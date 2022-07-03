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Получено подтверждение, что в акватории Мариуполя взорвался на мине российский катер "Акула", - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,катер,акула

30 июня в акватории Мариуполя на мине взорвался российский десантный катер "Акула".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" Черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб", - написал Андрющенко.

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Топ комментарии
+25
Туди їм і дорога.
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03.07.2022 10:38
+23
І Кабздун даволєн...
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03.07.2022 10:38
+21
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03.07.2022 10:45
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Туди їм і дорога.
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03.07.2022 10:38 Ответить
это их жест доброй воли
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03.07.2022 11:08 Ответить
І Кабздун даволєн...
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03.07.2022 10:38 Ответить
І орки пристроєні
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03.07.2022 10:44 Ответить
А уж бычки и крабы 🦀🦀🦀🦀🦀 как довольны
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03.07.2022 10:46 Ответить
Финальный аккорд "Акулы" по фильму "Челюсти".
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03.07.2022 10:40 Ответить
Приятное воскресенье сегодня. Давно такого не было. Сперва Белгород, потом Курск, теперь акула. Ещё бы дождя Бог дал, и чтобы пуйло сдохло
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03.07.2022 10:41 Ответить
Гарно потроху, шановний. Але напрям ваших думок заряджає.
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03.07.2022 11:04 Ответить
Ну хотя бы пуйло сдохло. Бог с ней, с засухой, понимаю что нельзя у господа слишком много просить и сразу)
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03.07.2022 11:32 Ответить
Здихання пуйла нічого не змінить, друже. На жаль...

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03.07.2022 12:46 Ответить
На північному заході вчора пройшла сильна гроза і дощ після трьох тижднів посухи.
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03.07.2022 11:43 Ответить
У нас страшная засуха... У меня даже в колодце уровень воды упал(
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03.07.2022 11:55 Ответить
Недільний ранок гарнесенько почався!
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03.07.2022 10:41 Ответить
Wo! I feel good,
I knew that I would now
I feel good, I knew that I would, now
So good, so good, I got youuuu
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03.07.2022 11:01 Ответить
Сам на собі підірвався, пдр. Я так думаю ..
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03.07.2022 10:42 Ответить
Даний випадок доводить ефективність операції з дистанційного мінування акваторій портів і стоянок кораблів рашистського флоту в Чорному і Азовському морях.
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03.07.2022 10:45 Ответить
это какими же носителями мы могли дистанционно минировать акваторию Мариуполя? Скорее, оторвалась от якоря наша, которая устанавливалась в заграждении еще до вторжения, и потому не попавшая под траление. И додрейфовала до точки пересечения с "акулой".
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03.07.2022 11:32 Ответить
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03.07.2022 10:45 Ответить
І хижаки, буває, стають жертвами!
Нехай щастить!
Для рашистів перекладаю:
Нех#й шастать!
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03.07.2022 10:45 Ответить
Мелкий, сто тонн дедвейтом. По идее, должен был затонуть после подрыва.
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03.07.2022 10:56 Ответить
Мелочь, а приятно.
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03.07.2022 10:59 Ответить
Не "копай" комусь міну, бо сам в неї потрапиш 🤦
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03.07.2022 11:03 Ответить
вроде бы мелочь, но приятно
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03.07.2022 11:07 Ответить
Не совсем мелочь. У кацапов всего два таких коаблика было. Остался один.
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03.07.2022 12:36 Ответить
Не розумію шо це таке у срусні - ЧФ РФ. Чі Флот Чі не Флот?
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03.07.2022 11:08 Ответить
было бы дно капсулой 300мм брони ар 500 как в авто тигр был бы рикошет а та..
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03.07.2022 11:09 Ответить
Чудова новина ! смерть рашиським окупантам .
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03.07.2022 11:14 Ответить
. .
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03.07.2022 11:21 Ответить
Акула на корм акулам.
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03.07.2022 11:26 Ответить
Акула за москвою!
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03.07.2022 12:24 Ответить
Насправді той катер зветься "Какула". Перша літера як завжди щось пройобана
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03.07.2022 12:25 Ответить
Всі російські кораблі потрібно знищувати.
якщо ми збираємось повертатися Крим, то російського флоту там вже не має бути.
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03.07.2022 12:34 Ответить
Я ніколи не втомлюсь писати, що треба ******* по севастополю, треба припиняти цю оренду нашого порту. Флот рф має бути знищений.
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03.07.2022 13:10 Ответить
А що він так необережно плавав?
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03.07.2022 13:27 Ответить
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03.07.2022 15:39 Ответить
Надеюсь что не пустой
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03.07.2022 19:05 Ответить
 
 