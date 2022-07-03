Министр культуры Германии Рот - против бойкота культуры РФ: "Не дам Путину забрать Чехова"

Бойкотировать русскую культуру неправильно. К примеру, нельзя позволять российскому диктатору Владимиру Путину забирать творчество писателя Антона Чехова.

Такого мнения придерживается министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Она назвала "ядом для демократии" российскую пропаганду, но считает "совершенно неправильным бойкот всего, что составляет русскую культуру".

"Существует большая неопределенность относительно того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот – это совсем неправильно, потому что чаще всего российские художники пытаются сохранить последние свободы", – сказала она.

По мнению Рот, существует "крупная русская культура, будь то музыка, литература, Чехов".

"Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!" – сказала она.

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Рот также отметила, что "люди в Украине чувствуют себя европейцами", борются за свободу и за демократические права, которые в Европе считают само собой разумеющимися.

Рот первая из правительства Германии посетила Украину после широкомасштабного вторжения РФ, она приехала в Одессу в начале июня. Она также выступала за защиту украинских культурных деятелей, получивших убежище в ФРГ.