В течение суток россияне обстреляли несколько громад в Николаевской области. Фиксируются численные разрушения. Есть погибшие, - Ким

Российские оккупанты нанесли удары по критической и социальной инфраструктуре населенных пунктов Николаевской области. Потерпели разрушения и частные дома жильцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о текущей ситуации в области сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В Баштанском районе днем, 2 июля, обстреляли Ингульскую громаду. Попадания были вне и в пределах с. Новоалександровка. В результате обстрелов произошел пожар сухой травы на открытой территории. Пострадавших нет.

Также вчера, 2 июля, было обстреляно с. Лепетиха Березнеговатской громады. В результате чего загорелась сухая трава. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе вчера, 2 июля, была обстреляна Шевченковская громада. В поселке Луч в результате вражеских обстрелов погиб один человек. В с. Шевченковое потерпело частичные разрушения частное предприятие. В с. Котлярово повреждены гражданские гаражи и жилые дома. После вражеских обстрелов, 2 июля, в поселке Засилье разрушены жилой дом и хозяйственное подсобное помещение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также вчера, 2 июля, обстрелам подверглось с. Галицыновка Галицыновской громады. Последствия уточняются.

"В течение 2 июля фиксировались обстрелы Первомайской громады. В результате в пгт Первомайское разрушена социальная инфраструктура и повреждена недостроенная 4-этажка. Также возник пожар спортивной базы местного дома культуры, школьной столовой и хозяйственной постройки на территории частного домовладения. А уже утром, 3 июля, в результате обстрелов в Первомайском возникло возгорание жилого дома и гаражей", - добавили в ОВА.