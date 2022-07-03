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"Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

В союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и участие Беларуси в войне РФ против Украины давно определено.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание БелТА, об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - Союзное государство. Где в союзе два независимых народа.

И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - говорится в сообщении.

Лукашенко заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".

По его словам, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости до южных границ с тем, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе "в десять раз… чтобы воевать". А Беларуси, по его словам, "надо выстоять… и победить".

Также читайте: С территории Украины пытались нанести ракетный удар по военным объектам на территории Беларуси, - Лукашенко
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Топ комментарии
+118
Слыхали чистосердечку? А ну насыпьте санкций дебилу, да побольше.
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03.07.2022 12:13
+92
Сдохнешь вместе с ху#лом,тварь картопляная.
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03.07.2022 12:13
+48
Це все - покрови зірвано. Фашистська брехлива наволоч.
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03.07.2022 12:15
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Страница 2 из 2
Якось напомітно зникло " Бацька", тепер війде в історію як посібник *****.
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03.07.2022 13:13 Ответить
Ну тобто з рашкою ще одна область. Та це й так зрозуміло.
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03.07.2022 13:14 Ответить
Отак вас разом і поховаємо!
В одній вигрібній ямі...
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03.07.2022 13:15 Ответить
Хай Лукашенко візьме ту саму карту і лінійку і виміряє відстані від України до Могильова, Мінська і Мозирського НПЗ, це і будуть перші обєкти відповіді ЗСУ, якщо його гнила армія вторгнеться в Україну. До мацкви далеченька, а Білорусь, ось вона поряд.
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03.07.2022 17:25 Ответить
Хочу підказати бульбофюреру, що відстань від України до Гомеля, Мозиря і Бреста 50-60 км. , до Менска і Могилева біля 260 км. Раз плюнути "Хаймарсу", а перші три міста можуть привітати навіть дівчатка "Богдана" і "Сюзанна".
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03.07.2022 17:31 Ответить
Вирок буде такий саме, бульбофюрер - курва! На палю!!!
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03.07.2022 13:20 Ответить
Білоруські раби таке саме лайно,як і москалі. Немає чого робити між ними різницю. Попре ублюдок на Луцьк
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03.07.2022 13:22 Ответить
Сябри Білоруси, ви ще існуєте?! Де ви!!!!???? Чому ця гидота ще розмовляє?!!!
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03.07.2022 13:23 Ответить
Існують, але тепер вони бидлоруси, підвид кацапів
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03.07.2022 16:00 Ответить
Усатый сын цыгана и проститутки вокзальной, готовится ввести бнлосрашиков в Украину
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03.07.2022 13:39 Ответить
а тем временем власть продолжает поддерживать дипломатические отношения с кровавым, режимом фашиствующего бульбафюрера, виновного в массовых обстрелах, и гибели десятков тысяч мирных граждан Украины.
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03.07.2022 13:45 Ответить
"Где в союзе два независимых народа." A gde drugije zavisimije narodi budut?
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03.07.2022 13:52 Ответить
************ даже не знает что спина рашки находится в другой стороне (там же где и жопа) это Дальний Восток. Это там где рядом американская Аляска и Япония, которые в любой момент могут ******* в эту спину. А там где ты лука - там не спина, а передок с **** путлера, который ты дурак сосёшь. Это ж надо быть таким дятлом, чтобы вымазать путлеровским гавном и себя, и свою страну, и свой народ!!!
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03.07.2022 14:01 Ответить
"Сосал, сосу и буду сосать!
И не вам меня учить руководить колхозом!" (с)
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04.07.2022 09:31 Ответить
********* еще хуже *********. мрази
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03.07.2022 14:01 Ответить
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03.07.2022 14:06 Ответить
Два незалежних народи в багатонаціональній союзній державі. Вроді в РФ ще якісь народи були. Ну та Пітун з ними.
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03.07.2022 14:10 Ответить
Бульбаші,здохнете всі,як тільки рипнетесь,навіть не сумнівайтесь.
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03.07.2022 14:25 Ответить
Ось зла - так называется союз ***** и доярочки
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03.07.2022 14:27 Ответить
***** Бацяньку полюбил
Глубокой трепетной любовью
Он чуткий сон её хранил
Нёс нефть и газ ей к изголовью

