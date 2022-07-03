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Новости За рубежом
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Россияне во Франции "сидят тихо, как мыши под веником", – посол Украины Омельченко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

омельченко,вадим

Влияние россиян во Франции значительно уменьшилось с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Россияне были очень активны во Франции. У них действительно много мощностей, много влияния было. Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на на нашей стороне абсолютно", - сказал он.

По словам посла, французы "будто проснулись" и сейчас они солидарны с украинцами.

"Уровень поддержки – очень серьезный", – замечает Омельченко.

Также читайте: Анонсированная Макроном военная помощь прибудет в Украину в ближайшие недели, - посол Омельченко
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Топ комментарии
+24
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03.07.2022 11:44
+16
Повторюю-всіх смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу дамой в радной свінарнік,пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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03.07.2022 11:44
+16
Дело не в Петре, а в имбицилах, которые готовы проголосовать за новую табуретку.
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03.07.2022 11:54
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Просто якось дуже не хочеця "любіть расію-факаматушку" з середини...
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03.07.2022 11:43 Ответить
сидят тихо, как мыши под веником", - посол Украины Омельченко Источник: https://censor.net/ru/n3351782
Панове редактори, зайва літера "..И.." в назві статті.
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03.07.2022 17:07 Ответить
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03.07.2022 11:44 Ответить
Ой йдіть вже нах. Петру не бути президентом, заспокойтесь там
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03.07.2022 11:47 Ответить
Дело не в Петре, а в имбицилах, которые готовы проголосовать за новую табуретку.
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03.07.2022 11:54 Ответить
Тільки скільки отримав рашист медведчук каналів при петі?
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03.07.2022 12:06 Ответить
Та годі вже:

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03.07.2022 12:21 Ответить
Повторюю-всіх смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу дамой в радной свінарнік,пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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03.07.2022 11:44 Ответить
Це ж русианы, що тут дивного)
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03.07.2022 11:45 Ответить
Ну кацапи ж розуміють, що їх можуть випи*дити на роіну. Краще ж родіну любіть у Франції ніж на мордорі
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03.07.2022 11:45 Ответить
скрєпные не хотят, чтобы их на родину выслали, вместо того, чтобы у себя порядок навести лезут к другим гадить
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03.07.2022 11:46 Ответить
я бы сказал что скорее наш посол там сидит "тихо, як миша під віником, не видно і не чути"....
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03.07.2022 11:53 Ответить
Просто сцут что обратно выпрут в приполярную...
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03.07.2022 11:53 Ответить
А з іноземного легіону вже всіх рашистів викинули?
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03.07.2022 11:54 Ответить
В Испании они тоже делают вид что цивилизованные люди, хотя по сути остаются теми же свинособаками...
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03.07.2022 11:56 Ответить
СкреПОНОС прошел ..начался запор...,следом ожидаецца крах Рабzzeянской Вампирии...все идет по спирали 1914 года... первая Мировая..затем развал рюzzkaго гоффна...
Хрюкните Боже сЦаря храни...
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03.07.2022 11:57 Ответить
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03.07.2022 12:22 Ответить
Нещодвно в твітері було, що губєрнатор моск.обл. вороб"йов придбав елітну квартиру у Франції.
То це сидить тихо як миша?))
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03.07.2022 12:42 Ответить
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03.07.2022 14:00 Ответить
 
 