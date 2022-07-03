Премьер Шмыгаль и спикер Стефанчук прибыли в Швейцарию на конференцию по восстановлению Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с украинской делегацией прибыли в Лугано (Швейцария), где завтра впервые представят План восстановления Украины на Конференции по восстановлению страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает "Интерфакс-Украина".

Украинских премьера и спикера встречал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

"Сердечный привет премьер-министру Денису Шмыгалю и украинской делегации в Лугано! Завтра Швейцария и Украина вместе запустят Конференцию по восстановлению Украины URC2022", – написал Кассис в твиттере.

Украинская делегация прибыла на самолете Swiss Air Force. Как сообщал МИД Швейцарии 20 июня, во время конференции будут предприняты серьезные меры безопасности. В частности, Федеральный совет одобрил вспомогательное развертывание до 1600 военнослужащих вооруженных сил, а также временное ограничение на использование воздушного пространства. В сотрудничестве с Италией ВВС Швейцарии усилили службу воздушной полиции боевыми самолетами и наземными средствами противовоздушной обороны.

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