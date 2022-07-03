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В случае нехватки мест в школьных укрытиях обучение рекомендовано проводить в две смены или в смешанном формате, - Минобразования

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Министерство образования и науки рекомендует учебу по сменам при недостатке в школьных укрытиях мест для всех участников образовательного процесса. Также рекомендуется перевести ряд предметов в онлайн-формат.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если, например, в бомбоубежище, в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, есть рекомендация по разделению образовательного процесса на несколько смен, две смены например. Есть рекомендация по смешанному обучению, когда некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые - офлайн, в том числе с использованием сменности процесса", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что возвращение очной формы обучения в учебных заведениях будет происходить по согласованию с областными и Киевской городской военной администрациями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских поэтов и писателей исключат из школьной программы, - Шкарлет

По его словам, в случае опасности может быть дистанционный или смешанный формат обучения.

Также Шкарлет добавил, что укрытия учебных заведений должны быть обеспечены так называемыми паспортами безопасности, соответствовать ряду показателей, должен быть план эвакуации в бомбоубежище с учетом времени на эту эвакуацию. Родители должны быть проинформированы, в каких условиях безопасности будут учиться дети.

В то же время Шкарлет отметил, что большинство укрытий в школах - это подвальные помещения, или так называемые тиры.

"Вместе с ГСЧС, соответствующими местными органами, подразделениями гражданской защиты на местах, местными военными администрациями мы разработали стандарты, условия и требования по сооружениям гражданской защиты, в которых должны быть обеспечены условия безопасности для всех участников образовательного процесса", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский о подготовке к обучению офлайн: "У большинства школ есть укрытия"

В то же время, если родители не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать дистанционную форму или индивидуальный график обучения или перевести ребенка на экстернатную форму обучения.

Также, по его словам, если местные органы власти примут решение об офлайн-обучении, учителя должны вернуться на свое рабочее место. В тех регионах, где обучение будет признано опасным, учителя могут продолжать преподавать онлайн.

убежище (284) школа (3012) Минобразования (1735) обучение (525) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+10
На хрен ту двухсменку. Я помню те годы. Идешь зимой домой после школы, а на улице уже ночь. Так кто в мирное время было, а сейчас? Когда и уличное освещение не работает. Короче, безмозглые рулят
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03.07.2022 17:29
+9
Этим идиотам давно пора понять, что Параша лупит по скоплению людей независимо от наличия подвалов. А если это скопление детей- то тем более. Но понять им нечем...
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03.07.2022 17:41
+8
Школьный подвал - укрытие или бомбоубежище? Совсем ********* зелёные твари. Пятиэтажку до подвала пробивает ракета - они хотят ещё и наших внуков и детей подвергать такому риску. Идите на ***, *******.
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03.07.2022 17:37
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вот чую малюську,блеать,на видстанни..
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03.07.2022 17:27 Ответить
а при чем моллюск? В мин. образовании плагиатор Шкарлет насяльник
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03.07.2022 17:31 Ответить
Відкрию тобі, невігласє, таємницю малюск головний юрист який дає індульгенцію міносвіти на те аби звичайні підвали шкіл ставали бомбосховищами...
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03.07.2022 19:05 Ответить
ЗЕлені - ****** совки.
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03.07.2022 17:28 Ответить
до початку навчального року ще 2 місяці (якщо треба, то можна й перенести)
за цей час що, не можна обладнати бомбосховища - укріпити сталевими конструкціями існуючі підвали і т.п. або ж побудувати нові залізобетонні бомбосховища ?????????
бодай у школах та дитсадках - нам у них жити ще десятки, якщо не сотні років поруч із рашкою
а Ахметов у цей час закрив металургійні гіганти через
падіння внутрішнього попиту на сталь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ви тільки вдумайтесь у це - падіння попиту на сталь під час війни !!!!!!!!!!!!!!!!!
да знамениті зараз перші ленд-ровери робили із дерева та алюмінію, тому що був дефіцит сталі у ранньопіслявоєнній Великобританії !!!
нам сталь не потрібна для будівництва оборонних споруд ?????????????!
доти роблять із гівна та палок !
під Києвом !

