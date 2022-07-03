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Швейцария не может разрешить передачу Киеву военных материалов своего производства, потому что сохраняет нейтралитет, - президент Кассис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швейцарія

Сейчас в Швейцарии стали обсуждать возможность сближения с НАТО. Однако переговоры страны с Альянсом пока не привели к договоренностям по поставкам оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину.

Об этом в интервью ZN.UA заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, передает Цензор.НЕТ.

"Швейцария сразу осудила нарушение Россией международного гуманитарного права. Но важно понимать, что принятие санкций ЕС против России никоим образом не изменило нейтралитет Швейцарии", - подчеркнул Кассис.

По его словам, страна продолжает соблюдать нейтралитет, в узком смысле закона о нейтралитете, который утверждает, что Швейцария не может отдавать предпочтение ни одной из воюющих сторон.

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Кассис добавил, что в этом месяце правительство его страны пересмотрело передачу швейцарских военных материалов третьими странами в Украину, а также экспорт военных материалов в виде технических узлов и отдельных деталей европейским оборонным компаниям.

"Но, исходя из экспортных критериев Закона о военных материалах и принципах равного отношения по закону о нейтралитете, мы не можем утвердить заявку на передачу Украине военных материалов швейцарского происхождения", - объяснил Кассис.

Напомним, что из европейских государств поступали запросы в Швейцарию по поставке военных материалов. Речь идет прежде всего о возможности пополнения собственных запасов после того, как эти страны окажут военную помощь Украине. В то же время, в официальном Берне понимают, что есть возможность того, что доставленную для пополнения европейских запасов технику могут дальше переслать на нужды Киева.

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Топ комментарии
+26
Натомість Швейцарія зберігає у банках награбоване бабло кацапських вбивць.Нейтралітет кажете...
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03.07.2022 14:57
+17
Расскажите этому дурачку, чем может закончиться его нейтралитет, если падет Украина.
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03.07.2022 14:56
+14
Швейцария спокойно может смотреть на то, как пУтиноиды убивают украинских граждан?! Это сродни тому, что насильник нападает на жертву, а швейцарец проходит мимо, может оказать помощь, но он заявляет насильнику: "продолжай свое грязное дело, я в нейтралитете!"
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03.07.2022 14:59
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Расскажите этому дурачку, чем может закончиться его нейтралитет, если падет Украина.
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03.07.2022 14:56 Ответить
Европу буде захищати США йому нічого боятися
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03.07.2022 14:59 Ответить
евбанная страна сонная как мухи в навозе... НО ТВАРИ ПО НЕЙТРАЛИТЕТУ ХРАНЯТ В СВОИХ БАНКАХ 55% всех денег капиталов золота и ценных бумаг и побрякушек от мирового суммарного оборота... напоминает Германию й да ладно газ и нефть это просто экономика энергетика ага какой вой на болотах гермнаии УЖЕ СГЕОДЯНС ЭТИМ САМЫМ ГАЗОМ И НЕФТЬЮ ЭКОНЕМИЯ А КАКОЙ НЕ БЫЛО ДО ПРИХОДА ГИТЛЕРА С ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ... и рост цена шажками на все потихоньку чтобы не заметно было ..а так 1-2-3 процента в месяць/ два...
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03.07.2022 15:21 Ответить
швейцарія в нато не входить
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03.07.2022 15:23 Ответить
Вообще мне кажется их безполезно клясть, и даже обижаться в каком бы то ни было виде. Это самые большие хатаскрайники в мире с покон веков. А вообще евреями в народном фолькльоре назвали не ту нацию. (☆Против евреев ничего не имею против, и даже сам определенное время жил в Израиле)
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03.07.2022 15:32 Ответить
Южная Корея тоже не входит и Тайвань. НО защищать будут все равно.
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03.07.2022 16:21 Ответить
Мрази циничные ‼️Какая нейтральная , если производишь УБИЙСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ ‼️🤮ЛОЖЬ И ПОДЛОСТЬ ‼️Украину терроризирует монстр ***** , а Швейцария ей пособничество⁉️
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03.07.2022 15:55 Ответить
Натомість Швейцарія зберігає у банках награбоване бабло кацапських вбивць.Нейтралітет кажете...
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03.07.2022 14:57 Ответить
Правда в том,что Швейцарии пох,чье бабло хранить.Оно ведь как известно не пахнет.
Во время Второй Мировой они хранили как фашистские деньги так и деньги евреев.
Ничего личного-просто бизнес.Прелесть нейтралитета в том,что ты всегда за тех кто побеждает (с).
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03.07.2022 15:21 Ответить
Если ,ОНА производит оружие ТО НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ .КОМУ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОРУЖИЕ ⁉️Тем , кто кого - все равно убивает ‼️Украина жертва рашистской кровавой агрессии .
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03.07.2022 16:10 Ответить
ну так з такою армією резервістів, озброєною самою найкращою зброєю, їм можна бути й нейтральними - сусіди не посміють (інакше б давно з'їли ), а раша - далеко.
ми могли б ще з 1991 року бути успішно нейтральнми. Якби в Україні правили патріоти-українці, і якби мали армію швейцарського типу. та дуже просто: хочеш бути держчиновником (учитель, лікар, пожежник, поліцай) чи депутатом хоч найменшого села - служи **** в ЗСУ.
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03.07.2022 16:34 Ответить
Швейцарское правительство действует в рамках действующего закона о нейтралитете. Закон давно устарел, но пока на повестке более важные вещи, например однополые браки.
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03.07.2022 17:35 Ответить
****!
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03.07.2022 14:57 Ответить
Швейцария спокойно может смотреть на то, как пУтиноиды убивают украинских граждан?! Это сродни тому, что насильник нападает на жертву, а швейцарец проходит мимо, может оказать помощь, но он заявляет насильнику: "продолжай свое грязное дело, я в нейтралитете!"
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03.07.2022 14:59 Ответить
Гниди. Тепер всі гниди прикриваються нейтралітетом.

