Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия.
Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
"Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути", - сказал Штайнмайер.
Он также заявил, что никто не ожидал, что президент РФ Владимир Путин смирится с "полным экономическим, политическим и моральным разорением своей страны" для того, чтобы осуществить свои имперские мечты.
Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".
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тобто и дальше считать вылупком кремлёвским...
Нічо, будемо й далі лупати цю споживацько-пролетарську свідомість, колись же вона таки має розкришитися на друзки й змінити свідомість українського люду...
Тому не можна сказати, що Україна лише споживає, вона чимало й дає світові, тому наша теперішня взаємодія - це певним чином взаємовигідний процес, хоча, звісно, все це можна було зробити значно раніше і ефективніше. Але вже як є, виходитимемо з наших теперішніх реалій...