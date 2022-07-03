Враг использует в Украине бронепоезд, построенный из украденных на Харьковщине запчастей - Центр противодействия дезинформации при СНБО

Российские захватчики используют на временно оккупированных территориях Украины бронепоезд "Енисей", который они построили из украденного в Харьковской области имущества Укрзализныци.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

На временно захваченных территориях россияне проводят дезинформационные и манипулятивные кампании.

Во временно захваченных районах Запорожской области российские захватчики открыли первое отделение российского федерального банка "Промсвязьбанк". "Таким образом оккупанты создают иллюзию стабильности в регионе", — пояснили в ЦПД.

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На Херсонщине захватчики проводят дезинформационные и манипулятивные кампании, заявляя, что большинство жителей области склоняется к тому, чтобы регион вошел в состав рф.

В Донецкой области россияне отправляют всех мариупольских учителей в командировку в рф на аттестацию. Тех, кто ее не пройдет, к учебному процессу не допустят.

В Луганской области захватчики за счет местного населения пытаются пополнять ряды так называемой армии "лнр".

Кроме того, с манипулятивной целью глава Витебского региона беларуси подписал указ об официальном сотрудничестве с аннексированным Крымом.