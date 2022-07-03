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бойкот (244) Германия (6724) культура (801) россия (92987)

Министр культуры Германии Рот - против бойкота культуры РФ: "Не дам Путину забрать Чехова"

рот,клаудіа

Бойкотировать русскую культуру неправильно. К примеру, нельзя позволять российскому диктатору Владимиру Путину забирать творчество писателя Антона Чехова.

Такого мнения придерживается министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Она назвала "ядом для демократии" российскую пропаганду, но считает "совершенно неправильным бойкот всего, что составляет русскую культуру".

"Существует большая неопределенность относительно того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот – это совсем неправильно, потому что чаще всего российские художники пытаются сохранить последние свободы", – сказала она.

По мнению Рот, существует "крупная русская культура, будь то музыка, литература, Чехов".

"Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!" – сказала она.

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Рот также отметила, что "люди в Украине чувствуют себя европейцами", борются за свободу и за демократические права, которые в Европе считают само собой разумеющимися.

Рот первая из правительства Германии посетила Украину после широкомасштабного вторжения РФ, она приехала в Одессу в начале июня. Она также выступала за защиту украинских культурных деятелей, получивших убежище в ФРГ.
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Топ комментарии
+38
Чехова путін і не забере, Чехов з Таганрогу, а це Україна
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03.07.2022 11:46
+29
Расєйская культура вже навіть чується як матюк.Ну де ви бачили культурних свиней???
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03.07.2022 11:47
+19
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." - он иностранный агент! медынский уже, ну точно, потребовал возбудить уголовное дело против него по этому поводу, обьявить его в розыск, и если он ещё не покинул пределы парашеньки, то арестовать и образцово-показательно осудить )))
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03.07.2022 11:52
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Чехова путін і не забере, Чехов з Таганрогу, а це Україна
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03.07.2022 11:46 Ответить
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." - он иностранный агент! медынский уже, ну точно, потребовал возбудить уголовное дело против него по этому поводу, обьявить его в розыск, и если он ещё не покинул пределы парашеньки, то арестовать и образцово-показательно осудить )))
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03.07.2022 11:52 Ответить
А Достоєвський звідки?
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03.07.2022 14:00 Ответить
А Ганна Горенко (Ахматова) звідки?
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03.07.2022 14:35 Ответить
абсолютно верно, бывшая екатеринославская губерния! я с детства зачитывался расказами Чехова, и сейчас бывало какатывало настроение почитать расказй Чехова, или Зощенка... ну это же бред приравнивать его в какому-то говну кремлевскому и оркам!
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03.07.2022 17:49 Ответить
А Михайло Сегенюк (ой, прастітє - Міхаіл Баярскій) тоже із т.з. "русскіх"?
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03.07.2022 19:20 Ответить
Расєйская культура вже навіть чується як матюк.Ну де ви бачили культурних свиней???
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03.07.2022 11:47 Ответить
Мдя, полезных идиотов в Германии тоже хватает, не одни мы такие "умные"
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03.07.2022 11:48 Ответить
дохріна!
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03.07.2022 11:52 Ответить
"Панаєхалі тут"! - фраза, яку почула моя дружина біля Бранденбурзьких воріт кілька років тому. Це були дві "німкені", що так реагували на велику кількість туристів.
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03.07.2022 12:05 Ответить
боже видала рот. фанат чехова))
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03.07.2022 11:48 Ответить
хто з вас його читав?
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03.07.2022 11:49 Ответить
Я четав.
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03.07.2022 12:01 Ответить
Багато четав. Про українців він упоминав вскольз. Тіпо він нє местний. Ну і хз.
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03.07.2022 12:04 Ответить
пішов він *****. Я краще почитю як робить вибухівку зброю та **********.
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03.07.2022 12:06 Ответить
купував гільзи Takho 9 mm p.a. у Херсоні, тепер все накрилось мєдним тазом. Шо цікаво про це Чєхов думає?
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03.07.2022 12:11 Ответить
шо саме
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03.07.2022 12:04 Ответить
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03.07.2022 11:50 Ответить
тим краще. робочий рот єто очєнь харашо. чехову би понравилось .
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03.07.2022 11:53 Ответить
в том роті гєпатіт-с. не варто і пробувати.
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03.07.2022 11:59 Ответить
с вашим уровнем культуры, продемонстрированном на фото- вы не только Чехова не читали, но и западную классику тоже. но еще не поздно в этой жизни. почитали бы Жюля Верна, Диккенса, Марка Твена и тд
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03.07.2022 12:26 Ответить
Рузана, судя по недетским обидам на снимке ваш рот, а не Клаудии.
