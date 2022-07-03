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Новости Война в Украине
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Финляндия (777) членство в НАТО (1222)

Финский город на границе с РФ планирует разместить базу НАТО и ждет возвращения "простых" российских туристов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фінляндія,лаппеенранта

Власти города Лаппеенранта рассматривают возможность создания в городе базы НАТО после присоединения Финляндии к альянсу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Были предложения, например, по аэропорту. Он доступен, если Оборонные силы захотят", - заявил мэр города Киммо Ярва.

При этом, по его словам, Лаппеенранта пока не обсуждала с Оборонными силами, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО.

Также читайте: Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

Ярва отметил, что продвижение финской заявки на членство в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул о безопасности и уверенности для бизнеса.

Городской голова также выразил надежду, что когда-нибудь россияне смогут снова приезжать в регион. По мнению Ярва, членство в НАТО не влияет на поездки простых людей.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".
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Топ комментарии
+12
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03.07.2022 13:49
+11
Так шпигуни і в'їзджать як прості люди. З рашисто турісто обліко аморалє потрібно бути пильними!
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03.07.2022 13:32
+10
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03.07.2022 13:28
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03.07.2022 13:28 Ответить
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03.07.2022 13:49 Ответить
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03.07.2022 13:28 Ответить

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03.07.2022 13:31 Ответить
Так шпигуни і в'їзджать як прості люди. З рашисто турісто обліко аморалє потрібно бути пильними!
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03.07.2022 13:32 Ответить
Умный мэр..
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03.07.2022 13:33 Ответить
финны дебилы. Во-первых, они так и не поняли, что нет никаких "простых русских".
Во-вторых, скажу честно, когда они ради НАТО сдали курдов и свои великие еуропейские ценности, уважения к ним это не прибавило.
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03.07.2022 13:41 Ответить
+1500
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03.07.2022 13:42 Ответить
Це називається: якщо вам не подобаються наші цінності,в нас є інші.
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03.07.2022 13:55 Ответить
мені здається, це ви писали, що живете у швеції і впевнені, що вони не здадуть курдів та свої переконання заради НАТО?

я був впевнений що здадуть.
дуже огидна історія....
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03.07.2022 14:06 Ответить
Нікого вони поки ще не здали. Там не так все просто. Домовились. що розглянуть всі докази причетності. Це пишуть в грецькій пресі. Для єрдогана було важливіше ок від Байдена на F-16. До речі в нашій пресі сьогодні пишуть. що єрдоган отримав інсульт та параліч.
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03.07.2022 14:22 Ответить
Майже. Я думала, що вони до останнього впиратися будуть щоб не здати курдів. Ну так і вийшло, бо Ердоган вперся більше, то вже не мали іншого виходу.
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03.07.2022 14:23 Ответить
Декілька десятків курдів задля безпеки мільйонів
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03.07.2022 14:01 Ответить
не десятки, а набагато більше.
І це питання їх принципів та моралі.
І по-друге. Вони і так отримли гарантії США та Британії. Можна було розслабити булки і не здавати свої моральні цінності...якщо вони у них були, звичайно....
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03.07.2022 14:08 Ответить
Vot mne pohuju na etih " bednih "kurdov , jesli eta pomeha protivostojaniju ruskoi orde , ti sam debil jesli dumajesh inache !
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03.07.2022 14:21 Ответить
I vprincipe , eta ashibka chto puskajut raznih azii i afriki "bezhencev " v eiropu , eta takzhe kak s ruskimi .....puskai doma srazhajetsa za svajo blagapoluchie !!!!!!
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03.07.2022 14:24 Ответить
Прості кацапи .. їх простих не буває. Мєр долбойоб.
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03.07.2022 13:41 Ответить
Найдивніше, що фіни кацапів не *******, але за гроші від туристів готові терпіти
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03.07.2022 13:58 Ответить
їх всі готові терпіти за гроші. Ну майже всі....
поки вони не скинуть парочку бомб чи не згвалтують їх дітей....
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03.07.2022 14:10 Ответить
Наступною Україна буде в НАТО
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03.07.2022 13:58 Ответить
Влада міста Лаппеенранта...

...чекає повернення лаптєєногих...
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03.07.2022 14:03 Ответить
V komentah ruskije naleteli , naverna zacepilo , suomi ne debili......a vot vi svinosabaki debilami radilis !
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03.07.2022 14:27 Ответить
Фінни теж шукають "хароших рускіх" тільки називають їх "прастиє рускіє"...
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03.07.2022 19:36 Ответить
 
 