А на зберіганні крадених грошей та поставки підсанкційних товарів до орди їх принципи чомусь не розповсюджуються.

З цими утирками все було зрозуміло ще після скандалу зі збірною України.
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03.07.2022 15:01 Ответить
А продавати нацистам зенітки Ерлікон, під час Другої світової війни, нейтралітет не заважав?
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03.07.2022 15:01 Ответить
Коротко кажучи, моя хата скраю!
Слабка моральна позиція!
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03.07.2022 15:01 Ответить
От чисто теоритично як допоможе Швейцарії "нейтралітет" якщо раптом станеться потужна аварія на захопленій орками АЕС? Тому деякі країни прсто прикриваються цим терміном, щоб продовжити співпрацю зараз або в майбутньому.
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03.07.2022 15:03 Ответить
БРЕХНЯ!
"Зберігати нейтралітет", це:
Дозволити НАТО діяти на їхню думку.
А забороняти та блокувати рішення, це:
Діяти на користь Расії!
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03.07.2022 15:04 Ответить
Ну, тоді пішли *****!
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03.07.2022 15:05 Ответить
Не нейтралітет Швейцарія зберігає а награбоване криваве бабло ***** і його бандитів у своїх банках!!!
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03.07.2022 15:05 Ответить
Нагадаю що ось так саме і Україна була нейтральною.
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03.07.2022 15:08 Ответить
Головне почати...
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03.07.2022 15:08 Ответить
коли зберігаєш золото і гроші всіх негідників і покидьків в світі, можна собі дозволити нейтралітет
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03.07.2022 15:09 Ответить
Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс Джерело: https://censor.net/ua/n3351815


