РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8203 посетителя онлайн
Новости Война
8 799 18

Враг использует в Украине бронепоезд, построенный из украденных на Харьковщине запчастей - Центр противодействия дезинформации при СНБО

енисей,єнісей

Российские захватчики используют на временно оккупированных территориях Украины бронепоезд "Енисей", который они построили из украденного в Харьковской области имущества Укрзализныци.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

На временно захваченных территориях россияне проводят дезинформационные и манипулятивные кампании.

Во временно захваченных районах Запорожской области российские захватчики открыли первое отделение российского федерального банка "Промсвязьбанк". "Таким образом оккупанты создают иллюзию стабильности в регионе", — пояснили в ЦПД.

Читайте также: Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации

На Херсонщине захватчики проводят дезинформационные и манипулятивные кампании, заявляя, что большинство жителей области склоняется к тому, чтобы регион вошел в состав рф.

В Донецкой области россияне отправляют всех мариупольских учителей в командировку в рф на аттестацию. Тех, кто ее не пройдет, к учебному процессу не допустят.

В Луганской области захватчики за счет местного населения пытаются пополнять ряды так называемой армии "лнр".

Кроме того, с манипулятивной целью глава Витебского региона беларуси подписал указ об официальном сотрудничестве с аннексированным Крымом.

россия (95413) СНБО (4430)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
У селищі Якимівка Мелітопольського району Сили опору обстріляли ворожий бронепаравоз із гранатомета, у результаті чого він зійшов із рейок та перекинувся..
показать весь комментарий
03.07.2022 17:20
+7
Кацапи,пора вже на тачанки переходити. Скрєпно і духовно...
показать весь комментарий
03.07.2022 16:41
+6
не перегинай, тачанка - це український винахід.
показать весь комментарий
03.07.2022 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи,пора вже на тачанки переходити. Скрєпно і духовно...
показать весь комментарий
03.07.2022 16:41 Ответить
Надо им новая вундервафля. Судя по харям захваченных орков.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:49 Ответить
а замість МАНів телеги з кучерами, в яких постійно посоловілі очі.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:50 Ответить
не перегинай, тачанка - це український винахід.
показать весь комментарий
03.07.2022 17:00 Ответить
Тачанки делаем мы https://vikna.tv/istorii/rozpovidi/baggi-dlya-***********-vijskovyh-yak-batko-ta-donka-z-bukovyny-skonstruyuvaly-idealne-avto-dlya-snajperiv/
показать весь комментарий
03.07.2022 19:19 Ответить
Возвращаются уже не в лихие 90-е, а в лихие 1920-е. Бронепоезд наверняка с запасного пути пригнали.

....
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
показать весь комментарий
03.07.2022 16:51 Ответить
Якій центр протидії, така і деза. Так, Поліна?(((
показать весь комментарий
03.07.2022 16:56 Ответить
Гопники на бронепоїзді.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:56 Ответить
Пам'ятаєте : "Якщо ізТОРія забувається вона повторяется"?

Контекст її такий: "Якщо гой забув хто він є - йому нагадують"

Тому цей "залізний п♥яний сурок" - просто "дань традициям" прошлого століття...

Пам'ятайте
МИ перемножимо тільки коли найслабший з нас - не зрадить НАС.

 А нам до цього ще далеко, тому горе вип'ємо ще до чортиків...

P.s. Єднайтесь в горі щоб щастя скоріше прийшло.
показать весь комментарий
03.07.2022 17:05 Ответить
... "в горі" тому що іншого немає.
показать весь комментарий
03.07.2022 17:11 Ответить
Пора поїзд денацифікувати.Й так буде,дайте поїзду зупинитися,бо не гоже снарядами по рухомій цілі даремно стріляти)
показать весь комментарий
03.07.2022 17:13 Ответить
У селищі Якимівка Мелітопольського району Сили опору обстріляли ворожий бронепаравоз із гранатомета, у результаті чого він зійшов із рейок та перекинувся..
показать весь комментарий
03.07.2022 17:20 Ответить
Паровоз умчится
Прямо на границу
Здохнут как бараны -
Взорвут их партизаны.
Также как всех! (Исполняется под музычку Агутина "Граница"("Буду служить в пограничных носках")
показать весь комментарий
03.07.2022 17:25 Ответить
Ипанули уже? Или чего ждём??
показать весь комментарий
03.07.2022 17:37 Ответить
Кондуктор, нажми на тормоза.
показать весь комментарий
03.07.2022 18:14 Ответить
Рельсы кончились.
показать весь комментарий
03.07.2022 18:37 Ответить
Бронепоезд, курва...21 век, у дикарей - бронепоезд. Я ж неоднократно писал, шо они сравнительно скоро залезут взад в родимые пещеры.
показать весь комментарий
03.07.2022 19:01 Ответить
чи надовго 😃
показать весь комментарий
03.07.2022 21:00 Ответить
 
 