"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина", - глава МИД Италии Ди Майо о войне в Украине
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Закончить войну в Украине необходимо по дипломатическому пути. Однако российские власти не желают садиться за стол переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Corriere della Sera.
"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия перестанет бомбить мирное население Украины", – считает он.
Итальянский министр также добавил, что Украина имеет право защищаться и ее нужно поддерживать, а также сказал, что Рим продолжает держать контакт с Москвой через свое посольство в надежде на мирное урегулирование ситуации.
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он давал интервью. Его явно спросил журналист - а нельзя ли договориться с Путиным (итальянцы переживают и за газ и за цены и не против не воевать а сдаться - они бы так и сделали).
Чувак им логично ответил - мы не против дипломатии, но Путин не в адеквате, и не хочет делать реальные предложения о мире.
все правильно сказал.
италия совокупно только на 15-20% зависит от газа из рф, остальное идет по подводному средиземноморскому трубопроводу из Алжира и танкерами из Ближнего Востока.
Тільки груба сила здатна вплинути на років!
саме про це Ді Майо i говорить.
констатує, коли вiдповiдає на питання про можливiсть закiнчення вiйни, що переговори зараз не
дуже можливi чрез неадекватнiсть пуйла, що саме пуйло не готове вести серйознi переговори.
и он ее не выиграет.
и деньгами не зальет, как предыдущие маленько-победобесные.
***** войной начал, войной и кончит.