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война (47303) Газ (10089) Тарифы на отопление (691) Донецкая область (7178) отопительный сезон (475) Кириленко Павел (624)

Из-за активных боевых действий Донетчина может остаться без газоснабжения во время отопительного сезона, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

отопление,отопительный,сезон

Из-за активных боевых действий газоснабжение в Донецкой области во время отопительного сезона вряд ли будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время телемарафона.

"Подготовка идет с тем, чтобы область прошла отопительный сезон с минимальным количеством людей. При этом, я понимаю четко, что газоснабжение в области вряд ли будет, потому что идут активные боевые действия", - рассказал он.

Кириленко отметил, что по прогнозам, в области на отопительный сезон останется 300 тысяч граждан.

"Говорю откровенно, это очень большая цифра для всей области для отопительного сезона... Особую обеспокоенность вызывают многоквартирные дома", - добавил глава ОВА.

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Може Украіни там не буде, а ви переймаєтесь
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03.07.2022 11:21 Ответить
так что- прекращать боевые операции по возвращению оккупированных территорий ??? Люди должны сами быть ответственными за свою безопасность и удобства.Им были предложены варианты выезда из боевых зон...они должны понимать,что они не могут быть ценой территорий и цже отданных жизней за освобождение
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03.07.2022 11:22 Ответить
ну, щоб добувати сланцевий газ, стара інфраструктура їм без потреби...

у когось ще є сумніви, чому кацапи уперто лізуть на Юзівську газоносну площу?
https://ipress.ua/articles/gaz_yakogo_mozhe_y_ne_buty_99127.html
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03.07.2022 11:24 Ответить
А кого вы там обогревать собираетесь? Более половины населения погибло, остальные до зимы разойдутся по всему миру, чтобы выжить. Останутся только хворые на ум. Но такие люди живут в своём мире и проживут без отопления.
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03.07.2022 11:42 Ответить
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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03.07.2022 11:53 Ответить
 
 