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МИД раскритиковал западные СМИ за использование терминов российских пропагандистов по поводу войны РФ против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер МИД Украины Олег Николенко упрекнул агентство AFP, которое сообщило, что якобы "украинские сепаратисты" захватывают Лисичанск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер дипломата.
"Агентство AFP стало жертвой российской пропаганды. Они называют российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт - Кремль подбадривает. Что дальше - "украинские сепаратисты" обстреливают крылатыми ракетами из Каспия?" – написал Николенко.
Топ комментарии
+15 mrSmith
показать весь комментарий03.07.2022 12:42
+10 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий03.07.2022 12:50
+9 Олег Квиташ
показать весь комментарий03.07.2022 13:29
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Пожалуйста, подождите...
Ан ніт - є ціла купа, і за гроші і просто корисні ідійоти.
Посол Омельченко - він чим займається? От, як би ми не ставились до посла Мельника, але в насрізь прорашенській дойчланд подібне - рідкість, і ніколи не залишається без реагування Мельника!
А реагування від спікера МЗС - це мертвому припарка.
Kavkaz Center
Болгарские службы выявили факты того, что россия платила болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, выступающим в госСМИ, по 4000 левов в месяц за формирование общественного мнения в пользу Москы и тех на кого указывал Кремль.
Ось візьміть Політеко,засновники працювали на Трампа, брали гранти, тепер першими беруть інтервью у Козиря,Агрохімії. Працюють забезплатно ? Так як і Інститут вивчення війни,створений потомками бессарабських євреїв. Заливають червоним кольором карти України "ЗА ТАК"?
Обосралось одно конкретное агентство - AFP. И МИД упрекнул именно его.... Не раскритиковал...- упрекнул.... и не западные СМИ - агентство - AFP
А вы нам ставите заголовок раскритиковал.... западные СМИ ... все нахально и огульно представлено.
Вопросы : зачем ? И чем ваш заголовок отличается от рашских нарративов про Запад ?
Наші ЗМІ та і політики дуже активно користуються термінами ДНР та ЛНР. Ці терміни прийшли до нас з московії і дуже швидко укорінились, так як у малоросів все московське дуже швидко укорінюється. Навіть використання цих термінів у лапках не вирішує проблему, так як у промові лапок не видно. А проблема у тім, що завдяки цьому в історії залишиться ЛНР та ДНР, що в довгостроковій перспективі вплине на можливість територіальних маніпуляцій. Це як АР Крим.
Тобто, замість того, щоб використовувати українські назви ОРДО ОРЛО ми використовуємо московитські ДНР та ЛНР. Якщо використовувати такі абривіатури, то виключно зі словосполученням терористична організація ДНР та терористична організація ЛНР, що зробить ці назви токсичними та в майбутньому унеможливить маніпуляції .
Приклад такої маніпуляції кацапами та як на це реагувати, нещодавно продемонстрував Азербайджан. На термін від російського мід про нагірний карабах, Азербайджан заявив, що такої території в реальності не існує. така територія існує тільки у хворій уяві рф.