G7 установит для российской нефти лимит цены на уровне половины нынешней, – премьер Японии Кисида
В результате ограничения цены на российскую нефть, возможность введения которого на прошлой неделе согласовали лидеры "Большой семерки", эта продукция может подешеветь для покупателей примерно вдвое против нынешней цены.
Такое заявление сегодня в Токио сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы установим верхний лимит на уровне около половины текущей цены и создадим систему, которая не позволит людям покупать или не покупать ее (нефть – ред.) по большей цене", - заявил глава японского правительства.
По его мнению, это станет реакцией на "подлые действия" россии.
"Мы встаем перед масштабной ситуацией, которая потрясла весь мировой порядок, и мы должны продемонстрировать, что такие подлые действия (россии – ред.) влекут за собой высокую цену", - подчеркнул Кисида.
Как сообщалось, лидеры G7 во время встречи в Баварских Альпах 26-28 июня этого года согласились с необходимостью введения лимита для торговой цены на российскую нефть, в контексте ужесточения санкций против экономики россии в связи с ее неспровоцированным вторжением в Украину. Целью введения такого лимита является ограничение способностей россии финансировать ее агрессивную войну против Украины.
По итогам встречи советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры G7 пришли к "абсолютному консенсусу" вокруг необходимости ограничения цены на российскую нефть, однако этот механизм нуждается в детальной проработке, для сохранения стабильности на глобальном энергетическом рынке.
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Без жодної іронії
Ану 75 років в користуванні...
продавати по собівартості (включно із ціною миски помиїів-щєй для нєфтяніков)
від кацапської нафти будуть шугатись як від їхнього новічка
Все сделки под контролем минфина США.
Будут под микроскопом проверять.
Ни одна страна, ни один банк не рискнет.
С чего это? На сколько знаю, с Индией и Китаем РФ перешла на торговлю в национальных валютах (по крайней мере пыталась, и отчитывалась о каких то успехах)
При нынешней цене в 110$/брл., продажная цена составит 55$/брл. Учитывая то, что бюджет РФ сверстан при прогнозной цене 60$/брл., разницу в 5$ они легко перекрывают либо резервами, либо ослаблением курса рубля к $.
Кроме того, стоимость нефти пока имеет тенденцию только к росту. И цена в 120$/брл. уже мелькала. А при такой цене РФ будет получать не суперприбыль, а просто прибыль.
Це полуміри!
Тільки повне ембарго на російську нафту на всьому заході!
Краще б венесуелу розконсервували! Вона менше нагрішила чим росія.
По собівартості.
Щоб росія нічого не заробляла.
Півціни приблизно 45.
Рентабельність -- більше 42
Прибуток параші буде коливатися на рівні 3-10 $.
Перед своєю довгою і стражденною смертю ця кляча ще профінансує світову економіку.
Бізнес, нічого особистого