Премьер Шмыгаль и спикер Стефанчук прибыли в Швейцарию на конференцию по восстановлению Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с украинской делегацией прибыли в Лугано (Швейцария), где завтра впервые представят План восстановления Украины на Конференции по восстановлению страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает "Интерфакс-Украина".
Украинских премьера и спикера встречал президент Швейцарии Игнацио Кассис.
"Сердечный привет премьер-министру Денису Шмыгалю и украинской делегации в Лугано! Завтра Швейцария и Украина вместе запустят Конференцию по восстановлению Украины URC2022", – написал Кассис в твиттере.
Украинская делегация прибыла на самолете Swiss Air Force. Как сообщал МИД Швейцарии 20 июня, во время конференции будут предприняты серьезные меры безопасности. В частности, Федеральный совет одобрил вспомогательное развертывание до 1600 военнослужащих вооруженных сил, а также временное ограничение на использование воздушного пространства. В сотрудничестве с Италией ВВС Швейцарии усилили службу воздушной полиции боевыми самолетами и наземными средствами противовоздушной обороны.
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Напомню, что мэр Чернигова открыто сказал, что именно Тимошенко и Арахамия приезжали к нему объяснять, что никаких прямых финансовых договоров на восстановление мимо Офиса Президента они не пропустят.
И да, а какого хрена Квартал 95 гастролирует с дружками Зеленского по Европе?
Вернуть премьера❗
тело торбамы миряйэ...
А якщо серйозно то Зеленський намагаєтся встановити диктатуру.
Теба спочатку Перемогу здобути над паРашею, а потім і відбудова прийде!
Нєеее, вони таки клоуни!, причому зелені!
О Всесвіте!
Хоча б уже швидше вибори!