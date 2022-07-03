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С сентября дети от 13 лет начнут ограниченное обучение владению оружием, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

польща

Польша, страна Варшавского договора, в свое время находившаяся под сапогом Советского Союза, сегодня является самым строгим критиком Москвы в Европе. Чтобы противостоять воинственной России, официальные лица страны обещают удвоить размер своих вооруженных сил до 300 тыс. военнослужащих, хотя некоторые политики стремятся ослабить строгие законы об оружии, чтобы передавать больше оружия в руки гражданских.

Об этом говорится в статье Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Успех Украины в развертывании вооруженных гражданских лиц для усиления регулярных сил (ТРО. - Ред.), похоже, вдохновил Польшу и другие соседние страны увидеть выигрышную модель в "гражданском солдате". Здесь призыв к оружию распространяется за пределы традиционной армии, в залы заседаний и даже польские школы. Уже в сентябре дети от 13 лет должны начать ограниченное обучение владению оружием", - говорится в статье.

"Это, очевидно, последствия войны", - сказал в интервью министр образования Пшемислав Чарнек.

"Десять лет назад, если бы действующий министр предложил, чтобы ученики начальной школы проводили такие занятия, его бы высмеяли. Однако то, что мы увидели [в Украине], и то, как эта война велась, с какими зверствами, показали нам, что опасность реальная", - отмечает он.

"Это необходимые навыки", - добавил Чарнек.

"Речь идет не о милитаризации детей, а о навыках, которые будут полезны для безопасности в случае эскалации конфликта", – уточнил он.

В статье также отмечается, что Польша неустанно пытается возобновить обучение владению оружием в школах, включая теоретическое обучение в восьмом классе и тактическое, практическое обучение в девятом классе. Инструкция будет совмещать технологию виртуальной реальности и личную стрельбу в тирах.

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"Если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, то она должна знать, Кремль должен знать, что в Польше 40 миллионов поляков готовы встать с оружием в руках, чтобы защитить свою родину", - заявил в июне премьер-министр Матеуш Моравецкий во время торжественного открытия школьного тира в южном городе Мишкуве.
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Топ комментарии
+10
потрібне діло. Країна воююча
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03.07.2022 14:53
+9
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03.07.2022 14:53
+8
Навіть у невоюючий потрібно знати правила безпеки,та яким кінцем зброя до себе має бути спрямована!
Ну як правила руху.
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03.07.2022 15:02
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потрібне діло. Країна воююча
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03.07.2022 14:53 Ответить
Навіть у невоюючий потрібно знати правила безпеки,та яким кінцем зброя до себе має бути спрямована!
Ну як правила руху.
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03.07.2022 15:02 Ответить
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03.07.2022 14:53 Ответить
шампуром їм у глаз
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03.07.2022 14:55 Ответить
Ай какой харощи руZZкии 👨‍✈️ Немнога подперчить, и на ужын тыварищам
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03.07.2022 15:12 Ответить
готувать грлмадян треба заздалегідь
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03.07.2022 14:54 Ответить
єтому надо учить и без войны!
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03.07.2022 15:08 Ответить
Поляки єпонулися головою від страху. Із 13-17 річного такий же воїн, як із клоуна презедент. Достатньо подивитися на кадри останніх днів рейху, що з себе представляли воїни-діти аби зрозуміти звіздєц цієї затії.
До речі, за статистикою, на війні меньше 10% смертей від стрілецької зброї. Всі інші - арта, ракети, авіація і тд.
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03.07.2022 15:09 Ответить
Хоплофобія - це психичне порушення. А ось наявність мінімалних відомостей , що таке зброя і з якого боку її тримати повинні бути у кожного. Якщо щколярі вчать безпеку дорожнього руху, це не означає, що з них роблять відразу професійних водіїв. Такі знання виховують культуру володіння зброєю і сприяють більш швидкому оволодінню навичок поводження з нею. В умовах наявності прямої загрози державі (а це лунає у медійному просторі роzzії), це те, що повинно бути.
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03.07.2022 16:01 Ответить
Це в тебе з головою проблеми! Поляки збираються ВЧИТИ підлітків, а не відправляти їх на війну! Це як з сексуальною освітою, навчаємо зараз, застосовуємо в майбутньому!
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03.07.2022 16:15 Ответить
Доречно процитувати Маргарет Тетчер - мир можливо зберегти лише за допомогою зброї.
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03.07.2022 15:13 Ответить
в нашем децтве, в 13 лет уже был пройден курс рогаток, спичкопереводов и вовсю юзались самопалы. каждый делал себе свой. особо ценились на ствол штанги толкателей от дт-20, которые массово выбрасывались на "сталинград". доставались сера, селитра, древесный уголь из аптек,....и окружающей действительности было пофиг, шо слышались выстрелы, иногда были жертвы. пришли другие времена и на новом витке спирали уже государство будет учить, а не самообразование, обращению с оружием. и это правильно.
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03.07.2022 15:15 Ответить
ТРЕБА вернуть программу ПЛАСТ .
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03.07.2022 15:18 Ответить
У нас є пласт, але там голову дітям забивають релігійними казками, а не реальними навиками володіння зброєю і іншими корисними навичками.
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03.07.2022 16:17 Ответить
Тобто про Пласт Ви знаєте ... нічого
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03.07.2022 19:37 Ответить
Молодці поляки, все правильно робите. Машину водить теж не кожен, але основи правил дорожнього руху всім дітям в школі розказують. Так і зі зброєю. Зайвим точно не буде.
А ще краще - зробити як в Швейцарії. Щоб у кожного вдома в сейфі автомат лежав. Щоб раз на рік обов'язкові навчання, по стрільбі, по тактиці, по основам ведення бою в умовах міста.
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03.07.2022 18:58 Ответить
Это какой-то бред, у детей должно быть детство, а если кто-то умственно отсталый и не знает каким концом держать оружие, это его проблемы.
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03.07.2022 19:10 Ответить
 
 