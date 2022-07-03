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В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений Вооруженных сил, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

В Брестской области Беларуси начата ротация подразделений вооруженных сил Республики.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 3 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 970 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1584 танка и 3744 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+7
Та й картопляний хій на них.

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03.07.2022 09:58
+6
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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03.07.2022 10:03
+4
В российском Белгороде снова взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате ЧП» в городе погибли три человека, 4 - ранены.

Разрушены 11 многоквартирных домов и 39 - частных.
https://t.me/charter97_org/77228
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03.07.2022 09:59
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адепти руZZкого міра білоруSSкі таракани почали рухатись....

щось у рашистів пішло не так...
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03.07.2022 09:49 Ответить
В них з часів Боголюбського все не так!!!))))
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03.07.2022 09:52 Ответить
Драники готуються до смаження!!))
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03.07.2022 09:50 Ответить
главно дело, шоб призывники после школы знали защитников Брестской крепости поимённо.
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03.07.2022 09:57 Ответить
Та й картопляний хій на них.

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03.07.2022 09:58 Ответить
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03.07.2022 10:12 Ответить
В российском Белгороде снова взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате ЧП» в городе погибли три человека, 4 - ранены.

Разрушены 11 многоквартирных домов и 39 - частных.
https://t.me/charter97_org/77228
показать весь комментарий
03.07.2022 09:59 Ответить
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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03.07.2022 10:03 Ответить
До 24.02, помнится, такие же сообщения были и о российской группировке на нашей границе ...
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03.07.2022 10:48 Ответить
"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. "зелена" фальшива мантра , котру за день ,перед нападом рашиста, ще 23 лютого "співали зелені квартальщики" ,
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03.07.2022 11:06 Ответить
Ротация - это когда кацапы дают в рот бульбашам или бульбаши кацапам?
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03.07.2022 11:55 Ответить
 
 