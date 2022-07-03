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Новости Война
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На Харьковщине в результате российских обстрелов погибли три человека, один - ранен, - Синегубов

обстріл,харківщина

Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в Телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных громад. По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранение. Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!" – рассказал председатель ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 4 утра рашисты нанесли ракетные удары по Харькову. ВСУ отразили штурм россиян неподалеку от Прудянки, - Синегубов

обстрел (26982) Харьковщина (5577) жертвы (2064) Синегубов Олег (559)


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точно в это поверит православная синагога добкина?
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03.07.2022 18:32 Ответить
Ублюдки. По копаному. Даже не хочеться коментувати що з вами хазяїн зробить.
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03.07.2022 18:35 Ответить
Чем безумнее действия кремлевских мразей, тем ближе к победе ВСУ.
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03.07.2022 18:44 Ответить
тым коротший крок у вылупкив..
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03.07.2022 18:51 Ответить
сирийско-чиченский сценаий от расии,все подряд бомбить,война все спишет.
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03.07.2022 18:52 Ответить
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03.07.2022 19:08 Ответить
 
 