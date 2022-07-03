В случае нехватки мест в школьных укрытиях обучение рекомендовано проводить в две смены или в смешанном формате, - Минобразования

Министерство образования и науки рекомендует учебу по сменам при недостатке в школьных укрытиях мест для всех участников образовательного процесса. Также рекомендуется перевести ряд предметов в онлайн-формат.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если, например, в бомбоубежище, в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, есть рекомендация по разделению образовательного процесса на несколько смен, две смены например. Есть рекомендация по смешанному обучению, когда некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые - офлайн, в том числе с использованием сменности процесса", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что возвращение очной формы обучения в учебных заведениях будет происходить по согласованию с областными и Киевской городской военной администрациями.

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По его словам, в случае опасности может быть дистанционный или смешанный формат обучения.

Также Шкарлет добавил, что укрытия учебных заведений должны быть обеспечены так называемыми паспортами безопасности, соответствовать ряду показателей, должен быть план эвакуации в бомбоубежище с учетом времени на эту эвакуацию. Родители должны быть проинформированы, в каких условиях безопасности будут учиться дети.

В то же время Шкарлет отметил, что большинство укрытий в школах - это подвальные помещения, или так называемые тиры.

"Вместе с ГСЧС, соответствующими местными органами, подразделениями гражданской защиты на местах, местными военными администрациями мы разработали стандарты, условия и требования по сооружениям гражданской защиты, в которых должны быть обеспечены условия безопасности для всех участников образовательного процесса", - сказал министр.

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В то же время, если родители не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать дистанционную форму или индивидуальный график обучения или перевести ребенка на экстернатную форму обучения.

Также, по его словам, если местные органы власти примут решение об офлайн-обучении, учителя должны вернуться на свое рабочее место. В тех регионах, где обучение будет признано опасным, учителя могут продолжать преподавать онлайн.