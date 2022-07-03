"Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и участие Беларуси в войне РФ против Украины давно определено.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание БелТА, об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля.
"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - Союзное государство. Где в союзе два независимых народа.
И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - говорится в сообщении.
Лукашенко заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".
По его словам, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости до южных границ с тем, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".
Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе "в десять раз… чтобы воевать". А Беларуси, по его словам, "надо выстоять… и победить".
Пожалуйста, подождите...
В одній вигрібній ямі...
И не вам меня учить руководить колхозом!" (с)
Глубокой трепетной любовью
Он чуткий сон её хранил
Нёс нефть и газ ей к изголовью
Он позабыл, что он *****
Забыл рабссеюшку родную
Летел он из задрыщенских глубин
В надежде робкой поцелуя
***** и Бацянька - сюжет этой песни
Твоя подсказала гитара
***** и Бацянька они, если честно,
Не пара, не пара, не пара
Бацянька слушала смеясь
Его наивные признанья
В ней огонёк любви погас
Остались разочарованья
Он понял всё и смог сказать
Ты так прекрасна и невинна
Быть может будешь понимать
Когда засуну тебе в пасть член одинокого дельфина
***** и Бацянька они, если честно,
Не пара, не пара, не пара...
лпідер.?
А Зе!Бенітосам--- 36.6 і гантелі на орган для піаніно.
тогда будем стрелять прямо в свинячье рыло...
И чо?!
У него давно вместо яиц две больших варёных картофелины.
І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія
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После таких слов,санкции автоматически,в полной мере должны быть наложены и на Беларусь.