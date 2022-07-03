Финский город на границе с РФ планирует разместить базу НАТО и ждет возвращения "простых" российских туристов

Власти города Лаппеенранта рассматривают возможность создания в городе базы НАТО после присоединения Финляндии к альянсу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Были предложения, например, по аэропорту. Он доступен, если Оборонные силы захотят", - заявил мэр города Киммо Ярва.

При этом, по его словам, Лаппеенранта пока не обсуждала с Оборонными силами, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО.

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Ярва отметил, что продвижение финской заявки на членство в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул о безопасности и уверенности для бизнеса.

Городской голова также выразил надежду, что когда-нибудь россияне смогут снова приезжать в регион. По мнению Ярва, членство в НАТО не влияет на поездки простых людей.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, но их рассмотрение блокирует Турция. Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".