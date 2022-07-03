Швейцария не может разрешить передачу Киеву военных материалов своего производства, потому что сохраняет нейтралитет, - президент Кассис
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас в Швейцарии стали обсуждать возможность сближения с НАТО. Однако переговоры страны с Альянсом пока не привели к договоренностям по поставкам оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину.
Об этом в интервью ZN.UA заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, передает Цензор.НЕТ.
"Швейцария сразу осудила нарушение Россией международного гуманитарного права. Но важно понимать, что принятие санкций ЕС против России никоим образом не изменило нейтралитет Швейцарии", - подчеркнул Кассис.
По его словам, страна продолжает соблюдать нейтралитет, в узком смысле закона о нейтралитете, который утверждает, что Швейцария не может отдавать предпочтение ни одной из воюющих сторон.
Кассис добавил, что в этом месяце правительство его страны пересмотрело передачу швейцарских военных материалов третьими странами в Украину, а также экспорт военных материалов в виде технических узлов и отдельных деталей европейским оборонным компаниям.
"Но, исходя из экспортных критериев Закона о военных материалах и принципах равного отношения по закону о нейтралитете, мы не можем утвердить заявку на передачу Украине военных материалов швейцарского происхождения", - объяснил Кассис.
Напомним, что из европейских государств поступали запросы в Швейцарию по поставке военных материалов. Речь идет прежде всего о возможности пополнения собственных запасов после того, как эти страны окажут военную помощь Украине. В то же время, в официальном Берне понимают, что есть возможность того, что доставленную для пополнения европейских запасов технику могут дальше переслать на нужды Киева.
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Во время Второй Мировой они хранили как фашистские деньги так и деньги евреев.
Ничего личного-просто бизнес.Прелесть нейтралитета в том,что ты всегда за тех кто побеждает (с).
ми могли б ще з 1991 року бути успішно нейтральнми. Якби в Україні правили патріоти-українці, і якби мали армію швейцарського типу. та дуже просто: хочеш бути держчиновником (учитель, лікар, пожежник, поліцай) чи депутатом хоч найменшого села - служи **** в ЗСУ.
А на зберіганні крадених грошей та поставки підсанкційних товарів до орди їх принципи чомусь не розповсюджуються.
З цими утирками все було зрозуміло ще після скандалу зі збірною України.
Слабка моральна позиція!
"Зберігати нейтралітет", це:
Дозволити НАТО діяти на їхню думку.
А забороняти та блокувати рішення, це:
Діяти на користь Расії!
Памятаємо як нацисти Третього Рейху здавали золото вбитих ними у концтаборах
євреїв в банки Швейцарії, це було дуже нейтрально.
Тут массы и на немцев плевались.
Вроде бы швейцарцы заблочили кацабские бабки.
Готовы плевать в кого угодно, кроме как в себя-любимых, которые оборону херили 2.5 года.