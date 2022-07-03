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Премьер Шмыгаль и спикер Стефанчук прибыли в Швейцарию на конференцию по восстановлению Украины

швейцария

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с украинской делегацией прибыли в Лугано (Швейцария), где завтра впервые представят План восстановления Украины на Конференции по восстановлению страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает "Интерфакс-Украина".

Украинских премьера и спикера встречал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

"Сердечный привет премьер-министру Денису Шмыгалю и украинской делегации в Лугано! Завтра Швейцария и Украина вместе запустят Конференцию по восстановлению Украины URC2022", – написал Кассис в твиттере.

Украинская делегация прибыла на самолете Swiss Air Force. Как сообщал МИД Швейцарии 20 июня, во время конференции будут предприняты серьезные меры безопасности. В частности, Федеральный совет одобрил вспомогательное развертывание до 1600 военнослужащих вооруженных сил, а также временное ограничение на использование воздушного пространства. В сотрудничестве с Италией ВВС Швейцарии усилили службу воздушной полиции боевыми самолетами и наземными средствами противовоздушной обороны.

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Швейцария (612) Стефанчук Руслан (656) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+19
Долю відбудови Чернігова вирішують без голови цього міста. Це якийсь клоунячий сюр від Zeкоманди
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03.07.2022 18:53
+12
Повна дурня. Нічим зайнятися? У нас війна тільки починається і невідомо скільки часу буде продовжуватися до звільнення всіх окупованих територій. Тільки ідіот може інвестувати в країну під обстрілами і загрозою нового вторгнення. Кацапів за поребрик! Все інше потім.
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03.07.2022 18:53
+12
Шмыгалю осталось 1.5 года работы. А потом - на отдых. Команда хапуг и шашлычников
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03.07.2022 19:11
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*****.
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03.07.2022 18:43 Ответить
Мера Чернигова ,приглашённого , ОП жлобов не выпустили ,чтобы всю помощь ,как и во время пандемии поделить в свои офшеры
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03.07.2022 19:33 Ответить
Дело даже не в этом. Просто посмотрите на этих персонажей. Стыдоба..
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03.07.2022 20:25 Ответить
Hellis@13Hellis_13

Напомню, что мэр Чернигова открыто сказал, что именно Тимошенко и Арахамия приезжали к нему объяснять, что никаких прямых финансовых договоров на восстановление мимо Офиса Президента они не пропустят.
И да, а какого хрена Квартал 95 гастролирует с дружками Зеленского по Европе?
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03.07.2022 20:38 Ответить
Будуть замовляти "бітум" в Білорусі???
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03.07.2022 18:47 Ответить
Почему зеленский позволил им пересечь границу❗Это недопустимо в условиях когда только ОПЗЖ и 95 квартал имеют право выезжать за границу
Вернуть премьера❗
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03.07.2022 18:50 Ответить
нет, стефанчук опять повезет в себе вторую подводную лодку контрабасом.
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03.07.2022 18:54 Ответить
лишиться независимости от стефанчука нэабыякэдосягнення...
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03.07.2022 18:48 Ответить
... а де "сильний" переговорник Арахамія?
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03.07.2022 18:49 Ответить
Диво якесь,а де агрохімія-решала
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03.07.2022 18:49 Ответить
надеюсь, Атрошенко им там не испортит вояж.
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03.07.2022 18:51 Ответить
Атрощенко не выпустили , он для них слишком опасен.
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03.07.2022 19:32 Ответить
почему меров не пропускаете? Великий дерибан, стефанчуку и копейки бы не дал. с его лицом и счастливой рожей
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03.07.2022 18:52 Ответить
ты з дубу впав?яки нах копейки?
тело торбамы миряйэ...
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03.07.2022 18:55 Ответить
Долю відбудови Чернігова вирішують без голови цього міста. Це якийсь клоунячий сюр від Zeкоманди
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03.07.2022 18:53 Ответить
Небажання ЗЕкоМанда щоб фінансові потоки мимо їх проходили. Вони вже ці зелені "нє барігі, іньші часи" порахувати встигли скільки можно накрасти собі "прібарахліцца" при "великому відбудівництві".
А якщо серйозно то Зеленський намагаєтся встановити диктатуру.
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04.07.2022 01:50 Ответить
Повна дурня. Нічим зайнятися? У нас війна тільки починається і невідомо скільки часу буде продовжуватися до звільнення всіх окупованих територій. Тільки ідіот може інвестувати в країну під обстрілами і загрозою нового вторгнення. Кацапів за поребрик! Все інше потім.
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03.07.2022 18:53 Ответить
Вам не хватает освiти☝
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03.07.2022 19:39 Ответить
Древні греки писали що "скромність прикрашає юнака але ганьбить старця". Так от, шановний, в Україні можна по пальцям перерахувати осіб які мають освіту кращу за ту яку вдалось отримати мені.
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04.07.2022 00:59 Ответить
нейтральная страна, которая не хочет дать патронов и тем самым отдаляет победу с одной стороны, предлагает "план восстановления" с другой. Как?
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03.07.2022 18:57 Ответить
Это просто взятка за сдачу юга и Донбасса. Паманят типа прекращайте войну , давайте восстанавливать и потом спасибо денег нет, все сами.
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03.07.2022 19:04 Ответить
Перемогу у війні вони вже отримали
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03.07.2022 19:05 Ответить
Шмыгалю осталось 1.5 года работы. А потом - на отдых. Команда хапуг и шашлычников
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03.07.2022 19:11 Ответить
Потім у в'язницю!
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03.07.2022 20:08 Ответить
Всех не пересажаете, разом нас багато.
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03.07.2022 20:15 Ответить
Зразу забезпечте купол, захист неба над містами. Потім вже відбудовувати.
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03.07.2022 19:13 Ответить
Бігають з тією відбудовою як дурень з писаною торбою!
Теба спочатку Перемогу здобути над паРашею, а потім і відбудова прийде!
Нєеее, вони таки клоуни!, причому зелені!
О Всесвіте!
Хоча б уже швидше вибори!
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03.07.2022 19:39 Ответить
заранее надо все чьотко разделить. Потом к корыту не пустят
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03.07.2022 20:02 Ответить
Авантюристи!
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03.07.2022 20:07 Ответить
ще ніхто не знає де і коли закінчиться війна, а зелене бидло за рахунок платників податку поперлося в швейцарію гроші ділити.
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03.07.2022 19:42 Ответить
и про дороги, дороги не забудьте
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03.07.2022 20:00 Ответить
Юзика, интересно взяли? В противовес Руслану, на борту.
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03.07.2022 20:14 Ответить
Зелена шобла не думає про перемогу - вона думає лише про розпил бабла на черговому великому крадівництві.
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03.07.2022 20:31 Ответить
кому война, а зеленым дерибан бабла, мэры мимо.
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03.07.2022 21:40 Ответить
Пашел дерибан на асфальт !!!! Зе-выродки вам не долго осталось !!!!
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03.07.2022 21:55 Ответить
Очередной город пришлось сдать, а они уже готовятся бабло раздерибанить.
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03.07.2022 22:23 Ответить
 
 