - посол Омельченко
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Военная помощь для ВСУ, анонсированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в том числе самоходные артиллерийские установки Caesar, прибудет в Украину уже в ближайшие недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в эфире общенационального телемарафона.
"Франция помогла изначально, но было единственное условие – не разглашать об этом. Это - из-за соображений безопасности, безопасности логистики. Помощь придет в ближайшие недели. Кое-что, что было заявлено, уже на территории Украины", - отметил дипломат.
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" - из-за соображений безопасности, безопасности логистики" Вот и сообщил.