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03.07.2022 13:09 Ответить
Nemci svsem bolnie , tak hatjat zarazitsa ruskim virusom , azh zubi svodjat 🤣🤣🤣
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03.07.2022 11:50 Ответить
она читала, що вони в книжках по вивченню рос.мови як іноземної пишуть? якби знала, то не гавкала б!
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03.07.2022 11:51 Ответить
Та ви і з російськими військовими не боретесь, бо там нема путіна
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03.07.2022 11:52 Ответить
Яка запекла боротьба
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03.07.2022 11:52 Ответить
Еще одна на зарплате. Чемодан вокзал сыктывкар и там знакомься с великой культурой сколько хочешь
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03.07.2022 11:53 Ответить
Потрібно було її зразу спитати:
"А що з Чехова вона читала?"
Навряд вона змогла би назвати більше трьох творів.
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03.07.2022 11:53 Ответить
вы удивитесь, но существуют люди, которые читают. и Чехова и Толстого и Голсуорси с Диккенсом
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03.07.2022 12:21 Ответить
Как по мне, толстой очень посредственный писатель. Картонные герои, шаблонная речь, отвратная прорисовка героев. Чехов нравится, но не весь. "степь" его очень хороша. Гоголь великолепен, считаю ему нет равных в русскоязычной литературе. Диккенс схематичен - все плохо, сильно плохо, совсем плохо, чуть лучше, бац и все опять плохо, бац и все стало прекрасно)
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03.07.2022 12:51 Ответить
Ви шо, він же стіхи про Му-Му написав ...
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03.07.2022 12:38 Ответить
Чому увесь світ повинен дбати про "російську культуру"? Кашпіровський Арестович взагалі каже ща саме українці МУСЯТЬ рятувати російську культуру.
Ніхто нікому нічого не винен. Якщо самим росіянам байдуже що їх "цивілізація" стрімко летить у прірву, то чому повинні перейматися інші? Вони напали, а ми мусимо їх рятувати? Ще й ми винні?
Дзуськи. Хай гине. Будемо розказувати про них на уроках історії як про зниклих скіфів чи готів. Так, було, але загуло.
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03.07.2022 11:54 Ответить
Да не треба там нічого рятувати. Якщо що то вкрадуть німецьких митців та щось з німецької кухні і скажуть що то російське. Не в перший раз
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03.07.2022 12:03 Ответить
от і відправ люсю у расею-нехай там і рятує
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03.07.2022 12:38 Ответить
Росіяни в школі вивчають російську літературу, а потім пхаються в Бучу. І от ми бачимо до чого ця "культура" приводить.
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03.07.2022 13:58 Ответить
"російська культура" - це щось таке кострубате та незрозуміле, штучне, вторинне, притягнуте на російську орду за "вуха", "п`яне марення", або ж "одвічне скиглення" із розмазуванням "п`яних соплів" по одвічно запухлому неголеному рилу
такий собі "фіговий листочок", котрим людожер намагається прикрити своє рило та руки, які не просихають від чужої крові.
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03.07.2022 15:24 Ответить
Пораджу нашій владі або міністерству освіти зібрати всю москальську літературу й потягами відправляти до Німеччини,як жест доброї волі.Нехай німці класики почитають досхочу,а українцям більше не треба цього лайна.
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03.07.2022 11:59 Ответить
А це реально. Особисто міністерці Рот (Червона).
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03.07.2022 15:39 Ответить
"найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи"
НАПРИКЛАД??
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03.07.2022 12:00 Ответить
Русские замечательно умеют играть из себя жертв. Вот о чем она говорит.
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03.07.2022 12:02 Ответить
нікіта міхалков
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03.07.2022 12:03 Ответить
Говорят в Германии пару лет назад закрылось изучение там шумерских и других языков из-за нехватки средств. Вот на исследования вымерших языков у Германии денег нет, а на язык, чьих носителей сотни миллионов они очень беспокоятся.
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03.07.2022 12:00 Ответить
Дайте ей расейское гражданство... запретите въезд на год в Европу, и эта дибильная риторика спадёт сама собой ..
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03.07.2022 12:02 Ответить
Ти ліпше не дай Путлеру забрати Лисичанськ, а то бачте, за Чехова вони сильно переживають!
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03.07.2022 12:03 Ответить
Не перевелись ещё на Германии идиоты.
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03.07.2022 12:03 Ответить
Этой мадам навалить градом по дому, а потом пусть рассказывает про байкот раша культуры.
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03.07.2022 12:04 Ответить
Все рабZZeянские памятники...книги и прочий труп Столыпина из Киево-Печерской лавры погрузить в вагоны и отьправить на ГУЛАГ путлера...
Чужого Украине не надо...
Воняет Мавзолеем...
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03.07.2022 12:06 Ответить
Як він вам так треба той чехов то й віддайте за нього кацапам свій берлін.ми тут яким боком,нам чехов не потрибен разом з му-му.
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03.07.2022 12:10 Ответить
Міністерці культури нємєтчини я б порекондував розкатати ібло побільше. Кацапський юх туди буде влізати разом з чеховим.
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03.07.2022 12:10 Ответить
