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Объем помощи доноров на послевоенное восстановление Украины может превысить €500 млрд, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,обстріл,харків

На Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 4-5 июля в швейцарском Лугано, украинская делегация представит план послевоенного восстановления.

По данным агентства Bloomberg, документ состоит из примерно двух тысяч страниц, сообщает Цензор.НЕТ.

Доноры должны предоставить украинскому правительству отзыв на проект в ближайшие месяцы. Представители Европейского союза сообщили, что основную часть финансовой помощи на восстановление, объем которой может превысить 500 миллиардов евро, даст блок.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, изучает варианты финансирования, включающие гранты и ссуды. В то же время, официальные лица сдержанно выдвигают оценки, пока война продолжается.

Также читайте: Восстановление Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский
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Топ комментарии
+16
спочатку відшкодуємо бені як найбільш постраждалому.
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03.07.2022 14:05
+11
Може знову почнемо з доріг?
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03.07.2022 14:01
+10
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03.07.2022 14:11
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Може знову почнемо з доріг?
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03.07.2022 14:01 Ответить
спочатку відшкодуємо бені як найбільш постраждалому.
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03.07.2022 14:05 Ответить
Беніціон, напевне, вже слину пускає...
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03.07.2022 14:12 Ответить
Захлинеться, разом з пліснявою.
Одне чарівне призвіще- Гонтарєва !
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03.07.2022 14:23 Ответить
Ну всё, теперь тысячи наших чиновников всех лет, даже те, на кого думали, что уже померли от старости, днями и ночами будут заняты разработкой схем по вымучиванию этих пока виртуальных денег. Кто-то воюет и помогает, кто-то готовится бабло осваивать
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03.07.2022 14:02 Ответить
Зараз америці портібно підговорити казахстан, узбекистан, таджикистан, киргизстан і туркменістан створити Союз Країн Центральної Азії. Економічний і військовий.
Америка навіть могла б гарантувати цьому союзу військовий захист у випадку якщо росія туди введе танки одразу після створення союзу.
І тоді путін зрозуміє, що все втрачено і відновити ссср вже не вийде.
І тоді він перестане воювати за захват України.
Ситуація буде така: центральноазіатські країни відділились, україна молдова і грузія прагнуть в єс і нато, азербайджан під військовим захистом турції. Вірними росії залишаться тільки білорусь і арменія.
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03.07.2022 14:03 Ответить
Кловун, бери кредит на означену суму, потім оддамо, зате зараз будемо жити в своїй домівці ?
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03.07.2022 14:03 Ответить
Главное, чтобы эти суммы не вскружили некоторым головы. А то вместо восстановления Украины начнутся мутки. Там в кармашек положить, сям виллу прикупить. А если убедить украинцев, что остановка фронта это победа, то ещё больше прикарманить можно, ибо захваченные территории восстанавливать не нужно.
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03.07.2022 14:04 Ответить
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03.07.2022 14:57 Ответить
ШаЛєна Місія@dneprlena

А в чому фішечка? А за ВСЕ відповідальний вовачька, а йєрмак - ні... хто такий йєрмак? хто його куди обирав? ніхто... які у нього повноваження по закону - ніяких, тільки то що вовачька підписав, або усно наказав... номінально йєрмака навіть карати немає за що... якщо шо...

- на грунті яких повноважень ви прийняли те чи інше рішення?
- за наказом президента...

всьо, чистий
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03.07.2022 14:58 Ответить
ШаЛєна Місія@dneprlena

