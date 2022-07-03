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Новости Война
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В российском Белгороде погибла депортированная из оккупированной Харьковщины семья - трое взрослых и ребенок

бєлгород

В городе Белгород в результате взрыва 3 июля погибла семья Коптеловых из Цуповки. Среди них трое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию к странам Европы. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", — сообщил Задоренко.

Напомним, утром 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "серии громких звуков в Белгороде", которые прозвучали около трех часов. Впоследствии Гладков сообщил о трех погибших, четырех раненых, частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов (из них 5 - полностью).

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На многоэтажку в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРК "Панцирь". У Украины на вооружении таких комплексов нет.

Вскоре после сообщений из Белгорода в Харькове, около четырех утра, как и накануне утром, раздались ракетные взрывы - сегодня их было четыре. Не менее месяца армия РФ запускает по Харькову и области ракеты из Белгорода - они попадают в большей степени в гражданские сооружения - школы, объекты инфраструктуры. В результате сегодняшнего удара погиб один человек, еще 4 получили ранения.

депортация (678) россия (95413) смерть (9215) Белгород (449)


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Топ комментарии
+26
либо родына не в ту сторону уехала,либо таки карма..
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03.07.2022 17:07
+16
бєлгород, краснодар, ростов, курськ... як що надати їм можливість та час, можуть повернутися до Української родини!
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03.07.2022 17:09
+15
Розказує казахобандерівець, який у ЗСУ захищає Україну.

Ми з хлопцями стояли в Новотроїцькому (Донецька область), на "нулі". До 24-го активно літали безпілотники й зуміли докладно змалювати всі наші позиції, бо тоді був наказ не стріляти. Потім розпочалися інтенсивні бої. З огляду на співвідношення сил довелося відступити та закріпитися у Волновасі. Оборону тримали два тижні, зрештою відійшли ще далі - до села Володимирівка.
Перевага у ворога була не тільки в техніці та у величезній кількості снарядів. Місцеві зробили все, щоби росіяни йшли далі: здавали наші позиції, коригували вогонь. Перед заходом до Володимирівки розвідка попередила, що там до 80-90% підтримують "рускій мір". Коли ми там стояли, деякі мужики підходили, в обличчя матюкалися: "Вам хана!".

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/1/7355647/
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03.07.2022 17:45
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Там же наши люди
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03.07.2022 17:03 Ответить
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03.07.2022 17:06 Ответить
бєлгород, краснодар, ростов, курськ... як що надати їм можливість та час, можуть повернутися до Української родини!
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03.07.2022 17:09 Ответить
Это временно окупированные территории
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03.07.2022 19:17 Ответить
Танунах таких "поверненців"!
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03.07.2022 20:40 Ответить
..а кажут, шо у масскалей неизбирательное оружие...
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03.07.2022 22:35 Ответить
либо родына не в ту сторону уехала,либо таки карма..
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03.07.2022 17:07 Ответить
не хватило ума выехать в Европу. Или денег не было, или ватостанцы.
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03.07.2022 17:16 Ответить
у нас вильна крайина...не нам строить ихних тараканов...
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03.07.2022 17:36 Ответить
к родственникам приехала.
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03.07.2022 17:09 Ответить
Хутін їх і там добив
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03.07.2022 17:09 Ответить
Супертехнологія дала осічку,й ракета впала вдома))Буває)
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03.07.2022 17:12 Ответить
найшли "щастя" в кацапії.... свідомо поїхали, чи насильно туди вивезли..?
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03.07.2022 17:12 Ответить
Осіли біля кордону,очікували знищення українців
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03.07.2022 17:14 Ответить
звісно, тій публіці віри немає.
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03.07.2022 17:17 Ответить
Недуже,вони й тікали. Вірніше доля винагородила рюзьге
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03.07.2022 17:13 Ответить
расея убивает. всегда
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03.07.2022 17:14 Ответить
кацапи б,ють по своїй території навмисте.... хочуть збільшити пропогандою призиваємость тупих кацапів. й оправдати ракетні обстріли цивільних об,єктів в Україні.
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03.07.2022 17:16 Ответить
ватники пускай дохнут,эта семья очень сильно хотела бомбить Киев.
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03.07.2022 17:18 Ответить
Кацапские свиновояки опасны для свинособак своего же рейха
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03.07.2022 17:20 Ответить
українці а не вата їдуть в Европу а не в країну окупанта і ту країну яка вбиває твоїх же громадян ніякі виправдання тут не конають і те що белгород поруч і це з моральної також сторони принизливо і огидно їхатаи і ховатися в країну агрессора
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03.07.2022 17:24 Ответить
таких очень много. Значит паспорт с курицей есть и родственники.
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03.07.2022 17:33 Ответить
з територій української Харківщини кацапи-андрофаги поступово переключАються на території української Бєлгородщини-Курщини, а там дійде черга і до української Брянщини, Вороніжчини, Ростовщини, Кубані.. шкода, правда, буде мій улюблений, український Геленджик..)(
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03.07.2022 17:35 Ответить
Ти про Таганрогщину забув!
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03.07.2022 17:50 Ответить
здоровья погибшим ватникам !
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03.07.2022 17:40 Ответить
Розказує казахобандерівець, який у ЗСУ захищає Україну.

