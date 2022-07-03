С начала вторжения РФ в Украине зарегистрировано более 31 тыс. преступлений, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские правоохранители зарегистрировали 31321 преступление.
Об этом в Телеграм-канале проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
" Преступления агрессии и военные преступления: зарегистрировано 20 940 преступлений. Из них: 20 165 - о нарушении законов и обычаев войны, 73 - о нарушении, подготовке или решении и ведении агрессивной войны, 19 - о пропаганде войны, 683 - другие", - заявили в ведомстве.
Также правоохранители зарегистрировали 10 381 преступление против национальной безопасности, из них: 7282 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1231 – по поводу государственной измены, 1403 – по коллаборационной деятельности, 78 – по пособничеству государству-агрессору, 64 – по поводу диверсии – другие.
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@bassanets
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30 июн.
Появилась новая тенденция в торговле с Китаем: Китайские компании заключают контракты на поставку товаров в Россию, получают предоплату 30 - 35%... а затем сообщают о форс мажоре в связи с санкциями...и обещают поставить товар...после снятия с России этих самых санкций...
це існування самої імперії Зла, мордора раSSії! -
це 100% злочин проти Людства!