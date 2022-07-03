Земан призвал предоставить Украине больше оружия и привлечь Чехию к подготовке военных

Президент Чехии Милош Земан считает правильным продолжать поставки оружия в Украину и привлечь Чехию к подготовке украинских военных.

Об этом политик, до 24 февраля считавшийся пророссийским, заявил в эфире телеканала CNN Prima News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я бы согласился как на поставку оружия, так и на обучение украинских военных… Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", – сказал политик.

После начала российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, в частности - относительно санкций, которые он ранее критиковал. Но, отметил он, все изменили свою позицию по отношению к Украине.

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Земан убежден, что наибольшее воздействие на Россию с точки зрения санкций – исключение российских банков из международной платежной системы SWIFT. Он скептически оценивает ("несколько комично") внесение в санкционные списки отдельных людей.

По мнению Земана, война в Украине будет долгой и изнурительной. Он не исключает, что, как только число погибших российских военных возрастет, давление российского населения на власть может усилиться и приведет к определенным изменениям в политической структуре России.