1 ч

...розвал оборонки, згортання ракетних програм, договорняки в 3х-сторонній контактній групі, "розведення" на Сході, вагнергейт, розмінування Чонгару, здача в полон захисників АзовСталі, приховування і розкрадання гуманітарки, стримування постачання західного озброєння, а тепер вже й"план Маршалла" для України сходяться в одній точні, точніше в одній особі...
в особі, яка є продюсером одного відомого актора, який "далеко пішов", - продюсер знає слабкі місця актора, вміє маніпулювати і майстерно це робить
актор Б Е З М Е Ж Н О довіряє своєму продюсеру
актор сильно обурюється, коли розвідки країн-партнерів йому кажуть "біля вас ворог, женіть його!"
актор навіть думку таку не припускає, що лєпший друх андруша веде вову на ешафот, а країну - в прірву
до речі, абдрєстовіч і подлоляк - радники не вови, а імєнно андруші
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03.07.2022 15:01 Ответить
пипец ну и рожы рыгоанальные - просят кирпича
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03.07.2022 17:51 Ответить
Сподіваюсь що до того як нам почнуть виділяти кошти на відбудову у нас пройдуть вибори та повернеться нормальна в влада
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03.07.2022 14:05 Ответить
Спробуйте тепер провести вибори, коли ЗМІ окуповані гнидами, а зелені мухи лапки потирають і облизуються на можливу наживу.
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03.07.2022 15:06 Ответить
100 млрд треба потратити на закупку ********* озброєння, щоб українська армія була сильна

300 млрд потратити на відбудову будинків і заводів.

100 млрд виплатити всім українцям як моральну компенсацію за війну.
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03.07.2022 14:07 Ответить
бред кацапский - все оружие получим по лендлизу а после победы никакая падла уже на Украину не нападет
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03.07.2022 17:53 Ответить
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03.07.2022 14:11 Ответить
Измученный Нарзаном@fdOoDrM8epcNUyL

Хто винен в тому, що розмінували Чонгар?
Може, хтось хотів знищити конкурента в Маріуполі?..

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03.07.2022 14:43 Ответить
ахметов сам себя уничтожал когда допустил на своих тв каналах кремлевских пропагандонов или понабирал на Азовсталь сепаров в управление
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03.07.2022 17:55 Ответить
Баба бенярадо потурає спітнилі долоньки
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03.07.2022 14:12 Ответить
тюрьма ему светит а не гранды
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03.07.2022 17:56 Ответить
Ключова умова плану відбудови України - вона має здійснюватися без української влади.
Зробимо Zeкоманду батраками разом!
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03.07.2022 14:17 Ответить
Никто этих денег не даст, это все влажные мечты зебилов. В мире кризис, максимум , что сделают это будут обещать помогать.
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03.07.2022 14:18 Ответить
Сєрожа, ти гонєш бєса. Гроші на відбудову якраз і дадуть. Про це вже заявляли всі: і європейці, і американці, і канадці...
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03.07.2022 14:35 Ответить
Дійсно заявили, але з певними умовами: антикорупційний прокурор, конкурс на нового голову НАБУ, нормальний закон "про деолігархізацію", декого, а може й усіх вигнати з ОПи і т.д.
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03.07.2022 14:41 Ответить
не тупи кацап деньги есть по крайне мере арестованные сотни миллиардов твоих кацапов
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03.07.2022 17:59 Ответить
Представляю, какой здесь пи/дец начнётся вокруг этого бабла и сколько интересного мы узнаем о кандидатах (от других кандидатов) на следующих выборах. Я думаю, обнаружатся и совершенно о/уительные подробности о нынешнней войне.
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03.07.2022 14:18 Ответить
Все вже розподілено. Може поїхати в Лугано за своєю часткою.
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03.07.2022 14:19 Ответить
давайте пока с 300 млрд орковских денег начнем. а дальше видно будет. яхты дома и прочее. потом уже помощь европы и союзников.
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03.07.2022 14:20 Ответить
Якщо ми підпишемо капітуляцію то ці 300 млд. можна заплатити як контрібуцію.
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03.07.2022 14:38 Ответить
с какого это хрена кацап мы будем подписывать капитуляцию? идите нахрен
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03.07.2022 18:00 Ответить
Это смотря в каких границах будет Украина при Зеленском. Он с такой скоростью сдал Лисичанск, что даже Гайдай не успел постепенно приучить народ разными фотками и баснями.
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03.07.2022 14:21 Ответить
тебе кацап от Украины ни хрена не обломится - зеленского скоро не будет а Украина будет в своих границах до 2014 года..
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03.07.2022 18:02 Ответить
Бородата?
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04.07.2022 17:58 Ответить
Ще є такий варіант куди потратити ці гроші:

Побудувати на них ******* підприємства, які виробляли б якісь корисні товари. Запросити іноземців, щоб побудували нам ці заводи.

