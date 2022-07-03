На Харьковщине в результате российских обстрелов погибли три человека, один - ранен, - Синегубов
Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в Телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных громад. По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранение. Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!" – рассказал председатель ОВА.
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