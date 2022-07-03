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Уверен, что воины украинского флота гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" оставшийся корабельный состав агрессора, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс

Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками.

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую вас с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками на море, суше и в воздухе, проявляя героизм, отвагу, стойкость и непобедимый характер. Украина гордится вами, вдохновляется вашими боевыми успехами, всячески поддерживает, разделяет боль от потерь и верит в стойкость офицеров и матросов отечественного флота", - отметил глава государства.

От имени украинского народа Зеленский выразил благодарность всему личному составу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за победу и героическое исполнение воинского долга, мужество и самопожертвование.

В этот день мы преклоняем голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь в войне с российским агрессором. Вечная им слава!

"Уверен, что высокий профессионализм воинов украинского флота и умелое владение современным вооружением и военной техникой, которые вы уже продемонстрировали всему миру, гарантированно отправят вслед за "российским кораблем" остальной корабельный состав российского агрессора. Желаю украинским военным морякам крепкого здоровья, несокрушимого духа в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед в боях с оккупантами. Слава Военно-морским силам Украины!" - отметил Зеленский.

Смотрите также: Украинцы всегда демонстрировали отвагу на море, - Наев поздравил моряков с Днем Военно-морских сил ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
Що ти зробило для ВМФ України? Клоун квартальний.
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03.07.2022 12:46
+15
Клоун криворожский. Он шо, всерьез верит, что крейсер Москва украинские моряки веслами забили в дно морское?
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03.07.2022 12:53
+15
Зелю хлібом не годуй, тільки дай пропіаритись на чомусь.
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03.07.2022 12:54
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🎶🎶🎶В Черном море украинском: Леся Никитюк перепела знаменитую песенку про "русский военный корабль"

https://youtu.be/JNVenoS2cFA
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03.07.2022 12:43 Ответить
Що ти зробило для ВМФ України? Клоун квартальний.
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03.07.2022 12:46 Ответить
Воно було впевнене, що інші зроблять
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03.07.2022 12:49 Ответить
Пашинский на свободе, Коростелёв не под следствием - и это уже не мало.
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03.07.2022 12:50 Ответить
Ага. Зеленский их потом, после войны в тюрягу упечёт. И всех, кто хоть чем-то лучше малороса. Конкурентов быть не должно
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03.07.2022 13:06 Ответить
не упечёт. Война должна продолжаться, а иначе игорьвалерич на американскую кичу угодит. Страной будет править всю войну Нобелевский лауреат мира, приведший войну в страну, где он по безумию населения был выбран президентом.
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03.07.2022 13:46 Ответить
Обізвався свідок секти ЗЕ.
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03.07.2022 12:58 Ответить
Маю надію що не голосував за зе. Це перше. Друге - він платив податки на армію. А зе їх свиснув через велике крадівництво. 3 - чи в його обов'язках напряму допомагати вмсу? А от у зе - так. Так що завали зелебобік, не кидайся на людей.
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03.07.2022 12:58 Ответить
Ну як що заморозило ракетну програму по Нептун
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03.07.2022 13:37 Ответить
Розброїв та затопив "Сагайдачний"а в Маріуполі сдав рашофашистам бронекатери...
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03.07.2022 12:50 Ответить
Кузня на Рибальському теж його робота.
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03.07.2022 12:59 Ответить
Свінарчукі то же Зеля Володимир Олександрович))))
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03.07.2022 16:20 Ответить
Свинарчуки - то ПВО навколо Києва, як мінімум. Тож заткни пельку кацапсина тупорила.
Ти сьогодні зареєструвався для цього блювотиння мразота?
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03.07.2022 18:15 Ответить
Клоун криворожский. Он шо, всерьез верит, что крейсер Москва украинские моряки веслами забили в дно морское?
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03.07.2022 12:53 Ответить
Зелю хлібом не годуй, тільки дай пропіаритись на чомусь.
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03.07.2022 12:54 Ответить
в нас є Нептун, Harpoon і буде Exocet. відіб'ємомось. решта пиьань до нашого наріда.
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03.07.2022 12:56 Ответить
випускайте вже Сагайдачного! Гетьман має все по місцях розставити у нашому морі.
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03.07.2022 12:57 Ответить
стебешься? или от незнания?
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03.07.2022 13:48 Ответить
попсу ******** **** сволота
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03.07.2022 12:57 Ответить
асфальт шашлічьки шампура
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03.07.2022 12:58 Ответить
это если ватные корыта подойдут под зону поражения Гарпуна.
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03.07.2022 12:58 Ответить
і докт його як свиней тупо нищити не начинають - не доходе. нарід *******
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03.07.2022 13:00 Ответить
ненавиджу. скільки казав попереджав, так обісрали засудили тварі. нарід свого заслуговує.
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03.07.2022 13:02 Ответить
піпець змістовна промова
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03.07.2022 13:05 Ответить
так ну яка срань обрала оце таку влаладу
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03.07.2022 13:11 Ответить
Кому дякувати?
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03.07.2022 13:12 Ответить
я не вірю у мудрість цього наріда і маю усі причини
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03.07.2022 13:13 Ответить
Блаблаблаблаблабла и так до бесконечности
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03.07.2022 13:09 Ответить
єрмака спочатку відправ з татаровим, чьмо квартальне.
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03.07.2022 13:10 Ответить
головне - Бєню
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03.07.2022 13:16 Ответить
здається це великою мірою його помста
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03.07.2022 13:17 Ответить
Якщо ми збираємось повертати крим - то всі російські кораблі все одно потрібно знищити.
Тому що, якщо ми вернемо крим - то сєвастопольського флоту там вже не має бути.
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03.07.2022 13:14 Ответить
Ну просто хлопчина - свято!
Звучить цинічно від того, хто послабляв збройні сили в цілому і ВМС зокрема!
Відосіки-гундосіки продовжуються…
А нашим воїнам здоров'я і перемог на всіх фронтах!
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03.07.2022 13:17 Ответить
Зеленский сегодня сдал всю Луганскую область.
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03.07.2022 13:24 Ответить
біжи повоюй кацапюра подивимся скільки здасиш -
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03.07.2022 14:15 Ответить
Григ 2:
Це вже починає бути схожим на анекдот.
Генсек прямо закликає Україну подати заявку на вступ. Наші можновладці обурюються чому ми не в НАТО, при цьому не подаючи саму заявку

