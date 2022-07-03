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Посольство США в России убрало с сайта адрес после его переименования в "площадь ДНР"

сша,москва,посольство

Посольство США в РФ убрало со своего сайта адрес в Москве после того, как территория у здания дипмиссии была переименована в "площадь "ДНР".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Теперь вместо адреса на портале отображаются координаты 55,75566°N, 37,58028°E. Также на отдельных страницах сайта можно найти старый адрес – Большой Девятинский переулок.

Напомним, ранее в мэрии Москвы объявили, что территория перед посольством США будет названа "площадью Донецкой Народной Республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия грозится ударить по посольству США в Киеве

посольство (1079) россия (95413) США (26506)


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Топ комментарии
+23
в принципі США можуть взагалі забити своє посольство дошками та звалити з мацкви -
це ж не американським посадовцям треба візи в рашку одержувати,
а кацапсько-лошадіному міду для засідань ООН у Вашингтоні
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03.07.2022 17:03
+13
слід прибрати посольство з москви та російі
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03.07.2022 17:08
+11
полоща дИнИрИ, я к це по парашенськи!
нагадує "сортір тіпа очко"
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03.07.2022 17:03
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так і слід
несумісно США і днр
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03.07.2022 17:03 Ответить
слід прибрати посольство з москви та російі
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03.07.2022 17:08 Ответить
Не можна, бо багато громадян США в кацапстані...
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03.07.2022 18:22 Ответить
в принципі США можуть взагалі забити своє посольство дошками та звалити з мацкви -
це ж не американським посадовцям треба візи в рашку одержувати,
а кацапсько-лошадіному міду для засідань ООН у Вашингтоні
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03.07.2022 17:03 Ответить
а для переговорів з рашкоє є слухавка-мікрон
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03.07.2022 17:04 Ответить
найкраще рішення сьогодні,..
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03.07.2022 17:09 Ответить
полоща дИнИрИ, я к це по парашенськи!
нагадує "сортір тіпа очко"
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03.07.2022 17:03 Ответить
пардон - асоціюється
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03.07.2022 17:05 Ответить
ні, це по-расєйські сказочно: пойді туда, не знаю куда
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03.07.2022 17:14 Ответить
красава
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03.07.2022 17:04 Ответить
Єта идея красивая, но не новая. Я читал, что в советское время площадь (или улица), на которой находилось советское посольство, назвали именем академика Сахарова..
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03.07.2022 17:04 Ответить
борцуны..теперь бубаноид княгини ольги должен..
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03.07.2022 17:04 Ответить
Красунчики!
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03.07.2022 17:08 Ответить
Так они теперь там без определённого места жительства?
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03.07.2022 17:10 Ответить
люся смімай стрінги
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03.07.2022 17:13 Ответить
ДНРою вдарили по центру управління. Тепер Америці точно триндець.
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03.07.2022 17:13 Ответить
Почему вы США досих пор в поРаше???смысл?ваши СШАковские пусть домой едут!людишки не хотят так они просто диверсанты!
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03.07.2022 17:16 Ответить
Только опущенные козлорогие кацапы могут называть территории в своих свинарниках кличками террористических организаций,которые сами же козлорогие и выдумали🤦
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03.07.2022 17:23 Ответить
у кацапів зовсім би "матка випала", якби США взагалі перенесли своє посольство з фейкової недодержави з фейковими адресами, наприклад, у Кенігсберг, з усіма "прєлєстямі" логістики на кордоні з Литвою для руzzких хААроших і паганих..
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03.07.2022 17:24 Ответить
ідея не нова!!!русня як завжди все ********!!!*******,***))))
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03.07.2022 17:25 Ответить
Треба на сайті амбасади США у Чмоскві написати нову адресу - "Московський улус, м. Чмосква, пл. Зелених 3,14дарасів, гарні ворота зза яких не тхне перегаром"...
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03.07.2022 17:26 Ответить
В північній Кореї є посольство США? То чому в рф досі є????? Ганьбище!
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03.07.2022 17:37 Ответить
Посольство США в лаптєстані такими темпами взагалі закриється, разом з консульствами. З раїн НАТО там залишиться лише посольство мад'ярщини.
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03.07.2022 17:39 Ответить
а в чем "народность" данного бандустана?
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03.07.2022 17:41 Ответить
Переулок переименовали в площадь?
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03.07.2022 17:45 Ответить
Американское посольство все знают и так.
Ему почтовый адрес не нужен.
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03.07.2022 18:01 Ответить
Можна адресу посольства вказати так: fucking russian, moscow ass!
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03.07.2022 18:13 Ответить
кацап то є підла брехлива і ница істота
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03.07.2022 18:39 Ответить
Площа "дири" - етА звучіт гордо!)))
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03.07.2022 19:08 Ответить
Это площадь посольства США.
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03.07.2022 19:12 Ответить
 
 