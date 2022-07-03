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МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда,фейк

Спикер МИД Украины Олег Николенко упрекнул агентство AFP, которое сообщило, что якобы "украинские сепаратисты" захватывают Лисичанск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер дипломата.

"Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Они называют российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт - Кремль подбадривает. Что дальше - "украинские сепаратисты" обстреливают крылатыми ракетами из Каспия?" – написал Николенко.

МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины 01

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Топ комментарии
+15
Іх правильно було б назвати не сепаратистами, а колабораціоністами.
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03.07.2022 12:42
+10
рашистсько- французьскі сепаратисти із агенції AFP ,захоплюють мозги жабоїдів по вказівці куйла.
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03.07.2022 12:50
+9
Ніколи там не було сепарні, а лише агентурна мережа кремля яка вела підривну діяльність в Україні. З цим терміном росіянам було простіше подавати події як громадянський конфлікт, але з початком бойових дій у 2014 році всі ці агенти стали колаборантами.
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03.07.2022 13:29
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Є там і сепарня хто ще залишився живим.
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03.07.2022 12:40 Ответить
Іх правильно було б назвати не сепаратистами, а колабораціоністами.
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03.07.2022 12:42 Ответить
Сепарити вони почали ще з часів Майдану, а зараз так, колаборанти.
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03.07.2022 12:49 Ответить
Ніколи там не було сепарні, а лише агентурна мережа кремля яка вела підривну діяльність в Україні. З цим терміном росіянам було простіше подавати події як громадянський конфлікт, але з початком бойових дій у 2014 році всі ці агенти стали колаборантами.
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03.07.2022 13:29 Ответить
а что так отмазываем сепаров? война показала их немалое количество,
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03.07.2022 12:45 Ответить
З Мелітополя повідомляють що там багато дамбасян.
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03.07.2022 12:51 Ответить
ну и! какой из этого вывод?
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03.07.2022 12:59 Ответить
немалое?в посте агенства написано Ukraine separatist а не pro russian то есть типа украинские сепаратисты сражаються чтоб добабве ы лугандон был независимым там и идет бой а россию они знать не знают они самодостаточные борються за независимость днр типа внутрение разборки россия так помогает такое впечатление рисуеться постом,кстати не только французы а и другие часто пишут украинские сепаратисты а не проросийские
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03.07.2022 12:56 Ответить
новая партия, французским пропагандонам, жабьих лапок с мокшанских болот оказалась очень забористой!
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03.07.2022 12:48 Ответить
Як там у рашистів: "... нєт друзєй кроме армии и флота.".
Ан ніт - є ціла купа, і за гроші і просто корисні ідійоти.
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03.07.2022 12:48 Ответить
рашистсько- французьскі сепаратисти із агенції AFP ,захоплюють мозги жабоїдів по вказівці куйла.
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03.07.2022 12:50 Ответить
За кроваві дерев'яні срублі працюють , в нас свої такі ж самі є і чомусь їх не достатньо пресують
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03.07.2022 12:55 Ответить
Відслідковувати місцеву пресу і виносити попередження, протести в разі брехні - це повинен робити кожен український посол країни перебування.
Посол Омельченко - він чим займається? От, як би ми не ставились до посла Мельника, але в насрізь прорашенській дойчланд подібне - рідкість, і ніколи не залишається без реагування Мельника!

А реагування від спікера МЗС - це мертвому припарка.
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03.07.2022 12:50 Ответить
Так захватывают или нет? И да, СNN и прочие западные СМИ точно так же пишут про каких-то сепаратистов..... Пропаганда работает, наше не совсем....
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03.07.2022 12:55 Ответить
BBC пишет например Российские войска окружили Лисичанск.Минобороны России заявляет, что его войска захватили деревни, окружающие Лисичанск, и теперь ведут бои с украинскими войсками внутри города. В сообщении ведомства говорится: «Российские войска и части Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, полностью разгромив окруженного противника». Украинские военные пока не ответили, и Би-би-си не смогла провести независимую проверку этих утверждений- то есть би би си преподносит на топ страницу как Лисичанск окружен на основаниях заявлении миноборона росии то есть британцы верят 100% хотя далее говорят что не могут проверить а спрашиваеться зачем вообще цитировать минообороны росии они же врут?я понимаю Европе трудно осознать что чиновники на таком уровне могут врать и раз президент или министр сказал так это правда но пора привыкнуть такое ж было со змеином и CNN также писала змеиный покинула россия мол заявил министр обороны про то что мы громили ни слова она сама покинула и даже написали что это даст нам разблокировать порты такой вот жест это потом начали разбираться подробнее или спецом или европейцы действительно наивные
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03.07.2022 13:07 Ответить
https://www.bbc.com/
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03.07.2022 13:08 Ответить
пуйлостан робить це по всьому світу.

