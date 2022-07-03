Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место, на окраинах города идут бои, РФ не имеет окончательного контроля

В окрестностях Лисичанска Луганской области идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии.

Об этом 3 июля на брифинге с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

"Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, и это правда, это слабое наше место", – признал Зеленский.

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В то же время президент подчеркнул, что правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия, которое позволит иметь огневое преимущество и больше давить на Россию на Лисичанском направлении.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих городках, к сожалению, уже полностью разрушены местах: такие места, которые вы знаете, передавались, извините за такое сравнение. Передавались с одной стороны другой ежедневно", - добавил Зеленский.