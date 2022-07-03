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Новости Война
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Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место, на окраинах города идут бои, РФ не имеет окончательного контроля

зеленський

В окрестностях Лисичанска Луганской области идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии.

Об этом 3 июля на брифинге с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

"Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это слабое наше место", – признал Зеленский.

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В то же время президент подчеркнул, что правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия, которое позволит иметь огневое преимущество и больше давить на Россию на Лисичанском направлении.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих городках, к сожалению, уже полностью разрушены местах: такие места, которые вы знаете, передавались, извините за такое сравнение. Передавались с одной стороны другой ежедневно", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (20266) Северодонецк (333)


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Топ комментарии
+66
Наше слабое место это зе-команда в офисе и зе-шобла в парламенте...
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03.07.2022 19:00
+50
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03.07.2022 19:13
+46
коли безгугла і ця гнида приїхали в лисичанськ все було зрозуміло. коротше, слідкуйте за руками, куди приїзажє ***** чи його аватар типу безуглої - те місце буде здано через 1-2 тижні, поки що все вкладається в цю систему. так і з Херсоном було...
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03.07.2022 19:01
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Наше слабое место это зе-команда в офисе и зе-шобла в парламенте...
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03.07.2022 19:00 Ответить
одна справа, яку вони роблять на "відмінно"- це блокування виїзду за кордон для представників опозиції
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03.07.2022 19:08 Ответить
Для всех кроме своих❗Так точней бедет☝
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03.07.2022 19:10 Ответить
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03.07.2022 19:13 Ответить
Югик такой, что кацапов на ноль помножит аки пастер❗👍
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03.07.2022 19:16 Ответить
Цікаво, хто лисого з квартальними клоунами випустив? Чи у них плоскомозкість, і вони не придатні для служби Батьківщині? Чи батьківщина у них не в Україні.
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03.07.2022 20:12 Ответить
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03.07.2022 21:33 Ответить
це щоб синів не зачіпали, тим паче служить в теплому місці, не перегибайте за патріота, за жінку століття забули?
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03.07.2022 21:31 Ответить
всьо под контрольєм

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03.07.2022 19:23 Ответить
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03.07.2022 19:25 Ответить
Жданов вообще все знает - и про политику и про оружие, и про обстановку, и про нато и про ес.
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03.07.2022 19:30 Ответить
А про секс?
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03.07.2022 19:31 Ответить
З такими вусами? Звичайно, знає)
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03.07.2022 20:40 Ответить
Чому б йому було просто не сказать правду, як вона є?
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03.07.2022 19:41 Ответить
Тоді б були "пробки і паніка на дорогах".
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03.07.2022 21:35 Ответить
Безуглая в ШТАБЕ ( !!! ) ВСУ , КГБис Демченко - на всех секретах Украины , Арестович - ""главный администратор "" и т.д. ЭТО ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ !!!
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03.07.2022 20:35 Ответить
коли безгугла і ця гнида приїхали в лисичанськ все було зрозуміло. коротше, слідкуйте за руками, куди приїзажє ***** чи його аватар типу безуглої - те місце буде здано через 1-2 тижні, поки що все вкладається в цю систему. так і з Херсоном було...
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03.07.2022 19:01 Ответить
Писдабол. Думает о политическом рейтинге и сцыкотно признать, прямо сказать, что Луганская область уже все.
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03.07.2022 19:04 Ответить
Непонятные обрывочные фразы говорит этот Зе. "Да мы".."это самое".."типа этого"... Вы что нибудь поняли читатель? А это говорит глава страны...
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03.07.2022 19:18 Ответить
Ну тесты Пальчевского нас убеждаличто ОН не наркоман
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03.07.2022 19:21 Ответить
Он словоблуд. Пипл хавает, пипл голосует
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03.07.2022 19:38 Ответить