Он позабыл, что он *****
Забыл рабссеюшку родную
Летел он из задрыщенских глубин
В надежде робкой поцелуя

***** и Бацянька - сюжет этой песни
Твоя подсказала гитара
***** и Бацянька они, если честно,
Не пара, не пара, не пара

Бацянька слушала смеясь
Его наивные признанья
В ней огонёк любви погас
Остались разочарованья

Он понял всё и смог сказать
Ты так прекрасна и невинна
Быть может будешь понимать
Когда засуну тебе в пасть член одинокого дельфина

***** и Бацянька они, если честно,
Не пара, не пара, не пара...
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03.07.2022 22:40 Ответить
такої держави як білорусь більше не існує! і не треба окуповані території називати білоруссю
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03.07.2022 14:38 Ответить
А коли вона існувала?
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03.07.2022 16:24 Ответить
Казковий Довбойоб
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03.07.2022 15:08 Ответить
яке населення- такий і лпідер.?
А Зе!Бенітосам--- 36.6 і гантелі на орган для піаніно.
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03.07.2022 15:21 Ответить
В прошлый раз с подобных заявлений (когда Россия признала ОРДЛО) через пару дней началась война. Что на этот раз?
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03.07.2022 15:11 Ответить
Вава, набери таргана, попередь, що вагнеровців хочуть затримати...
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03.07.2022 15:17 Ответить
Визнав себе маріонеткою, такий собі шакал Табакі.
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03.07.2022 15:18 Ответить
не знал что сябры не славяне а моксы .фу позор.
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03.07.2022 15:33 Ответить
"нікому не дозволять стріляти в спину російській людині". Джерело: https://censor.net/ua/n3351788


тогда будем стрелять прямо в свинячье рыло...
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03.07.2022 15:52 Ответить
Какие два народа? Одиннарод вы, что не знаете?
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03.07.2022 15:53 Ответить
Какой народ ? Так , ссыкливый сброд , который готов все терпеть , чтобы не попасть на лесоповал .
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03.07.2022 16:09 Ответить
білоруси себеназивають "а ми что. ми тутешніє". таракан їм не заважає, а на все плювати,бо вони тутешні.
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03.07.2022 15:55 Ответить
Твоя участь у "спецоперації" визначена давно . Как и ху@ла .

