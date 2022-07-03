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Новости Санкции против России
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G7 установит для российской нефти лимит цены на уровне половины нынешней, – премьер Японии Кисида

семерка

В результате ограничения цены на российскую нефть, возможность введения которого на прошлой неделе согласовали лидеры "Большой семерки", эта продукция может подешеветь для покупателей примерно вдвое против нынешней цены.

Такое заявление сегодня в Токио сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы установим верхний лимит на уровне около половины текущей цены и создадим систему, которая не позволит людям покупать или не покупать ее (нефть – ред.) по большей цене", - заявил глава японского правительства.

По его мнению, это станет реакцией на "подлые действия" россии.

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"Мы встаем перед масштабной ситуацией, которая потрясла весь мировой порядок, и мы должны продемонстрировать, что такие подлые действия (россии – ред.) влекут за собой высокую цену", - подчеркнул Кисида.

Как сообщалось, лидеры G7 во время встречи в Баварских Альпах 26-28 июня этого года согласились с необходимостью введения лимита для торговой цены на российскую нефть, в контексте ужесточения санкций против экономики россии в связи с ее неспровоцированным вторжением в Украину. Целью введения такого лимита является ограничение способностей россии финансировать ее агрессивную войну против Украины.

По итогам встречи советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры G7 пришли к "абсолютному консенсусу" вокруг необходимости ограничения цены на российскую нефть, однако этот механизм нуждается в детальной проработке, для сохранения стабильности на глобальном энергетическом рынке.

G7 (833) нефть (1917) Япония (1308) Кисида Фумио (41)


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Топ комментарии
+24
Японці дуже розумні люди!
Без жодної іронії
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03.07.2022 16:49
+21
Дисконт на нафту у 50% - це розпродаж у зв'язку з ліквідацією країни-бензоколонки
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03.07.2022 16:59
+15
Каждые несколько дней анаконда сжимает объятия☝ Это не блиц криг. Это как каток сейчас кацы чувствуют давление и ещё сопротивляются❗Но скоро чувство абсолютной безнадежности сменит сопротивление на уныние и апатию❗
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03.07.2022 16:57
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Правила форума Совет форумчан
Японці дуже розумні люди!
Без жодної іронії
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03.07.2022 16:49 Ответить
Каждые несколько дней анаконда сжимает объятия☝ Это не блиц криг. Это как каток сейчас кацы чувствуют давление и ещё сопротивляются❗Но скоро чувство абсолютной безнадежности сменит сопротивление на уныние и апатию❗
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03.07.2022 16:57 Ответить
Ага, мабуть ще ї компенсацію за Курили випишуть немаленьку...
Ану 75 років в користуванні...
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03.07.2022 17:10 Ответить
в 2109 после дебатов в Японии что неплохо бы вернуть острова назад козлорогие кацапы на Итурупе на центральной улице впервые за 70!!! лет асфальт положили чтобы показать японцам что они тоже так умеют
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03.07.2022 18:59 Ответить
Дисконт на нафту у 50% - це розпродаж у зв'язку з ліквідацією країни-бензоколонки
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03.07.2022 16:59 Ответить
50% - маловато !

продавати по собівартості (включно із ціною миски помиїів-щєй для нєфтяніков)
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03.07.2022 17:09 Ответить
50% це не остаточна цiна
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03.07.2022 18:05 Ответить
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03.07.2022 18:12 Ответить
Ту смотря какая цена на нефть будет. Если по 120 баксов бочка, то фашня окупит себестоимость и еще останется на пирожок миллеру. Если снизится к 100 - то писец котенку.
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03.07.2022 17:09 Ответить
Вероятно следующий ход это включение всего, что качает нефть в США и др. странах❗До 60 скинут и у кацапов и от газа💨 и от нефти🖕
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03.07.2022 18:08 Ответить
Сомнительно что мировыми рынками получится управлять как колхозом.
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03.07.2022 16:59 Ответить
У ирашек нефть меняли на продовольствие. Почему с рашками так нельзя?
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03.07.2022 17:06 Ответить
для хітрожопих китайців-індусів є вторичні, третичні та навіть десятичні санкції, які накладуть фашингтонський обком та обкоми великої сімки

