Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия.

Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути", - сказал Штайнмайер.

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Он также заявил, что никто не ожидал, что президент РФ Владимир Путин смирится с "полным экономическим, политическим и моральным разорением своей страны" для того, чтобы осуществить свои имперские мечты.

Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".