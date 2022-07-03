Враг использует в Украине бронепоезд, построенный из украденных на Харьковщине запчастей - Центр противодействия дезинформации при СНБО
Российские захватчики используют на временно оккупированных территориях Украины бронепоезд "Енисей", который они построили из украденного в Харьковской области имущества Укрзализныци.
Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
На временно захваченных территориях россияне проводят дезинформационные и манипулятивные кампании.
Во временно захваченных районах Запорожской области российские захватчики открыли первое отделение российского федерального банка "Промсвязьбанк". "Таким образом оккупанты создают иллюзию стабильности в регионе", — пояснили в ЦПД.
На Херсонщине захватчики проводят дезинформационные и манипулятивные кампании, заявляя, что большинство жителей области склоняется к тому, чтобы регион вошел в состав рф.
В Донецкой области россияне отправляют всех мариупольских учителей в командировку в рф на аттестацию. Тех, кто ее не пройдет, к учебному процессу не допустят.
В Луганской области захватчики за счет местного населения пытаются пополнять ряды так называемой армии "лнр".
Кроме того, с манипулятивной целью глава Витебского региона беларуси подписал указ об официальном сотрудничестве с аннексированным Крымом.
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Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
Контекст її такий: "Якщо гой забув хто він є - йому нагадують"
Тому цей "залізний п♥яний сурок" - просто "дань традициям" прошлого століття...
Пам'ятайте
МИ перемножимо тільки коли найслабший з нас - не зрадить НАС.
А нам до цього ще далеко, тому горе вип'ємо ще до чортиків...
P.s. Єднайтесь в горі щоб щастя скоріше прийшло.
Прямо на границу
Здохнут как бараны -
Взорвут их партизаны.
Также как всех! (Исполняется под музычку Агутина "Граница"("Буду служить в пограничных носках")