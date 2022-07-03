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"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина", - глава МИД Италии Ди Майо о войне в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

майо,ді

Закончить войну в Украине необходимо по дипломатическому пути. Однако российские власти не желают садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Corriere della Sera.

"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия перестанет бомбить мирное население Украины", – считает он.

Итальянский министр также добавил, что Украина имеет право защищаться и ее нужно поддерживать, а также сказал, что Рим продолжает держать контакт с Москвой через свое посольство в надежде на мирное урегулирование ситуации.

Также читайте: Глава МИД Италии Ди Майо вышел из своей партии, которая не хотела поддерживать Украину: "Мы должны были выбрать, с какой стороны истории находиться"

Автор: Анастасія Потіха
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Долбойоби! Через путєна буде провалюватись будь шо. Пєтух шойгу в нім дирку зробив.
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03.07.2022 13:25 Ответить
Дипломатія з ордою лише мовою гармат можлива. А план здачі України це не дипломатія.
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03.07.2022 13:32 Ответить
с чего вы взяли что он предлагает сдачу?
он давал интервью. Его явно спросил журналист - а нельзя ли договориться с Путиным (итальянцы переживают и за газ и за цены и не против не воевать а сдаться - они бы так и сделали).
Чувак им логично ответил - мы не против дипломатии, но Путин не в адеквате, и не хочет делать реальные предложения о мире.
все правильно сказал.
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03.07.2022 13:58 Ответить
погоджуюсь. у Ді Майо нормальна логiка та мислення.
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03.07.2022 16:16 Ответить
наверное не стоит говорить за итальянцев, сдались бы они или что там еще сделали бы. какими бы двуличными они не казались из за своей не совсем весьма мутной позиции. да, многие тут переживают за цены - ну так это всегда так, своя рубашка ближе к телу. и украинцы бы вели себя так же если бы война шла не у них а где то там, за 2000 км.
италия совокупно только на 15-20% зависит от газа из рф, остальное идет по подводному средиземноморскому трубопроводу из Алжира и танкерами из Ближнего Востока.
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03.07.2022 18:01 Ответить
Зелена потвора все ще мріє заглянути у очко *****….. чи відпрацьовує отримані в омані грошенят
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03.07.2022 13:36 Ответить
Яка дипломатія з рашкою? Там що, є дипломати?
Тільки груба сила здатна вплинути на років!
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03.07.2022 13:37 Ответить
Дипломатія діє, але... не діє. Ясна, панятна... Яка ***** дипломатія з терористами!? **** дались, панове!? Ця заліссянська підарасня нічим не краща за ІДІЛ!
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03.07.2022 13:41 Ответить
Татышо?! Спагетти с ушей смой---первооткрыватель новости такой! Дурака великолепно включают.
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03.07.2022 13:53 Ответить
Странный этот министр и еще удивляется что Путин не хочет переговоров. А зачем Путлеру переговоры? Он город за городом двигается вперед. Его нынешняя ситуация вполне устраивает.
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03.07.2022 15:15 Ответить
Путин не хочет переговоров

саме про це Ді Майо i говорить.

констатує, коли вiдповiдає на питання про можливiсть закiнчення вiйни, що переговори зараз не

дуже можливi чрез неадекватнiсть пуйла, що саме пуйло не готове вести серйознi переговори.
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03.07.2022 16:23 Ответить
это его последняя война.
и он ее не выиграет.
и деньгами не зальет, как предыдущие маленько-победобесные.
***** войной начал, войной и кончит.
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03.07.2022 17:55 Ответить
 
 