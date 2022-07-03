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Новости Война
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Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия.

Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути", - сказал Штайнмайер.

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Он также заявил, что никто не ожидал, что президент РФ Владимир Путин смирится с "полным экономическим, политическим и моральным разорением своей страны" для того, чтобы осуществить свои имперские мечты.

Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".

путин владимир (31224) Штайнмайер Франк-Вальтер (517) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+13
Будь яка угода з рашкою це пауза до наступної війни.
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03.07.2022 18:56
+9
Когда поддерживают россию - вам не нравится, когда поддерживают Украину вам тоже не нравится, типа переобулись . Тут некоторым критиканам хотела предложить, а может повооюете сами , без маразматика Байдена , как тут кто -то выразился , без немецкой колбасы Шольца , без тряпки Макрона , без макаронников, а .Что слабо? Тогда перестаньте оскорблять людей помогающих Украине а то совсем уже уподобились рашистким троллям.
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03.07.2022 19:30
+8
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03.07.2022 19:02
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Дивний дідо...)))
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03.07.2022 18:55 Ответить
Таке враження що його били )))
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03.07.2022 18:57 Ответить
Лікар виписав новий рецепт.
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03.07.2022 19:06 Ответить
Без Джонсона тут явно не обійшлось...

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03.07.2022 19:27 Ответить
Будь яка угода з рашкою це пауза до наступної війни.
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03.07.2022 18:56 Ответить
Сьогодні свято в Україні. Одні хлопки і політики перевзуваються.
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03.07.2022 18:57 Ответить
То мабуть Байден таки вставив пістона усім цим "озабоченцям".
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03.07.2022 19:00 Ответить
Байден навіть не пам'ятає що він Байден.
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03.07.2022 19:08 Ответить
Главное ,чтобы вы помнили кто вы, а со своим президентом мы сами разберемся.
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03.07.2022 19:26 Ответить
Ну так и разбирайтесь. Чё тут забыли тогда?
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03.07.2022 19:33 Ответить
Німці дристають, якщо хтось не знає. А Київ є Київ, якщо хтось не знає.
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03.07.2022 18:58 Ответить
кажысь то я галлюны ловлю...чы то штайнмайер слючайно отклонился от курса?
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03.07.2022 19:01 Ответить
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03.07.2022 19:02 Ответить
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03.07.2022 19:04 Ответить
Куйня якась. Зліва вода і справа хня.
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03.07.2022 19:08 Ответить
А, хто йому пошептав? Скоро Меркель переспіває.
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03.07.2022 19:03 Ответить
штаенмайер мечтает обнять *****
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03.07.2022 19:04 Ответить
Штаник перешёл на новые таблетки.
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03.07.2022 19:05 Ответить
Зеля здасть якщо його Штаймайер не здержить !
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03.07.2022 19:05 Ответить
кентухам такого пошиба просто нема никакого снисхождения...
тобто и дальше считать вылупком кремлёвским...
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03.07.2022 19:05 Ответить
Шо ещё один переобувающийся в воздухе, как Земан???? Процесс пошёл???? Путин *****????
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03.07.2022 19:07 Ответить
Когда поддерживают россию - вам не нравится, когда поддерживают Украину вам тоже не нравится, типа переобулись . Тут некоторым критиканам хотела предложить, а может повооюете сами , без маразматика Байдена , как тут кто -то выразился , без немецкой колбасы Шольца , без тряпки Макрона , без макаронников, а .Что слабо? Тогда перестаньте оскорблять людей помогающих Украине а то совсем уже уподобились рашистким троллям.
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03.07.2022 19:30 Ответить
ta tu ih mona - etih "rjuzke vitjazei" i 73% zebilov sdes tozhe hotj otbavlai
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03.07.2022 19:39 Ответить
У нас повно подібних ідіотів і ми самі від того ніяк не в захваті. Я в приватних розмовах перед американцями та європейцями при нагоді вибачався за те, що вони роблять для нас величезні кроки в цивілізацію (деякі - замість нас), а ми так по-свинськи відповідаємо на кожен найдрібніший пук кацапських відрижок (які в Штатах і ЄС теж є, і вони саме на такі срачіки й розраховують).
Нічо, будемо й далі лупати цю споживацько-пролетарську свідомість, колись же вона таки має розкришитися на друзки й змінити свідомість українського люду...
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03.07.2022 21:19 Ответить
Справедливості заради, треба відзначити, що Україна й сама немало робить для зміни свідомості європейців, які фактично своїми грошима й технологіями побудували цього кацапського монстра. Наприклад, Лана Зеркаль розповідає дуже цікаві речі, як європейцям (зокрема - німцям) кацапи співали пісеньки про безальтернативність своїх поставок до ЄС, про "ринкові ціни" та "суто бізнес". Як виявилося, постачання можливе з інших джерел, причому значно дешевше, і суто бізнес виявився одним із видів зброї по примусу ЄС до певних рішень, зокрема й по Україні.
Тому не можна сказати, що Україна лише споживає, вона чимало й дає світові, тому наша теперішня взаємодія - це певним чином взаємовигідний процес, хоча, звісно, все це можна було зробити значно раніше і ефективніше. Але вже як є, виходитимемо з наших теперішніх реалій...
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03.07.2022 21:26 Ответить
зеленожопов уже хорошо утрамбовали наши партнёры, насчёт того что, как и когда говорить. Компромат на каждого есть из зелёной шоблы. Спасибо Германии в том числе
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03.07.2022 19:32 Ответить
«Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути» - это будет тогда когда Красная площадь будет переименована в Майдан имени С. Бандеры ...
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03.07.2022 19:44 Ответить
Такого ніколи не станеться. Нам це не потрібно. Після того як ми їх виженемо та ізолюємо вони самі почнуть один одного винищувати.
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03.07.2022 19:52 Ответить
Великі європейські країни в більшій або меншій мірі залежали від кацапських ресурсів. Тому для них, безумовно, дуже болісно переходити на інші поставки та прискорювати перехід а альтернативні джерела енергії. І те що вони роблять для нас це теж подвиг - боротьба здорового глузду та ідеалів з споживацьким егоїзмом. Ми маємо цінувати будь яку допомогу яку нам ладні надати. Вони прекрасно розуміють наслідки реваншизму ********** і те що вони наступні. А це означає що для Європи краще (дешевше) з *********** воювати українцями на українській території. А от у нас вибору немає - свобода або смерть! Он бяшки здались кацапам. І що це вберегло їх від війни? Аж ніяк! Скоро їх поженуть на убій в Україну. І нам доведеться ще й їх вбивати. Те ж саме відбулось з кримчанами - вони вже гинуть сотнями за "рускій мір". А до звільнення Криму скільки доживе?
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03.07.2022 19:48 Ответить
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03.07.2022 19:53 Ответить
Зрадлива ***** завжди лягає під переможця.
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03.07.2022 20:35 Ответить
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03.07.2022 21:03 Ответить
Оц тоц пєрвєртоц?
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04.07.2022 02:24 Ответить
 
 