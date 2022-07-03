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Почти 800 тыс. украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,київ

Около 800 тысяч граждан Украины остались без крова вследствие полномасштабного вторжения России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram, об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, больше всего разрушений жилищного фонда зафиксировано на востоке и севере страны, где происходили и продолжаются активные боевые действия.

"Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилищного фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях", - отметила Шуляк.

Нардеп добавила, что уже около 200 тыс. украинцев подали заявки на получение компенсации из-за разрушенного жилья.

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Мабуть, варто мати ще Україні відповідне міністерство або іншу аналогічну держструктуру із ціх проблем (назвати її можна, як заманеться, та це на разі не є головне). Аби шановні панове перейматися виключно справами тих, хто потерпав від ординської парашинської навали агресорів (й, на жаль, може ще потерпати): руйнація нерухомості, мародерство, викрадення рідних дітлахів та жінок. Державо - та допоможіть, як зможете, своєму народові щирому мирному українському.
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03.07.2022 12:09 Ответить
800 тысяч? Да в одном Мариуполе жителей на начало было около полумиллиона.
А Северодонецк? А Лисичанск? А сколько в Харькове и Николаеве разбили?
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03.07.2022 12:14 Ответить
Не дай Господь... И это ведь не просто жилье. Украинцы в этом смысле как молдоване, всю жизнь свои дома обустраивают, чтобы было лучше чем у соседа. У соседа ламинат, так я себе паркет, у соседа ванна с джакузи, так я себе бассейн. Утрирую, конечно. Каждый по возможностям делает, но смысл тот же - созидать, строить, обустроить место, в котором живешь. Это не просто дома лишиться, это потерять результат трудов всей жизни.
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03.07.2022 12:41 Ответить
там такий кирило тимошенко все шото варнякав про якесь житло від держави. а це вже заткнувся. вагонів набудував для 25 сімей і на цьому все?
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03.07.2022 12:51 Ответить
Cогласен с первым комментом. Необходимо создать министерство восстановления Украины.
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03.07.2022 16:13 Ответить
 
 