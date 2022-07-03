В российском Белгороде погибла депортированная из оккупированной Харьковщины семья - трое взрослых и ребенок
В городе Белгород в результате взрыва 3 июля погибла семья Коптеловых из Цуповки. Среди них трое взрослых и один ребенок.
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию к странам Европы. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", — сообщил Задоренко.
Напомним, утром 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "серии громких звуков в Белгороде", которые прозвучали около трех часов. Впоследствии Гладков сообщил о трех погибших, четырех раненых, частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов (из них 5 - полностью).
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На многоэтажку в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРК "Панцирь". У Украины на вооружении таких комплексов нет.
Вскоре после сообщений из Белгорода в Харькове, около четырех утра, как и накануне утром, раздались ракетные взрывы - сегодня их было четыре. Не менее месяца армия РФ запускает по Харькову и области ракеты из Белгорода - они попадают в большей степени в гражданские сооружения - школы, объекты инфраструктуры. В результате сегодняшнего удара погиб один человек, еще 4 получили ранения.
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Ми з хлопцями стояли в Новотроїцькому (Донецька область), на "нулі". До 24-го активно літали безпілотники й зуміли докладно змалювати всі наші позиції, бо тоді був наказ не стріляти. Потім розпочалися інтенсивні бої. З огляду на співвідношення сил довелося відступити та закріпитися у Волновасі. Оборону тримали два тижні, зрештою відійшли ще далі - до села Володимирівка.
Перевага у ворога була не тільки в техніці та у величезній кількості снарядів. Місцеві зробили все, щоби росіяни йшли далі: здавали наші позиції, коригували вогонь. Перед заходом до Володимирівки розвідка попередила, що там до 80-90% підтримують "рускій мір". Коли ми там стояли, деякі мужики підходили, в обличчя матюкалися: "Вам хана!".
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/1/7355647/
Ще у Волновасі мої хлопці близько 3:20 ночі впіймали підозрілого мужика.
Перевірили документи, сфотографували паспорт, відпустили близько 4.00.
Він хрестився, божився, що любить Україну.
А о 6:00 по нас завдали масований артудар.
Причому ніхто не знав, де ми, бо на той момент лише зайняли оборону.
У Володимирівці першої ж ночі один хлопець років 22-х на велосипеді під'їхав, почав щось виглядати.
Ми його не наздогнали.
Наступної ночі він повернувся.
Перед цим я поставив наряд в очереті, й цього разу його затримали.
Посадили на деякий час у холодний льох, щоб одумався.
Він теж присягався в любові до України.
Відпустили - і знову прильоти.
Це, як мінімум, потребує доказів.
Доля