Памятаємо як нацисти Третього Рейху здавали золото вбитих ними у концтаборах
євреїв в банки Швейцарії, це було дуже нейтрально.
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03.07.2022 15:09 Ответить
нуда. золотые зубы что тогда, что сейчас могли себе позволить только евреи.
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03.07.2022 20:28 Ответить
Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет." - Данте Алигьери
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03.07.2022 15:10 Ответить
Мрази нейтральные конечно...
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03.07.2022 15:10 Ответить
Зате свої айкоси смердючі, то завжди будь ласка.
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03.07.2022 15:11 Ответить
У нас рулят левые фемины. Срывают замену самолетов, душат атомную энергетику, ужесточают оружейную политику. В общем следуют за немецкими коллегами.
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03.07.2022 15:12 Ответить
з Гітлером теж був нейтралітет і вигідна торгівля.
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03.07.2022 15:12 Ответить
Если бы не храбрость Украины и военная мощь США все эти европейские нейтралитетчики , уже были бы минетчиками у русского Ваньки. Русня бы Европу за месяц прошла и они бы платили откупные , как трусливый и жирный комерсант платил в 90-е в расеюшке рекитеру
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03.07.2022 15:15 Ответить
Ще одне підтвердження того, що ми повинні були слати на "русскійваєннийкарабль" усі будапЄштскіє мемАрАндуми!!! І ракети були б на місці, і стратегічні літаки. Тільки своя сильна армія, флот, і високотехнологічна зброя є гарантом безпеки.. Тим більше, коли такий йо.б..тий сусід під боком. І слати на.х.ер усіх цих "виразІтЄлЄй занЄпокоЄностІ".
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03.07.2022 15:15 Ответить
а чого ж ти зброю виробляєш, якщо нейтралітет? Якщо виробляєш та продаєш, то продавай всім рівномірно, щоб зберігати цей нейтралітет. А то "хітросдєланниє", і заробляти хочуть, і нейтралітетом посвітити.
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03.07.2022 15:16 Ответить
Кажется мне после такого поведения, желающих покупать швейцарское оружие будет немного
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03.07.2022 15:20 Ответить
А зберігати у своїх банках і нараховувати відсотки на кошти країні-терористу нейтралітет їм не заважє? А фінансувати країну-терориста ?... Жалюгідні ЛИЦЕМІРИ !
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03.07.2022 15:20 Ответить
Цікаво якщо НАТО почне воювати з кацапами, вони теж заборонять вживати зброю яка використовуе їх запчастини?
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03.07.2022 15:24 Ответить
Країнам НАТО треба подумати чи е сенс співпрацювати з таким портнером.
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03.07.2022 15:26 Ответить
Така позиція є просто цинічною і антигуманною. Тупо прикрилися фіговим листочком нейтралітету, коли у нас люди гинуть сотнями щодня. Моральні уроди...
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03.07.2022 15:33 Ответить
Yakos' nezrozumilo,navischo htos' kuplyae shveitzarsku zbroyu,yakscho ne maye mozshlivosty ii vykorystovuvaty?
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03.07.2022 15:41 Ответить
Золотые коронки из немецких концлагерей принимали в войну аж бегом. И сейчас готовы, но кто их ставит теперь в Украине? А то бы они с кацапами бизнес уже б замутили. И нейтралитет бы не помешал. Твари, короче...
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03.07.2022 15:46 Ответить
Когда ***.ет яо нейтралитет не поможет. А все к этому илет.
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03.07.2022 15:47 Ответить
С санкциями Швейцарию нагнули. Они нарушили нейтралитет впервые где-то за 150 лет. Угроза постоянных штрафов швейцарских банков от Минюста США держит их под каблуком. Так что отговорки про нейтралитет это полная чушь.
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03.07.2022 15:53 Ответить
Швейцарський шоколад, іди ****** !!!
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03.07.2022 15:58 Ответить
Отпетлять как во время второй мировой войны вряд ли получиться.
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03.07.2022 16:02 Ответить
Поки Україна кровю спливає швейцарія за нашими спинами нейтралітет зберпігає
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03.07.2022 16:27 Ответить
У 21 сторіччі вважати, що "нейтралітет" запобігає від ураження радіоактивним пилом та радіоактивними опадами - це або дитяча наївність, або...
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03.07.2022 16:51 Ответить
а де був нейтралітет коли ви цю зброю виробляли?
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03.07.2022 18:20 Ответить
Не сумніваюся, що вони собою пишаються.
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03.07.2022 18:58 Ответить
ппц. делать и продавать оружие и запрещать его использовать бо они видити ли нейтралитет . прикольно
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03.07.2022 20:26 Ответить
мы тоже сбережемо нейтралитет в своё время...как аукнится так и будет...
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03.07.2022 22:12 Ответить
Справедливости ради.

Тут массы и на немцев плевались.

Вроде бы швейцарцы заблочили кацабские бабки.

Готовы плевать в кого угодно, кроме как в себя-любимых, которые оборону херили 2.5 года.
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04.07.2022 12:11 Ответить
 
 