это зеленский про контролера безуглую так выразился? "слабое место"?
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03.07.2022 19:05 Ответить
Ібать! Шо то за хрень но фото?
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03.07.2022 19:11 Ответить
заседание штаба обороны зеленского, осень 2021 - "к войне готовились"
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03.07.2022 19:14 Ответить
О да, "готовились"
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03.07.2022 19:28 Ответить
а ты что - не в теме?
https://twitter.com/sergua63/status/1447394601573224452 Екатерина Осадчая, которая была единственным журналистом допущенным на вечеринку "слуг народа" в Трускавце, опубликовала оттуда видео. Зрелище не для слабонервных.
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03.07.2022 19:23 Ответить
Там же і залетела?
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03.07.2022 19:25 Ответить
Зрелище акуєть, Кате удачі і здоровя. )
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03.07.2022 19:27 Ответить
Девочка созрела.
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03.07.2022 20:52 Ответить
сдатчик позицій ЗСУ - позивний "Краб"
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03.07.2022 19:25 Ответить
О, пасиб, бу знать )
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03.07.2022 19:28 Ответить
Не рідня? Бо щось дуже схожі.
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03.07.2022 19:31 Ответить
Якась вона ніяка як дівчина. Хоча могла б прихорошитися і бути норм. Не ті пріоритети, напевно
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03.07.2022 20:42 Ответить
а люська казала, що Лисичанськ захопити кацапам буде значно важче, ніж Сєвєродонецьк
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03.07.2022 19:06 Ответить
Фейгін - єврей, який банально косить бабло на Youtube. Малоймовірно, що в нього є якісь симпатії до *********
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03.07.2022 19:11 Ответить
Так після того як зелена кодла зрадників відвідала місто вони усі плани оборони здали кацапам
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03.07.2022 19:08 Ответить
Ага❗А мама казала, что деньги в бидончику😁
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03.07.2022 19:11 Ответить
Люсі патякати не мішки ворочати.
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03.07.2022 19:18 Ответить
У Путина цель по Збруч...
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03.07.2022 19:12 Ответить
так.
Хоча, може, і далі...
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03.07.2022 19:41 Ответить
не за цей захід !! передих потрібен , рік -півтора ... зеля готовий з дєрьмаком , Джонс і Джо не пускають , і Україна не готова !
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03.07.2022 19:51 Ответить
Все кто говорит что сдали, нужно отправлять на передок, сколько пацанов погибло, а у них все сдали.....
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03.07.2022 19:22 Ответить
Посмотри на даты их регистрации… В спам кацапьё без разговоров.
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03.07.2022 19:47 Ответить
Слабке місце у цього клоуна - мізки
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03.07.2022 19:07 Ответить
ти, мабуть, хотів сказати - їх відсутність
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03.07.2022 19:12 Ответить
Просто, с языка снял.
Все шутили, что при Зеле, не знаем, как будет, но, зато, обсмеемся.
Вот, теперь и обхохатываемся.
Ваше слабое место == это голова.
И, за это военные, простые люди, бедные детки теперь расплачиваются своими жизнями.
А, что будет дальше, даже, думать не хочется.
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03.07.2022 19:12 Ответить
Тут надо признать одно военно-политическое руководство не справлялось и не справляется с ситуацией.
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03.07.2022 19:08 Ответить
Интересно, а на других направлениях тоже комиссары от слуг в штабах сидят, или одну Безмозглую с "какой-то" определенной целью направили на северодонецко-лисичанское?
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03.07.2022 19:09 Ответить
Зеленский два месяца говорил,что Мариуполь никогда ***** не захватит.
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03.07.2022 19:09 Ответить
в таком положении лучше молчать...перешеек 6 км это вообще ни о чем.
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03.07.2022 19:10 Ответить
А как же немцы в 1943 году 8 месяцев держали оборону. 25тыс.советских солдат положили на привольнянском плацдарме. Может кто-то просто даёт поручения при которых наша оборона схлопывается и занимают города. Нет снарядов, нет артиллерии или отвести артиллерию. Тогда конечно, потому что ,что ж.....
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03.07.2022 19:11 Ответить
Курва,відводьте людей,поки не пізно.Нахєр здався той Лісічанск.Колись відвоюєте.
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03.07.2022 19:11 Ответить
і так до польського кордону.
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03.07.2022 19:15 Ответить
Будь реалистом - не на нашем веку это будет
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03.07.2022 19:15 Ответить
Да вивели людей. З Лисичанськом поки що все. Полґвно відео в інтернеті з рашистами у місті. Тільки наша влада чогось встидається народу про це об'явити.
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03.07.2022 19:20 Ответить
ты дывы...буба навить нату не пыталось унизить,.
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03.07.2022 19:13 Ответить
Та всё уже, тут и говорить не о чём.
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03.07.2022 19:13 Ответить
Все говорили что Лисичанск расположен на высоте и его взять в несколько раз сложнее чем Северодонецк.
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03.07.2022 19:14 Ответить
Его практически не штурмовали. Из него вывели войска, потому что возникла угроза окружения. Если бы войска оставались - бои затянулись бы как в Северодонецке.