і в цей же час ЗЄ-***** оголошує конкурс на стартапи та іншу фуйню-муйню та перенавчання ІТ-шників на 1 (один прописом) міліард дорлярів !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
читай = розкрадання "божого дару" із Америки та Ойропи !!!
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03.07.2022 18:10 Ответить
Знаєте що? !!!На карантин дітей загнали, бо вони ,нібито, ковід розносили!!! А зараз, коли є хоч найменша можливість потрапляння ракети, їх у школу женуть!!! Благодєтєлі хрєнові, доброжелатєлі наші, так переживають за навчання!!!!!!! 2 роки діти сиділи дома, але ж війна - треба йти у школу!!!!!!! С@ки кончені!!!!
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03.07.2022 20:58 Ответить
На хрен ту двухсменку. Я помню те годы. Идешь зимой домой после школы, а на улице уже ночь. Так кто в мирное время было, а сейчас? Когда и уличное освещение не работает. Короче, безмозглые рулят
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03.07.2022 17:29 Ответить
Школьный подвал - укрытие или бомбоубежище? Совсем ********* зелёные твари. Пятиэтажку до подвала пробивает ракета - они хотят ещё и наших внуков и детей подвергать такому риску. Идите на ***, *******.
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03.07.2022 17:37 Ответить
Ні в якому разі не треба відпускати дітей до школи під час війни. Тримайте діток біля себе вдома. Бо якась мерзота наведе на школу обовязково. Немає беспечного місця зараз в Україні нажаль та невзмозі люди жити нормальним життям. Хочеться щоб діти в школу пішли але не можна ні в якому разі
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03.07.2022 18:17 Ответить
Этим идиотам давно пора понять, что Параша лупит по скоплению людей независимо от наличия подвалов. А если это скопление детей- то тем более. Но понять им нечем...
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03.07.2022 17:41 Ответить
Идиоты. Школы будут целью номер 1 для этих тварей. Бомбоубежища нет ни в одной школе. Есть подвалы которые завалены всяким мотлохом типа старой мебели или допотопными компьютерами которые не списываются и не утилизируются из-за ещё действующих совковых норм на износ материальных ценностей.
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03.07.2022 17:44 Ответить
Дебіли кончені.
Власне, абсолютно не дивує. У зешобли нема жодної хоч трошки притомної людини.
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03.07.2022 17:52 Ответить
вся ця дибільна двіжня- до першої розбомбленої школи. Далі - знов всі підуть на дистанційне. Нажаль, жодне падло за це "геніальне" рішення не відповість
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03.07.2022 17:59 Ответить
Ні в якому разі не треба відпускати дітей до школи під час війни. Тримайте діток біля себе вдома. Бо якась мерзота наведе на школу обовязково. Немає беспечного місця зараз в Україні нажаль та невзмозі люди жити нормальним життям. Хочеться щоб діти в школу пішли але не можна ні в якому разі
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03.07.2022 18:19 Ответить
Умови, вимоги, стандарти до "укриттів" - на стіл! Чи це військова таємниця?
Якщо маються на увазі бомбосховища, то нема чого казати "укриття". В деяких ситуаціях і бордюр може бути укриттям.
Підвали- це не бомбосховища, а братські могили
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03.07.2022 18:42 Ответить
100%, підвал зі звичайним перекриттям скоріше братська могила як укриття...
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03.07.2022 19:07 Ответить
От цікаво,дітлахи керівництва держави підуть в Україні на навчання?Не?То якого ви іншим пропонуєте???Хоча тим 73% так і треба,щоб хоч трохи думали як жити на білому світі....
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03.07.2022 19:42 Ответить
у зе-дебилов совсем крышу порвало !!!
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03.07.2022 21:50 Ответить
 
 