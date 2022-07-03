Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 970 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1584 танка и 3744 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июля потери личного состава противника составляют около 35 970 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1584 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3744 (+7) ед,

артиллерийских систем - 801 (+1) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),

крылатые ракеты - 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,

специальная техника - 64 (+3).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.