Kavkaz Center

Болгарские службы выявили факты того, что россия платила болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, выступающим в госСМИ, по 4000 левов в месяц за формирование общественного мнения в пользу Москы и тех на кого указывал Кремль.
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03.07.2022 12:59 Ответить
кожен мордоліций на Заході має свої кишенькові агенції. Які розносять по світу сигнали про "правовірність" ідеям рузге.
Ось візьміть Політеко,засновники працювали на Трампа, брали гранти, тепер першими беруть інтервью у Козиря,Агрохімії. Працюють забезплатно ? Так як і Інститут вивчення війни,створений потомками бессарабських євреїв. Заливають червоним кольором карти України "ЗА ТАК"?
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03.07.2022 13:00 Ответить
Главное правильный заголовок ...Чтоб мы все понимали какое говно этот выручающий нас Запад...
Обосралось одно конкретное агентство - AFP. И МИД упрекнул именно его.... Не раскритиковал...- упрекнул.... и не западные СМИ - агентство - AFP
А вы нам ставите заголовок раскритиковал.... западные СМИ ... все нахально и огульно представлено.
Вопросы : зачем ? И чем ваш заголовок отличается от рашских нарративов про Запад ?
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03.07.2022 13:03 Ответить
А почему мы должны отличаться? Рядом с русским миром человечный и разумный не выживет.
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03.07.2022 13:11 Ответить
честь дороже жизни.
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03.07.2022 14:02 Ответить
Багато на заході проросійського лайна.Он в твітері якщо зайти в тренди і набрати місто Lysychansk,то дохріна пропаганди,саме на англійські і західні журналюги підтримують москалів.
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03.07.2022 13:03 Ответить
Все це більше й більше нагадує вигуки і зойки публіки під час боксерського поєдинку, коли бійців заохочують до нокдаунів і нокаутів, бо нудна штовханина і вовтузання на рингу глядачам швидко надоїдає.
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03.07.2022 13:26 Ответить
Славко Артеменко Не отличайтесь.
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03.07.2022 13:23 Ответить
Не в твітері треба писати, а подати офіційну ноту протесту, тоді там може з цими писаками розберуться
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03.07.2022 14:19 Ответить
Спочатку потрібно розібратись з нашими внутрішніми термінами, де у держави та ЗМІ немає чіткого наративу відносно термінологій у цій війні. А потім рекомендувати зарубіжним ЗМІ.

Наші ЗМІ та і політики дуже активно користуються термінами ДНР та ЛНР. Ці терміни прийшли до нас з московії і дуже швидко укорінились, так як у малоросів все московське дуже швидко укорінюється. Навіть використання цих термінів у лапках не вирішує проблему, так як у промові лапок не видно. А проблема у тім, що завдяки цьому в історії залишиться ЛНР та ДНР, що в довгостроковій перспективі вплине на можливість територіальних маніпуляцій. Це як АР Крим.

Тобто, замість того, щоб використовувати українські назви ОРДО ОРЛО ми використовуємо московитські ДНР та ЛНР. Якщо використовувати такі абривіатури, то виключно зі словосполученням терористична організація ДНР та терористична організація ЛНР, що зробить ці назви токсичними та в майбутньому унеможливить маніпуляції .

Приклад такої маніпуляції кацапами та як на це реагувати, нещодавно продемонстрував Азербайджан. На термін від російського мід про нагірний карабах, Азербайджан заявив, що такої території в реальності не існує. така територія існує тільки у хворій уяві рф.
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03.07.2022 14:30 Ответить

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03.07.2022 14:33 Ответить
 
 