Возможно армия РФ специально оставила возможность выйти, чтоб потом не сносить город до фундамента штурмом.
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03.07.2022 19:18 Ответить
русский, это тебе ********* рассказала?
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03.07.2022 19:20 Ответить
На жаль, він правий. Теж саме казав про Лисичанськ воюючий там ротний Шилов. Легендарна і порядна людина.
Вам правду чи Люську?
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03.07.2022 19:34 Ответить
Мне правду. Но не от русского.
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03.07.2022 19:37 Ответить
Русскоязычный и под другим флагом - не значит что русский. Комент адекватный. Но тебе ж все равно. Тобі головне, щоб рідною солов'їною співали.
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03.07.2022 19:41 Ответить
Этого русского я "знаю". Оно тут годами крутится с "инфой" с русских помоек, под разными никами.
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03.07.2022 19:44 Ответить
Та це більше схоже на правду, ніж ******* зелі і Люсі. Захопили Луганську область, захоплять і Донецьку. А далі все це зафіксують на бумазі. Захід нам допомагає тільки таким чином, щоб ми могли частково стримувати Росію і перемолювати їх війська. Ніякої допомоги по визволенню територій нема і не буде. Ми буфер, нас просто використовують. На жаль. Ця гра надовго. На десятиліття. Треба просто перестати дивитись зелений телемарафон і мислити реально. Ці території втрачені. Вони повернуться? Можливо. Дуже на це надіюсь. Але не військовим шляхом, а знищенням рахи економічно. Як совка в 91-му. Але цей процес на десятиліття. Дай Бог нам дожити
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03.07.2022 19:36 Ответить
Тогда какой смысл врагу останавливаться так и будет наступать за 4 месяца 20% территории уже оккупировано
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03.07.2022 19:54 Ответить
Якби вони могли окупувати все, то они це зробили б. Але їм не дадуть. А Донецьку і Луганську область віддали, щоб "зберегти лице Путіна". Чули такий вислів? А далі економічно будуть давити. А взагалі вся ця "спецоперація", щоб завадити видобутку сланцевого газу , величезні поклади якого розвідані в східній Україні. Захід міг би закінчити цю війну за декілька місяців і розчавити золоту орду за декілька років. Як воно буде, подивимось
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03.07.2022 20:06 Ответить
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03.07.2022 22:02 Ответить
Про вежливых сносителей до фундамента ты это в своей ватной помойке вещай
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03.07.2022 19:42 Ответить


