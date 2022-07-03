Посольство США в России убрало с сайта адрес после его переименования в "площадь ДНР"

Посольство США в РФ убрало со своего сайта адрес в Москве после того, как территория у здания дипмиссии была переименована в "площадь "ДНР".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Теперь вместо адреса на портале отображаются координаты 55,75566°N, 37,58028°E. Также на отдельных страницах сайта можно найти старый адрес – Большой Девятинский переулок.

Напомним, ранее в мэрии Москвы объявили, что территория перед посольством США будет названа "площадью Донецкой Народной Республики".

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