Чехов самоліквідувався. Немає більше ні Чехова ні дяді вані ні вешневого садочка. І справа не стільки в Путіні, справа у самих росіянах, які Чехова довели до прикрого самогубства разом зі всією кацапською культурою. Амінь!
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03.07.2022 12:11 Ответить
Меркель і Шрьодер її товаріщі
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03.07.2022 12:15 Ответить
Главное, чтобы у нее не забрали "майн кампф".
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03.07.2022 12:17 Ответить
Есть предложение:
Давайте сначала уничтожим орков, путина, рашизм и прочую сволоту (причем уничтожим физически и накорню), а потом уже будем рассуждать о "русской культуре", о "хороших русских" и т.п.
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03.07.2022 12:17 Ответить
як Зоя Космодємянская, шо вона пед смертю викрикувала. гляньте в російській вікіпедії.
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03.07.2022 12:18 Ответить
спалила три хати її зловили і повісили.
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03.07.2022 12:19 Ответить
Ну прочитайте фразу Чехова в оригинале и не пишите ерунду.
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03.07.2022 12:20 Ответить
Та iбiсь ти в Рот зi своiм Чеховим.
Нашла за ким сумувати.
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03.07.2022 12:20 Ответить
Це ще Рот Лєрмонтова не читала.
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03.07.2022 12:21 Ответить
Завали свой Рот - Чехов родился в украинском городе Таганроге и с какого бока он русский писатель?
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03.07.2022 12:21 Ответить
угу,ну, який вплив цієї культури на нассєлЄніє??що вона виростила?А лермонтова точно не забере з його твором"Уланша" де оспівується групове згвалтування, який народ така і культура, а німцям видать ця культура дуже близька, недарма історичні партнери
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03.07.2022 12:22 Ответить
боже, какие они конченные!
Хоть кто-то мне может объяснить, что эта дура хотела сказать?? кто-то пройдется по немецким библиотекам и изымет книжки чехова??? или по филармониям и оперным театрам и заберет ноты чайковского ?!
что эти дебилы курят вообще??
при чем здесь мировое наследие которое общедоступно, к современной рос. культуре вообще?! и кто его у этой козы забирает?
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03.07.2022 12:26 Ответить
Я ж говорю одни комсомолки там осталис )
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03.07.2022 12:31 Ответить
''А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.'' (""Ванька '', Чехов). Таку культуру німчура хоче зберегти? Зараз ***** їм тою сєльодкою по морді возить
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03.07.2022 12:36 Ответить
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03.07.2022 13:37 Ответить
самое главное, что они от єтого оргазмируют 🤣
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03.07.2022 13:38 Ответить
- альО?!.. это прачечная?
- ***..ечная! - это - министерство культуры Германии!(с)
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03.07.2022 13:06 Ответить
Что за хрень?
Культура - вещь ПРИНЦИПИАЛЬНО индивидуальная. Авторская. А финансируемые ГОСУДАРСТВОМ агитки - это не культура, а пропагандистские листовки.
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03.07.2022 13:07 Ответить
Та і пішов той чехов за руським воєнним кораблем
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03.07.2022 13:43 Ответить
Из автобиографии великого писателя АП.Чехова - «Я родился в живописном украинском городке Таганрог…». Это я напоминаю рашистским нацистам отрицающим историческое существование Украины и украинских границ.
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03.07.2022 14:06 Ответить
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03.07.2022 14:15 Ответить
Посол Мельник! Тикніть мордою цю фрау в біографію Чехова! Вона охреніє!
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03.07.2022 15:43 Ответить
Тётка эта напомнила старый анекдот - Алё, это прачечная? - *********. - Это институт руской культуры.
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03.07.2022 15:54 Ответить
Чехов украинец.
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03.07.2022 15:57 Ответить
Ще одна любительниця групового зґвалтування.

Треба щоб всі любителі срущого мира прочуствували на собі творчість Лєрмонтова про «Манду до жопи раздєрут».

А якщо вони не дадуть нам відмінити росію та її гоблінську культуру, то значить цих пособників срущого мира з Німеччини чи звідки вони б там не були теж треба відмінити.
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03.07.2022 15:59 Ответить
А от яких українських письменників та поетів ця фрау Рот знає?
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03.07.2022 16:06 Ответить
Да кто у нее что забирает
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03.07.2022 16:35 Ответить
"Російської культури" взагали немає, як немає взагали "російської кухні", "російського характеру" ... Тому що немає такої національності - росіяни, і ніколи не було.
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03.07.2022 16:45 Ответить
Т.з. "русскую культуру" творили, в-основному українці і євреї.
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03.07.2022 19:24 Ответить
Рот целуется с Чеховым рот-врот ?
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03.07.2022 18:20 Ответить
Варто би подякувати фрау міністрині за відданість і повагу до творчості Великого Українця Антіна Чехова.
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03.07.2022 19:25 Ответить
Чехов путину не по зубам, я спокоен.
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04.07.2022 04:33 Ответить
 
 