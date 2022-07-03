Министр культуры Германии Рот - против бойкота культуры РФ: "Не дам Путину забрать Чехова"
Бойкотировать русскую культуру неправильно. К примеру, нельзя позволять российскому диктатору Владимиру Путину забирать творчество писателя Антона Чехова.
Такого мнения придерживается министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".
Она назвала "ядом для демократии" российскую пропаганду, но считает "совершенно неправильным бойкот всего, что составляет русскую культуру".
"Существует большая неопределенность относительно того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот – это совсем неправильно, потому что чаще всего российские художники пытаются сохранить последние свободы", – сказала она.
По мнению Рот, существует "крупная русская культура, будь то музыка, литература, Чехов".
"Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!" – сказала она.
Рот также отметила, что "люди в Украине чувствуют себя европейцами", борются за свободу и за демократические права, которые в Европе считают само собой разумеющимися.
Рот первая из правительства Германии посетила Украину после широкомасштабного вторжения РФ, она приехала в Одессу в начале июня. Она также выступала за защиту украинских культурных деятелей, получивших убежище в ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
"А що з Чехова вона читала?"
Навряд вона змогла би назвати більше трьох творів.
КашпіровськийАрестович взагалі каже ща саме українці МУСЯТЬ рятувати російську культуру.
Ніхто нікому нічого не винен. Якщо самим росіянам байдуже що їх "цивілізація" стрімко летить у прірву, то чому повинні перейматися інші? Вони напали, а ми мусимо їх рятувати? Ще й ми винні?
Дзуськи. Хай гине. Будемо розказувати про них на уроках історії як про зниклих скіфів чи готів. Так, було, але загуло.
такий собі "фіговий листочок", котрим людожер намагається прикрити своє рило та руки, які не просихають від чужої крові.
НАПРИКЛАД??
Чужого Украине не надо...
Воняет Мавзолеем...
Давайте сначала уничтожим орков, путина, рашизм и прочую сволоту (причем уничтожим физически и накорню), а потом уже будем рассуждать о "русской культуре", о "хороших русских" и т.п.
Нашла за ким сумувати.
Хоть кто-то мне может объяснить, что эта дура хотела сказать?? кто-то пройдется по немецким библиотекам и изымет книжки чехова??? или по филармониям и оперным театрам и заберет ноты чайковского ?!
что эти дебилы курят вообще??
при чем здесь мировое наследие которое общедоступно, к современной рос. культуре вообще?! и кто его у этой козы забирает?
- ***..ечная! - это - министерство культуры Германии!(с)
Культура - вещь ПРИНЦИПИАЛЬНО индивидуальная. Авторская. А финансируемые ГОСУДАРСТВОМ агитки - это не культура, а пропагандистские листовки.
Треба щоб всі любителі срущого мира прочуствували на собі творчість Лєрмонтова про «Манду до жопи раздєрут».
А якщо вони не дадуть нам відмінити росію та її гоблінську культуру, то значить цих пособників срущого мира з Німеччини чи звідки вони б там не були теж треба відмінити.