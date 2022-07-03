"Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - Лукашенко

В союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и участие Беларуси в войне РФ против Украины давно определено.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание БелТА, об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - Союзное государство. Где в союзе два независимых народа.

И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - говорится в сообщении.

Лукашенко заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".

По его словам, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости до южных границ с тем, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе "в десять раз… чтобы воевать". А Беларуси, по его словам, "надо выстоять… и победить".

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