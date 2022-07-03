Посольство США в России убрало с сайта адрес после его переименования в "площадь ДНР"
Посольство США в РФ убрало со своего сайта адрес в Москве после того, как территория у здания дипмиссии была переименована в "площадь "ДНР".
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Теперь вместо адреса на портале отображаются координаты 55,75566°N, 37,58028°E. Также на отдельных страницах сайта можно найти старый адрес – Большой Девятинский переулок.
Напомним, ранее в мэрии Москвы объявили, что территория перед посольством США будет названа "площадью Донецкой Народной Республики".
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Топ комментарии
+23 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий03.07.2022 17:03
+13 Alex Dev #442192
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+11 Да-это-я
показать весь комментарий03.07.2022 17:03
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несумісно США і днр
це ж не американським посадовцям треба візи в рашку одержувати,
а кацапсько-лошадіному міду для засідань ООН у Вашингтоні
нагадує "сортір тіпа очко"
Ему почтовый адрес не нужен.