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В результате агрессии РФ в Украине 344 ребенка погибли и более 642 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 986 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 3 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 344. Возросло количество раненых – более 642.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 342, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 2 июля в результате обстрела военными РФ гражданской инфраструктуры г. Доброполья Донецкой области получили ранения 7-летний мальчик и 3-летняя девочка.

Также смотрите: Девочка перед уничтоженным в результате российского обстрела домом в Одесской области. ФОТО

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.
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Лише за це московську орду слід знищити дощенту,на друзки!!!
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03.07.2022 09:10 Ответить
Дети не умеют проклинать.

Вы "Градом" расстреляли Украину,
Вы танками стреляете в упор,
Вогнали острый нож нам в спину...
В глазах истёкших кровью к вам укор;

В них боль, неверие и удивленье,
Туманных мыслей бред, вопрос: "Зачем?
Три дня не дожила до дня рожденья
И вот приходится расстаться с этим всем"

Взлетела детская душа над домом,
Который уничтожил штурмовик -
Прощением, а не проклятья громом,
Убийце в уши тихий звук проник.
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03.07.2022 09:36 Ответить
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03.07.2022 09:49 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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03.07.2022 11:06 Ответить
 
 