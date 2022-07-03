В перечень территорий, где ведутся боевые действия, добавлено 4 громады на Черниговщине, - Минреинтеграции

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и тех, которые в окружении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграцию.

По состоянию на 29.06.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 308 громад.

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Сновская, Новгород-Северская, Семеновская, Городнянская городские территориальные громады вошли в обновленный список тех, где ведутся боевые действия.