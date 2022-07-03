РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11112 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
24 988 109
исчезновение (273) компенсации (468) крейсер (95) россия (91364) Черноморский флот РФ (1449)

"Предают самые дорогие", - от отца погибшего на крейсере "Москва" срочника сбежала жена после получения 7 миллионов рублей компенсации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шкребець

Отец погибшего на российском крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец остался не только без сына, но и без жены. Женщина исчезла после того, как получила 7 млн рублей (около 3,6 млн грн) компенсации.

Об этом Шкребец написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Моя жена забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены. Вот такая моя жизнь, предают самые дорогие", - написал он.

Читайте также: "Нужно разрезать этот гнойник и наказывать всех виновных", - отец пропавшего срочника с крейсера "Москва" Шкребец

Сам Шкребец в соцсетях активно распространял антиукраинские призывы.

Как сообщалось ранее, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец написал запрос в симферопольский военный комиссариат после того, как ему сообщили, что его сын, 19-летний срочник Егор, служивший на крейсере "Москва", пропал без вести во время эвакуации экипажа. Вместе с Дмитрием Шкребцом запрос написали еще две семьи пропавших моряков.

Предают самые дорогие, - от отца погибшего на крейсере Москва срочника сбежала жена после получения 7 миллионов рублей компенсации 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
нашо з такими грошима такий дібіл)
показать весь комментарий
03.07.2022 11:14
+48
Жена провєла спєцаперацію
показать весь комментарий
03.07.2022 11:24
+44
Ето карма дєбіл...
показать весь комментарий
03.07.2022 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
просто цікаво ... чому 7 млн ? наче ж 12-15 ??
показать весь комментарий
03.07.2022 13:54 Ответить
Вони на радощах 8 млн з 15 пробухали.
показать весь комментарий
03.07.2022 15:24 Ответить
лох-це доля)
показать весь комментарий
03.07.2022 14:05 Ответить
"Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації Джерело: https://censor.net/ua/n3351778

ЦЕ СУДЬБА ІДІОТА ЯКИЙ НЕ ОТРИМАВ НАВІТЬ 30 СЕРЕБРЯНИКІВ
показать весь комментарий
03.07.2022 15:40 Ответить
Просто обычный день на московии. Не стоит внимания
показать весь комментарий
03.07.2022 16:04 Ответить
Bog palkoyu ne b'e...
показать весь комментарий
03.07.2022 16:21 Ответить
Чого бідний , бо дурний, а чого дурний-бо бідний. А от жінка розумна і багата, а синавей ана ісчо нарожаєт,
показать весь комментарий
03.07.2022 16:41 Ответить
цель ватницы-ее заикриоли родить..отдать тугосерю в армию..7млн..бинго..план норм..
показать весь комментарий
03.07.2022 19:11 Ответить
женщинам нельзя доверять никаких денежных секретов.
показать весь комментарий
04.07.2022 04:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 