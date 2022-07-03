Уверен, что воины украинского флота гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" оставшийся корабельный состав агрессора, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками.
Об этом говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую вас с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками на море, суше и в воздухе, проявляя героизм, отвагу, стойкость и непобедимый характер. Украина гордится вами, вдохновляется вашими боевыми успехами, всячески поддерживает, разделяет боль от потерь и верит в стойкость офицеров и матросов отечественного флота", - отметил глава государства.
От имени украинского народа Зеленский выразил благодарность всему личному составу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за победу и героическое исполнение воинского долга, мужество и самопожертвование.
В этот день мы преклоняем голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь в войне с российским агрессором. Вечная им слава!
"Уверен, что высокий профессионализм воинов украинского флота и умелое владение современным вооружением и военной техникой, которые вы уже продемонстрировали всему миру, гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" остальной корабельный состав российского агрессора. Желаю украинским военным морякам крепкого здоровья, несокрушимого духа в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед в боях с оккупантами. Слава Военно-морским силам Украины!" - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/JNVenoS2cFA
Ти сьогодні зареєструвався для цього блювотиння мразота?
Тому що, якщо ми вернемо крим - то сєвастопольського флоту там вже не має бути.
Звучить цинічно від того, хто послабляв збройні сили в цілому і ВМС зокрема!
Відосіки-гундосіки продовжуються…
А нашим воїнам здоров'я і перемог на всіх фронтах!
Це вже починає бути схожим на анекдот.
Генсек прямо закликає Україну подати заявку на вступ. Наші можновладці обурюються чому ми не в НАТО, при цьому не подаючи саму заявку
Пам'ятаєте в старому анекдоті як один набожний дуже довго просив Бога про виграш в лотерею. Св. Петро звернувся до Бога зі словами мовляв Господи чому ти йому не допоможеш? На що Бог відповів, що він і радий це зробити і вже все підготував, але ж нехай цей йолоп хоч лотерейного білета купить
Епоха цинізму та брехні:
Отже за вступ до НАТО виступає близько 78% громадян України. Що робить влада? Не подає навіть заявки на ПДЧ, а наступний саміт НАТО тільки через рік. Лідор нації, якому плювати на націю.
Зате показали журналістку з сіліконовими сіськами!
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни. На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.