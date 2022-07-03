В российском Белгороде погибла депортированная из оккупированной Харьковщины семья - трое взрослых и ребенок

В городе Белгород в результате взрыва 3 июля погибла семья Коптеловых из Цуповки. Среди них трое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию к странам Европы. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", — сообщил Задоренко.

Напомним, утром 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "серии громких звуков в Белгороде", которые прозвучали около трех часов. Впоследствии Гладков сообщил о трех погибших, четырех раненых, частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов (из них 5 - полностью).

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На многоэтажку в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРК "Панцирь". У Украины на вооружении таких комплексов нет.

Вскоре после сообщений из Белгорода в Харькове, около четырех утра, как и накануне утром, раздались ракетные взрывы - сегодня их было четыре. Не менее месяца армия РФ запускает по Харькову и области ракеты из Белгорода - они попадают в большей степени в гражданские сооружения - школы, объекты инфраструктуры. В результате сегодняшнего удара погиб один человек, еще 4 получили ранения.