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Реєстрація:02.07.2022 - а зараз теж саме французькою, а, іксперд?
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03.07.2022 21:59 Ответить
Наше слабке місце це ти і твоя шайка!
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03.07.2022 19:15 Ответить
Да тут уже самым упоротым начало доходить , что царь то не настоящий а троянский конь.
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03.07.2022 19:23 Ответить
Слабке місце повинно добровільно піти у відставку! Цей крок від Зеленського був би найбільшим вкладом в нашу майбутню перемогу!
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03.07.2022 19:16 Ответить
Літакі літять будем всех бомбить....
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03.07.2022 19:17 Ответить
Наше слабое место -это ты , довбанный боневтiк та твоя шобла плiснява.
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03.07.2022 19:19 Ответить
Шо,знову недоумок котеь влаштовує??? Чи незанадто дорого він нам обходиться? Сволота відосно бздлива
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03.07.2022 19:26 Ответить
ооо, в чёрное одели. А форма где? Про*бал?
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03.07.2022 19:26 Ответить
Это "цар" сегодня типа грустит...
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03.07.2022 19:40 Ответить
Сиділо,б в бункері,й негидило
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03.07.2022 19:27 Ответить
Может и слабое, но на\ера ты об этом врагу говоришь?
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03.07.2022 19:33 Ответить
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZWrFoxOKprb2mSl1RitKb-OiLsSjC9Pq3pCimUNRfDRZZT_aiQ39lUrASJtWbKSwbhm5E5-kszc6htipGRmNI8DGtinWHS486cXiOkacBb1dM45WCJAoSODOLvvjJgVFum1rkumW4am1MbYi5kc1TD7&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/pfbid029nmMAeRLGg98zihq3mZbDu2MP3DcPjunxLHBc57JkkacoTfyAR1XbQVY9CUm2bYBl?__cft__[0]=AZWrFoxOKprb2mSl1RitKb-OiLsSjC9Pq3pCimUNRfDRZZT_aiQ39lUrASJtWbKSwbhm5E5-kszc6htipGRmNI8DGtinWHS486cXiOkacBb1dM45WCJAoSODOLvvjJgVFum1rkumW4am1MbYi5kc1TD7&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

За дурь "хоть поржом" Бог вже плату взяв. Десятки тисяч життів наших співгромадян, бо ***** не готувалася - це та ціна, яку український народ виплатив за помилку.

Тепер на черзі нова плата - за побудову секти, за дозвіл ОПГ виставляти героїв зрадниками, а себе - героями. За брехню про перестрілки в ОП, за дозвіл позбавити себе свободи слова, за "розберемося потім" і "питання - до військових". І ще багато іншого.

Добре хоч нападки на союзників вдалося швидко виправити, бо і тут би прилетіло ппц.

Але деградація суспільства, яке очолює нарив, завжди приводить до втрат. Ми заплатили, а висновків вони нам зробити завадили. А отже нових втрат не уникнути, аж доки розбитий лоб не навчить.
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03.07.2022 19:37 Ответить
Возможно автор прав. Может все это из-за Зеленского. Зеленский начал борьбу против ватников, медведчуков, запретил все ватные СМИ. А при Порошенко у них все было в порядке.
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03.07.2022 20:02 Ответить
)
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03.07.2022 22:19 Ответить
ВСУ вышли из Лисичанска из за угрозы окружения.
Все.
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03.07.2022 19:44 Ответить
що він,плять,несе?
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03.07.2022 19:49 Ответить
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03.07.2022 19:51 Ответить
Хочу дождаться благословенного времени, когда это гнусное существо будет играть на тюремном рояле.
Ты, сучёнок и позор еврейской нации, делал все возможное, чтобы Украина не имела оружия. Ты набивал себе карманы закатывая в асфальт оборонку.
Ты грабил страну и народ воюющей страны.
Ты эвакуировал свою семью и 95 квартал, но не людей из зон предполагаемых боевых действий.
На твоей совести тысячи жертв.
Тебе держать ответ перед людьми, и, надеюсь, в скором времени перед богом.
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03.07.2022 20:38 Ответить
 
 