Ці підприємства давали б 20% річних прибутку. 100 млрд доларів.

Прибуток віддавати всім працюючим українцям, як додаток до зарплати.

Зараз зарплата в Україні 500 доларів. І буде ще додаток 500. Ітого зарплата в Україні буде 1000 доларів.
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03.07.2022 14:24 Ответить
Коли ти сидиш у затишній власній квартирі, якось похєр на тих, хто живе в бараках з туалетом і душем на вулиці. Бляха, люди втратили домівки! Вони мають отримати пристойне житло якомога швидше. А інвестиції в підприємства - це проблема держави, а не плану Маршалла
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03.07.2022 14:30 Ответить
они не могут отримати жилье потому что его просто нет - его надо построить или купить - денег у Украины сейчас нет ..
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03.07.2022 18:05 Ответить
Що за ідіотизм відбувається? Який план Маршала до перемоги? У 1939 і мови не було про такий план. Може рфія вже капітулювала?
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03.07.2022 14:24 Ответить
Ти дурак. Перемога може бути і через 10 років, а жителям того ж Чернігова чи Ірпеня тупо немає де зараз жити
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03.07.2022 14:26 Ответить
Може ти дурак? Поки йде війна ніхто гроші не дасть.
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03.07.2022 14:29 Ответить
Чітко написано - на післявоєнну відбудову.
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03.07.2022 14:34 Ответить
той же Ірпінь чи Бородянку можна починати відбудовувати вже сьогодні. А планувати відбудову всієї країни можна вже сьогодні, бо завтра вже буде пізно
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03.07.2022 14:33 Ответить
не гони беса до окоанчания войны никто денег не даст - смысл какой?
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03.07.2022 18:03 Ответить
Your opinion is absolutely wrong. EU will not give money to Ukrainian government. All construction will be carried out under the control of EU officials.
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03.07.2022 14:42 Ответить
Зелю вже треба гнати.
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03.07.2022 14:34 Ответить
Зеля зірве любий план Маршалла !
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03.07.2022 14:36 Ответить
американцы его посадят если он будет что-то там зривати
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03.07.2022 18:06 Ответить
Дешевле будет прислать Украине достаточное количество оружия чтоб она УЖЕ решила эту проблему. Дешевле будет
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03.07.2022 14:39 Ответить
Може перевищити,а може і ні.Крім того потрібна повна перемога над москалями.Бо ніхто не буде вкладати гроші,якщо залишиться ймовірність,на повторне руйнування від москалів.І ще не відомо,чи взагалі хтось буде давати такі величезні кошти.Колись давали,але за **********,такого не було.
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03.07.2022 14:44 Ответить
А скільки ж задля номенклатуно-олігархічної пошесті у відкатах ще має пійти? Від Янгела - до чорта.
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03.07.2022 14:54 Ответить
"бабуля" лопне
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03.07.2022 15:39 Ответить
Обов'язково треба починати з усунення укр дер службовців від грошей та скорочення їх на 90%+.
Тільки суворий контроль за грошами ЗеКам віри немає.
Треба ставити управлінця з Великобританії та нехай вони розподіляють кошті будівниками.
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03.07.2022 15:54 Ответить
Якби на місці гідранта в нас був Боб Джонсон то в мене би питань не було. А до Зельца та його пейсато-кошерної еліти довіри в притомних людей бути не повинно. Або нехай нам допомогають після того як Бєню видадуть на екстрадицію в США...
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04.07.2022 17:55 Ответить
Спочатку Євролідери говорили що пу@ло хороший чувак. Тепер бабло на відбудову.
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03.07.2022 19:29 Ответить
 
 