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03.07.2022 16:06 Ответить
Он упорно идёт по следам каддафи, но считает, что прийдет он не к черенку, а к победе над всеми❗И тем самым сохранит власть☝ Дебил ***
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04.07.2022 02:09 Ответить
Вспомнилось фото где оно - это тело, дарит ***** несколько мешков картошки - на этом характеристику этого тела можно заканчивать - остальное только матом.
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03.07.2022 16:08 Ответить
Белокацапы пойдут войной - это ясно. Постоянно говорить , что такого никогда не будет , значит как раз будет. Такое уже было... ******** ****** , ходили в колонах с шарфиками, шариками и зонтиками , приговаривая лишь бы не было войны. Теперь получите...
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03.07.2022 16:09 Ответить
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03.07.2022 16:10 Ответить
Конченное животное...
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03.07.2022 16:34 Ответить
Ця його речуга буде одним з доказів на трибуналі. І відповідальність спільно нестимуть, і репарації виплачуватимуть.
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03.07.2022 17:11 Ответить
дурик... ему бы повеситься и позор не терпеть... так нет... со справкой дурки еще и вякает...
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03.07.2022 17:23 Ответить
треба їх усіх вбити!!!іншого вибору немає))))
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03.07.2022 17:27 Ответить
это было "нипанятно" только тем, кто мутил с этими упырями "минские соглашения" восимь лет назад
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03.07.2022 17:35 Ответить
ти придурок 73%?
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03.07.2022 19:23 Ответить
Нісенітниця...
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03.07.2022 17:48 Ответить
То есть россия братская, а Украина так получается не братская? Ну и на том спасибо, а то от этих "братьев" уже тошнит.
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03.07.2022 18:47 Ответить
Белорусы Славяне.
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03.07.2022 18:48 Ответить
Словаки, чехи, поляки і багато інших європейських народів слов'яни, а твої білорасєяни нацистські тварі котрі одночасно смокчуть своєму калхозенфюреру та путєну, абинєбиловайни...
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03.07.2022 19:25 Ответить
******** *******
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03.07.2022 20:35 Ответить
*****оси, шановний... Нахіба їм нашу історію підтасовувати?
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04.07.2022 10:17 Ответить
Не всі слов'яни однаково корисні.
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03.07.2022 21:32 Ответить
А БОрис Джонсон - не славянин.
И чо?!
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04.07.2022 09:42 Ответить
...підлизувать гузно Ху..лу,безхребетне усцате.бридке людиноподібне Ху.ло 2,горіть в аду покидьки разом.
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03.07.2022 18:50 Ответить
Необхідно негайно фізично знищити *************** узурпатора та його сатрапів. Починати потрібно з сатрапів. Саме цим має займатись опозиція.
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03.07.2022 18:58 Ответить
сатрапи, самі перевзуються в стрибку, а тому і хрускоту таргана буде достатньо для початку.
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04.07.2022 09:49 Ответить
Єдине що цей чмо саме визначає так це у який позиції він буде задовільняти слухняних білорасєян, решту вирішує голова саюзнай дяржави...
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03.07.2022 19:16 Ответить
Ну і здря. Песда тебе, хрусч картофельний. Сиди, перебірай, жді.
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03.07.2022 19:56 Ответить
"...Мы были и будем"(Ляксашка Рыгорыч) - "Будет, будет... Шашлык из тебя будет!" (Мультфильм "Мюнхаузен")

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03.07.2022 20:41 Ответить
"Кавказская пленница" же)
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04.07.2022 09:44 Ответить
Просування московитів на сході корелюється з більш конкретними заявами голови білоколгоспу. Мабуть є якась домовленість з ****** про вступ у війну бульбашів після виходу кацапні на межі Луганської та Донецької областей.
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03.07.2022 21:59 Ответить
скоро Лукашенко найдут мертвым
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03.07.2022 22:04 Ответить
Козел двуличный и подлый
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03.07.2022 23:14 Ответить
Лука тебя за яйца с коленькой подвесят
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03.07.2022 23:57 Ответить
За Колю не знаю, а Луку вешать не за что.
У него давно вместо яиц две больших варёных картофелины.
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04.07.2022 09:46 Ответить
Значит скоро Белорашка нападёт
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04.07.2022 00:02 Ответить
Украiнцi, ми не всi такi..перемога буде на вашому боцi. Слава Нацii!
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04.07.2022 01:05 Ответить
Его "друг" его же уберёт, вероятней всего, после такого заявления
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04.07.2022 05:27 Ответить
я вам щас карты пакажу владимир ***** . откуда Украина должна была нанести удары --- и если бы не упреждающий удар . ну и прочая бредятина под*****вника лукашенка --- больной на голову урод ---- даже бункерный ***** и его шавки не додумались нарисовать карты нашего нападения . а этот ********* нарисовал
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04.07.2022 06:35 Ответить
"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу - Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи.

І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія
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После таких слов,санкции автоматически,в полной мере должны быть наложены и на Беларусь.
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04.07.2022 08:49 Ответить
Ублюдок вонючий
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04.07.2022 09:42 Ответить
Спасибо, снял все вопросы. А то нападёт / не нападёт??? НАПАДЁТ.
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04.07.2022 10:00 Ответить
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