Ми з хлопцями стояли в Новотроїцькому (Донецька область), на "нулі". До 24-го активно літали безпілотники й зуміли докладно змалювати всі наші позиції, бо тоді був наказ не стріляти. Потім розпочалися інтенсивні бої. З огляду на співвідношення сил довелося відступити та закріпитися у Волновасі. Оборону тримали два тижні, зрештою відійшли ще далі - до села Володимирівка.
Перевага у ворога була не тільки в техніці та у величезній кількості снарядів. Місцеві зробили все, щоби росіяни йшли далі: здавали наші позиції, коригували вогонь. Перед заходом до Володимирівки розвідка попередила, що там до 80-90% підтримують "рускій мір". Коли ми там стояли, деякі мужики підходили, в обличчя матюкалися: "Вам хана!".

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/1/7355647/
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03.07.2022 17:45 Ответить
как не зайду на УкрПравду всегда 4 из 5 топ заголовков проросийские и один "не все так однозначно"
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03.07.2022 17:49 Ответить
Укрправда это окупированая територия
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03.07.2022 19:19 Ответить
Звідти ж:

Ще у Волновасі мої хлопці близько 3:20 ночі впіймали підозрілого мужика.
Перевірили документи, сфотографували паспорт, відпустили близько 4.00.
Він хрестився, божився, що любить Україну.
А о 6:00 по нас завдали масований артудар.
Причому ніхто не знав, де ми, бо на той момент лише зайняли оборону.

У Володимирівці першої ж ночі один хлопець років 22-х на велосипеді під'їхав, почав щось виглядати.
Ми його не наздогнали.
Наступної ночі він повернувся.
Перед цим я поставив наряд в очереті, й цього разу його затримали.
Посадили на деякий час у холодний льох, щоб одумався.
Він теж присягався в любові до України.
Відпустили - і знову прильоти.
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03.07.2022 17:56 Ответить
певно не в ту яму посадили - не одумався
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03.07.2022 18:10 Ответить
Такое ощущение, что убили семью. А потом инсценировали обстрелы для сокрытия следов.
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03.07.2022 17:46 Ответить
Звідки інфа, що в Бєлгороді рашисти самі себе обстріляли?
Це, як мінімум, потребує доказів.
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03.07.2022 17:51 Ответить
Свій до свого по своє....
Доля
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03.07.2022 17:56 Ответить
Угадывается почерк кремлевского нелюдя. Скорее всего обратился к местным властям с просьбой замутить какой-нибудь кипишь с человеческими жертвами. Те и постарались: сначала убили безропотных пекреселенцев и тут расчистили немного территории с частными хибарами для последующего строительства многоэтажек.
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03.07.2022 17:56 Ответить
А з чого він вирішив,що вони збирались їхати в Україну?Спілкувався з переселенцем з Сєвєродонецька,який в березні місяці виїзджав звідтіля в неокуповану Україну,так він розповідав,що ЧЕРГА машин,"переселенців", в ОКУПОВПНИЙ рашистами Старобільск,була більше ніж в напрямок Лисичанська та Бахмута.Коли вже наші ЙОЛОПИ зрозуміють - ХТО є ХТО?
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03.07.2022 18:06 Ответить
карма предатели погибли от оккупантов в євакуации в ковічках..так им и надо
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03.07.2022 19:32 Ответить
НАШІ люди починаючи з 2014 року потроху переселилися у вільну від лугандонщини Україну.
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03.07.2022 20:27 Ответить
 
 