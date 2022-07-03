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Новости Война
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Земан призвал предоставить Украине больше оружия и привлечь Чехию к подготовке военных

земан,мілош

Президент Чехии Милош Земан считает правильным продолжать поставки оружия в Украину и привлечь Чехию к подготовке украинских военных.

Об этом политик, до 24 февраля считавшийся пророссийским, заявил в эфире телеканала CNN Prima News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, я бы согласился как на поставку оружия, так и на обучение украинских военных… Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", – сказал политик.

После начала российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, в частности - относительно санкций, которые он ранее критиковал. Но, отметил он, все изменили свою позицию по отношению к Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия и Швейцария надеются, что война закончится не "гнилым компромиссом", а победой Украины, - Земан

Земан убежден, что наибольшее воздействие на Россию с точки зрения санкций – исключение российских банков из международной платежной системы SWIFT. Он скептически оценивает ("несколько комично") внесение в санкционные списки отдельных людей.

По мнению Земана, война в Украине будет долгой и изнурительной. Он не исключает, что, как только число погибших российских военных возрастет, давление российского населения на власть может усилиться и приведет к определенным изменениям в политической структуре России.

Чехия (1703) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+19
Схоже дід кинув бухать...
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03.07.2022 18:23
+17
а може від цієї обісрався?
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03.07.2022 18:48
+10
А шо ж случилось?..
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03.07.2022 18:21
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А шо ж случилось?..
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03.07.2022 18:21 Ответить
він побачив фотокарточку "розчарованої Анжели" і вирішив злитись на упрєждєніє
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03.07.2022 18:23 Ответить
а може від цієї обісрався?
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03.07.2022 18:48 Ответить
козак Чубенко не в гуморі
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03.07.2022 18:51 Ответить
Його псевдо "чуприна".
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03.07.2022 19:06 Ответить
Обісрався що війна прийде і в Європу.
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03.07.2022 18:24 Ответить
Претендент❗Хочет чемпионской славы по переобуванию в прыжке
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03.07.2022 18:39 Ответить
Вживав щось безалкогольне...
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03.07.2022 18:57 Ответить
а те.....
як що Земан перестав слухатися *****
то в останнього все дужу, дуже куйово
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03.07.2022 22:09 Ответить
********* дід, однозначно....

сім пьятниць на неділі
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03.07.2022 18:21 Ответить
підтверджую....
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03.07.2022 18:36 Ответить
Схоже дід кинув бухать...
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03.07.2022 18:23 Ответить
добре що він хоть тепер вже не плюс в журналістів)))
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03.07.2022 18:37 Ответить
шось в лiсi здохло. Иннокентий смоктуновский, не узнал в гриме
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03.07.2022 18:23 Ответить
після багатомісячних пі..юлєй котрі вигребає "втарая армія міра" від України, багато хто почав тверезіти ... навіть Земан.
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03.07.2022 18:27 Ответить
ого) як мілоша земана прорвало)
на межі 19 та 20 століть в луцьку була пивоварня земана і зараз теж виробляють пиво під торговою маркою "земан")можливо то якось пов"язано?)
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03.07.2022 18:29 Ответить
В Чехії, Німеччині та навіть у Польщі тих Земанів як в Україні Петренко….
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03.07.2022 18:37 Ответить
Быстро лапти переобувает.
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03.07.2022 18:32 Ответить
Классический пример переобувания и дозаправки в воздухе…. Вот они стойкие коммуняки-друзья плешивого царька *****-1го.
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03.07.2022 18:35 Ответить
Очередная пропутинская консерва прозрела?
А сколько топил за ***** этот запутинец.
Ему бы сейчас полный счет предъявить, он же немало способствовал тому что ***** почувствовало свою уверенность и безнаказанность.
Как много хамелеонов то сейчас вокруг объявилось, любо дорого смотреть как они перекрашиваются.
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03.07.2022 18:36 Ответить
нюхать начал в другом месте...
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03.07.2022 18:36 Ответить
Допомога карашо! А навчаться до нас ехай. Чмо.
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03.07.2022 18:39 Ответить
Вот тут все пишут про Земана, а у меня другой вопрос.
Чему украинских военных может обучать чешская армия, ни разу нигде не воевавшая за последние 70 лет?
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03.07.2022 18:42 Ответить
Обучение это освоение F-15 F-16, Patriots, Himars - ты против?
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03.07.2022 18:48 Ответить
Людмила, всё просто, учить как использовать /эксплуатировать западное вооружение и боевую технику (в т.ч. И чешского производства). Речь идёт именно об этом. А боевой опыт приходит уже позже.
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03.07.2022 18:49 Ответить
+ 100 !
чешський ВПК один з найкращих ще з часів середньовіччя
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03.07.2022 19:43 Ответить
Все правильно говорит. Если уже начали бить русских свиней, то бить со всех стволов мира, чтобы у рашистов навсегда воевалка отсохла.
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03.07.2022 18:46 Ответить
Помните старый анекдот от Анатолия Кашперовского (кто не знает - у папы-мамы спросите) у которого шрамы от аппендицита, после его сеансов терапии по зомбоящику, вдруг рассасывались. И его благодарили военные моряки за то, что у них наконец рассосался боцман - раньше он сосал только у капитана, а теперь, у всего экипажа. Так вот интересно, а венгерский Орбан скоро рассосётся???
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03.07.2022 18:46 Ответить
мудрый политик должен обладать дальновидностью, но у некоторых этот функционал подменен другим качеством, тоже на букву д. К Земану пришла только старость...
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03.07.2022 18:47 Ответить
А к плешивенькому рашистскому гитлеру пришла болезнь не на букву Д (деменция), а на букву Ш - шизофрения!!!
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03.07.2022 18:54 Ответить
А где у нас случилось?
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03.07.2022 18:55 Ответить
В Чехії живуть і працюють сотні тисяч патріотів з України. Чому б ЗСУ не відкрити військомат у цій країні, і не почати готувати бійців для захисту Батьківщини - Чехія готова допомогти з навчанням
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03.07.2022 18:56 Ответить
Великобритания.Канада и США без всяких призывов помогают Украине.земан-это синоним милошевича.
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03.07.2022 18:58 Ответить
Коли цього дядька катували - зараз чи раніше?
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03.07.2022 18:59 Ответить
даже ярый в прошлом путинец наконец-то понял, насколько опасен русский фашизм
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03.07.2022 19:00 Ответить
Может он и не понял , но не захотел чтобы его чесали под одну гребёнку с путлером.
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03.07.2022 19:37 Ответить
ЗСУ - найкращі лікарі та психотерапевти
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03.07.2022 19:48 Ответить
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03.07.2022 19:53 Ответить
Скоро Кім Чєн Ин начне зброю Україні поставляти. У кремліна талант розісратися з усім світом.
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03.07.2022 20:34 Ответить
Оц тоц пєрвєртоц?
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04.07.2022 02:18 Ответить
даже земан отрезвел.
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04.07.2022 04:36 Ответить
 
 