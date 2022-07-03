Получено подтверждение, что в акватории Мариуполя взорвался на мине российский катер "Акула", - Андрющенко
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30 июня в акватории Мариуполя на мине взорвался российский десантный катер "Акула".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" Черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб", - написал Андрющенко.
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I knew that I would now
I feel good, I knew that I would, now
So good, so good, I got youuuu
Нехай щастить!
Для рашистів перекладаю:
Нех#й шастать!
якщо ми збираємось повертатися Крим, то російського флоту там вже не має бути.