Пам'ятаєте в старому анекдоті як один набожний дуже довго просив Бога про виграш в лотерею. Св. Петро звернувся до Бога зі словами мовляв Господи чому ти йому не допоможеш? На що Бог відповів, що він і радий це зробити і вже все підготував, але ж нехай цей йолоп хоч лотерейного білета купить

Епоха цинізму та брехні:
Отже за вступ до НАТО виступає близько 78% громадян України. Що робить влада? Не подає навіть заявки на ПДЧ, а наступний саміт НАТО тільки через рік. Лідор нації, якому плювати на націю.
Зате показали журналістку з сіліконовими сіськами!

Каракай:
 Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни. На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
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03.07.2022 13:25 Ответить
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03.07.2022 13:28 Ответить
ЭХ МНЕ БЫ рояль Я Б ТОЖЕ СЫГРАЛ
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03.07.2022 13:29 Ответить
Наближає Україну до розриву дружніх відносин з Британією(Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на в'їзд до нашої країни. Що за бл#ство? - Карпунцов Джерело: https://censor.net/ua/p3351767
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03.07.2022 14:20 Ответить
Очень интересное было бы поздравление от этого тела на фоне затопленного единственного фрегата Украины - Гетман Сагайдачный. Это ж надо быть такими ********, что бы прямо перед войной поставить фрегат на глубокую модернизацию. Получилось не очень глубокое затопление в бухте Николаева. Конченые шоблы щеленского. Ещё хватает наглости поздравлять ВМФ Украины.
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03.07.2022 15:49 Ответить
Чф рф должен стать подводным! Весь! Это инструмент русскофашистского терроризма.
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03.07.2022 15:53 Ответить
Ответь , Боневтiк Оманский , а зачем ты юг и восток сдал??? Зачем в Северодонецке мясорубку устроил , а фланги не защитил? Зачем твоя Безугла контролировала твои дебильные действия? Асфальт , шашлыки вместо подготовки к войне , сдача юга , востока , попытка сдача Харькова , что дальше???
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03.07.2022 15:54 Ответить
Та тиж досі забороняєш виробництво протикорабельних ракет Нептун ! Ясно , не на часі - а то не дай боже переможемо .
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03.07.2022 16:45 Ответить
 
 