від кацапської нафти будуть шугатись як від їхнього новічка
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03.07.2022 17:18 Ответить
А это не управление мировым рынком. Это часть спецоперации по денацификации и депутинизации страны-помойки.
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03.07.2022 18:49 Ответить
Суки,устанавливайте в конце концов.а не как когда Литва запретила въезд грузов в кенигсберг,а ес забздеда ультиматума *****,и потребовала от Литвы отменить санкции.
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03.07.2022 17:00 Ответить
полумеры уничтожат G7...тренинг по кусанию локтей просрали..
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03.07.2022 17:01 Ответить
Ктож им её по такой цене продаст?
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03.07.2022 17:04 Ответить
А куда параша будет девать свою нефть? Жечь прямо в Сибири? А если так, то чем они заткнут дыру в бюджете процентов в 30?
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03.07.2022 17:07 Ответить
Продадут Китаю Индии и т п.
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03.07.2022 17:30 Ответить
всю? в мире рецессия. нафиг им столько нефти, рашу спасть. они сколько брали столько и будут брать
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03.07.2022 17:43 Ответить
Поставки в Индию и Китай возросли в разы.
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03.07.2022 18:11 Ответить
русский, так ваша страна-помойка теперь официально - колония КНР.
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03.07.2022 18:50 Ответить
не продадут.
Все сделки под контролем минфина США.
Будут под микроскопом проверять.
Ни одна страна, ни один банк не рискнет.
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03.07.2022 17:43 Ответить
Все сделки под контролем минфина США.

С чего это? На сколько знаю, с Индией и Китаем РФ перешла на торговлю в национальных валютах (по крайней мере пыталась, и отчитывалась о каких то успехах)
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03.07.2022 18:13 Ответить
А куди Москва подіне рупії, отримані від Індії?
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03.07.2022 18:22 Ответить
На сколько знаю, в торговле с Индией используют не рупии а Китайские юани. Их проще конвертировать.
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03.07.2022 19:25 Ответить
Кацапи як ввозили 71% продуктів харчування так і продовжують ввозити. Тому вже дуже скоро буде їм "нєфть в обмєн на продовольствіє" а в кацапських лісах, як писам Митець "ні зайчика, ні мишки! Лише гадюка єсть і кровожерна рись. Жить стало лучше! Стало вєсєлєє. Теперь жить стало просто *******"...
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03.07.2022 17:04 Ответить
Себестоимость добычи нефти в РФ - 20$/брл.
При нынешней цене в 110$/брл., продажная цена составит 55$/брл. Учитывая то, что бюджет РФ сверстан при прогнозной цене 60$/брл., разницу в 5$ они легко перекрывают либо резервами, либо ослаблением курса рубля к $.
Кроме того, стоимость нефти пока имеет тенденцию только к росту. И цена в 120$/брл. уже мелькала. А при такой цене РФ будет получать не суперприбыль, а просто прибыль.
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03.07.2022 17:13 Ответить
Було багато років, в які нафта коштувала 50 долларів, і Росія прекрасна жила в ці роки.

Це полуміри!

Тільки повне ембарго на російську нафту на всьому заході!

Краще б венесуелу розконсервували! Вона менше нагрішила чим росія.
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03.07.2022 17:26 Ответить
Ти уважно читав текст? Половину не від можливої ціни, а від тієї, яка є ЗАРАЗ. І про резерви. Які резерви? Ті, що заморожені?
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03.07.2022 17:27 Ответить
Заморозили около половины ЗВР. 300 + млрд в распоряжении РФ остались
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03.07.2022 17:32 Ответить
Чому ти дивишся ціну нафти Брент? Орки продають Уралс, він зараз на рівні 90 і має починати знижуватися ціна....
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03.07.2022 18:43 Ответить
Треба ставити ціну 20$.
По собівартості.
Щоб росія нічого не заробляла.
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03.07.2022 17:18 Ответить
Dōmo arigatōgozaimasu! Большое спасибо!
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03.07.2022 17:27 Ответить
Добре було б ще по Воронежу ***.....ути!
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03.07.2022 17:28 Ответить
Почнуть з 50%, потім опустять до 40....20...а далі рф банкрот, а світ їздить на водні.
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03.07.2022 17:28 Ответить
І накінець, просто опустять.
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03.07.2022 17:58 Ответить
Ціна жижі юралс на споті 90 Дол. / барель.
Півціни приблизно 45.
Рентабельність -- більше 42
Прибуток параші буде коливатися на рівні 3-10 $.
Перед своєю довгою і стражденною смертю ця кляча ще профінансує світову економіку.

Бізнес, нічого особистого
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03.07.2022 18:20 Ответить
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03.07.2022 18:22 Ответить
Наивные як дети.
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03.07.2022 23:24 Ответить
 
 