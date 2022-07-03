Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место, на окраинах города идут бои, РФ не имеет окончательного контроля
В окрестностях Лисичанска Луганской области идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии.
Об этом 3 июля на брифинге с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
"Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это слабое наше место", – признал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия, которое позволит иметь огневое преимущество и больше давить на Россию на Лисичанском направлении.
"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих городках, к сожалению, уже полностью разрушены местах: такие места, которые вы знаете, передавались, извините за такое сравнение. Передавались с одной стороны другой ежедневно", - добавил Зеленский.
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это зеленский про контролера безуглую так выразился? "слабое место"?
https://twitter.com/sergua63/status/1447394601573224452 Екатерина Осадчая, которая была единственным журналистом допущенным на вечеринку "слуг народа" в Трускавце, опубликовала оттуда видео. Зрелище не для слабонервных.
Хоча, може, і далі...
Все шутили, что при Зеле, не знаем, как будет, но, зато, обсмеемся.
Вот, теперь и обхохатываемся.
Ваше слабое место == это голова.
И, за это военные, простые люди, бедные детки теперь расплачиваются своими жизнями.
А, что будет дальше, даже, думать не хочется.
Возможно армия РФ специально оставила возможность выйти, чтоб потом не сносить город до фундамента штурмом.
Вам правду чи Люську?
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Реєстрація:02.07.2022 - а зараз теж саме французькою, а, іксперд?
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/pfbid029nmMAeRLGg98zihq3mZbDu2MP3DcPjunxLHBc57JkkacoTfyAR1XbQVY9CUm2bYBl?__cft__[0]=AZWrFoxOKprb2mSl1RitKb-OiLsSjC9Pq3pCimUNRfDRZZT_aiQ39lUrASJtWbKSwbhm5E5-kszc6htipGRmNI8DGtinWHS486cXiOkacBb1dM45WCJAoSODOLvvjJgVFum1rkumW4am1MbYi5kc1TD7&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
За дурь "хоть поржом" Бог вже плату взяв. Десятки тисяч життів наших співгромадян, бо ***** не готувалася - це та ціна, яку український народ виплатив за помилку.
Тепер на черзі нова плата - за побудову секти, за дозвіл ОПГ виставляти героїв зрадниками, а себе - героями. За брехню про перестрілки в ОП, за дозвіл позбавити себе свободи слова, за "розберемося потім" і "питання - до військових". І ще багато іншого.
Добре хоч нападки на союзників вдалося швидко виправити, бо і тут би прилетіло ппц.
Але деградація суспільства, яке очолює нарив, завжди приводить до втрат. Ми заплатили, а висновків вони нам зробити завадили. А отже нових втрат не уникнути, аж доки розбитий лоб не навчить.
Все.
Ты, сучёнок и позор еврейской нации, делал все возможное, чтобы Украина не имела оружия. Ты набивал себе карманы закатывая в асфальт оборонку.
Ты грабил страну и народ воюющей страны.
Ты эвакуировал свою семью и 95 квартал, но не людей из зон предполагаемых боевых действий.
На твоей совести тысячи жертв.
Тебе держать ответ перед людьми, и, надеюсь, в скором времени перед богом.