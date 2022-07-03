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В Черном море находятся три российских ракетоносца с 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,рф

В Черном море сейчас находятся в готовности к возможному применению ракетного вооружения три российских корабля с 24 крылатыми ракетами на борту и два больших десантных корабля.

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко
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Топ комментарии
+18
Крейцер "москва" також перебуває у чорному морі, але є ньюанс...
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03.07.2022 09:00
+5
На 270
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03.07.2022 09:01
+5
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03.07.2022 09:26
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Крейцер "москва" також перебуває у чорному морі, але є ньюанс...
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03.07.2022 09:00 Ответить
Це я до того що цих три корита поки в надводному стані
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03.07.2022 09:02 Ответить
мабуть, ближче, ніж на 70 км не підходять до берега, ссуки
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03.07.2022 09:00 Ответить
На 270
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03.07.2022 09:01 Ответить
Нептун, Harpoon - 150, Exocet - 200
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03.07.2022 09:13 Ответить
Однак все одно треба як ракетні, так в торпедні катери. 7 підводних човнів теж несуть Калібри.
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03.07.2022 09:15 Ответить
протичовновий Гетьман Сагайдачний притопили на ремогті з початком агресії
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03.07.2022 09:21 Ответить
взагалі казали шо до нього толком то і торпед не було
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03.07.2022 09:25 Ответить
плавав просто собі корабель
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03.07.2022 09:28 Ответить
Торпеди проти ПЛ до сраки. Потрібні глибинні бімби.
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03.07.2022 10:12 Ответить
чому ж, це специфіка Сагайдачного. великий протичовновий корабель. Гадаєш торпеди не занурююються на глибину човна?
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03.07.2022 10:21 Ответить
Сейчас все то, что помогало сделать «жест доброй воли» на Змеином может пойти в сторону Херсона. Вот орки демонстративно и усиливают флот у берегов
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03.07.2022 09:00 Ответить
цікаво, а ППО якесь є на них? чи можна б їх з літаків розфігачити?
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03.07.2022 09:02 Ответить
так це три їх новітні фрегати
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03.07.2022 09:22 Ответить
у эссена/быкова имеются по две установки "штиль" по 12 ракет каждая, т.е. 24 ракеты, такие как на "буке", ну и ПЗРК игла и верба на борту как говна за баней, плюс по две установки АК-630. Ну и авиация прикрытия тоже может подтянуться с ракетами с активными ГСН, в отличие от наших полуактивных, оставляющих мало шансов для наших пилотов выжить в прямом боестолкновении. Так что ніт, не можем, ибо не идиоты.
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03.07.2022 09:29 Ответить
Дуже добре що в нас є Нептуни. Дякую дуже дякую
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03.07.2022 09:02 Ответить
Теоретично. Бо ті 3-4 штуки було зроблено на власні кошти підприємства і зібрано з запчастин вже в Одесі. Держава перед війною не замовила ні@уя.
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03.07.2022 12:05 Ответить
У Чорному морі наразі перебувають у готовності до можливого затоплення ракетним озброєнням три російські кораблі із 24 крилатими ракетами на борту та два великі десантні кораблі. Джерело: https://censor.net/ua/n3351759
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03.07.2022 09:04 Ответить
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03.07.2022 09:14 Ответить
у нас же есть джавелины
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03.07.2022 09:11 Ответить
*******
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03.07.2022 09:19 Ответить
лутше тоді з Богдани
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03.07.2022 09:23 Ответить
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03.07.2022 09:26 Ответить
радісно. Одна керована ракета на 80 км коштує $155000 . 12 шт скільки виходить?
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03.07.2022 09:32 Ответить
іііі!? продовжуй думку.
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03.07.2022 10:13 Ответить
ні я просто незнаю скільки їх в нас
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03.07.2022 10:24 Ответить
пост оптимизма.
Шоб ********* не то что батарею, а дивизион, Химарсу не нужно два пакета, а достаточно одной М30, в которой четыре сотни суббоеприпасов. И к Вове, который лежит в достижении кацапской арты, Химарсу ехать не обязательно - он сделает выстрел с такой дистанции, что Вова даже не услышит выхода.
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03.07.2022 09:39 Ответить
Всім пофіг скільки там рашистських корит плаває в нашому морі і що вони там мають на борту! Але нам не пофіг чи є у ОК 'Південь' план по їх потопленню і якщо є, то чому вони досі плавають!!!????
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03.07.2022 10:16 Ответить
они либо дальше дистанции гарантированного достижения комплексов ПКР, а если и подходят ближе, то под прикрытием истребительной авиации, для которой ПКР достаточно несложная цель. Так что план простой - ждать очередного кацапского ******.
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03.07.2022 11:19 Ответить
Флагман сумує без компанії - придонне угрупування чфрф просить поповнення.
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03.07.2022 12:01 Ответить
Їх потрібно знищити. А не ждати поки ці ракети прилетять на наші голови.
Все, направлене на нас - маємо право знищити.
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03.07.2022 12:51 Ответить
 
 