Земан призвал предоставить Украине больше оружия и привлечь Чехию к подготовке военных
Президент Чехии Милош Земан считает правильным продолжать поставки оружия в Украину и привлечь Чехию к подготовке украинских военных.
Об этом политик, до 24 февраля считавшийся пророссийским, заявил в эфире телеканала CNN Prima News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, я бы согласился как на поставку оружия, так и на обучение украинских военных… Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", – сказал политик.
После начала российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, в частности - относительно санкций, которые он ранее критиковал. Но, отметил он, все изменили свою позицию по отношению к Украине.
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Земан убежден, что наибольшее воздействие на Россию с точки зрения санкций – исключение российских банков из международной платежной системы SWIFT. Он скептически оценивает ("несколько комично") внесение в санкционные списки отдельных людей.
По мнению Земана, война в Украине будет долгой и изнурительной. Он не исключает, что, как только число погибших российских военных возрастет, давление российского населения на власть может усилиться и приведет к определенным изменениям в политической структуре России.
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як що Земан перестав слухатися *****
то в останнього все дужу, дуже куйово
сім пьятниць на неділі
на межі 19 та 20 століть в луцьку була пивоварня земана і зараз теж виробляють пиво під торговою маркою "земан")можливо то якось пов"язано?)
А сколько топил за ***** этот запутинец.
Ему бы сейчас полный счет предъявить, он же немало способствовал тому что ***** почувствовало свою уверенность и безнаказанность.
Как много хамелеонов то сейчас вокруг объявилось, любо дорого смотреть как они перекрашиваются.
Чему украинских военных может обучать чешская армия, ни разу нигде не воевавшая за последние 70 лет?
чешський ВПК один з найкращих ще з часів середньовіччя