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Около 4 утра рашисты нанесли ракетные удары по Харькову. ВСУ отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Каждый день Харьков и область страдают от ударов врага. Российские ракеты разрушают объекты критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно - пострадавших нет. Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54 летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение, состояние - среднее", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, по области в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы.

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"Оккупанты фактически весь день наносили удары по Чугуевщине: горели хозяйственные здания, гаражи, обстреливали открытые территории. Всего в течение суток, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 4 раненых: Харьков - 1, Чугуевский район - 2, Харьковский район - 1", – отметил Олег Синегубов.

Он добавил, что украинские защитники удерживают оборонные позиции.

"На Харьковском направлении оккупанты пытаются оборонять занятые ранее позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки. Наши Вооруженные Силы успешно отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки", - идет.

Автор: Анастасія Потіха
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Ету ніч вперше не чули обстрілів Немишлі и ХТЗ ,прильоти в інших районах.Будьмо обережними,віримо в наших захисників,лікарів,спасателів.Ворог буде розбит!
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03.07.2022 09:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.07.2022 09:50 Ответить
 
 