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Новости Война
21 070 38

Зеленский о заявлении Лукашенко по поводу участия Беларуси в "спецоперации" России: "Сигнал звучит опасно. Думаю, мы с вами увидим его результаты"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля во время брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи прокомментировал недавнее заявление захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко об участии Беларуси в войне России против Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины. Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что это, прежде всего, опасно для дружественного белорусского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Он (Лукашенко. — Ред.) должен, мне кажется, не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров, международного права в целом", — сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - Лукашенко. ВИДЕО

"Мне кажется, опасно звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы увидим с вами результаты этих сигналов", — добавил Зеленский.

Президент Украины добавил, что "не секрет ни для кого", что с территории Беларуси были выпущены ракеты по нашему государству.

3 июля – День независимости Беларуси. Лукашенко во время выступления заявил, что Беларусь "поддерживает россиян в этой борьбе". Он отметил, что у РФ и Беларуси "единая армия".

"Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", — добавил Лукашенко.

Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20266) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+33
Президент може нормально висловитися і назвати ворога ворогом????
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03.07.2022 20:05
+31
Президент может, но избрали Зеленского.
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03.07.2022 20:19
+29
Ти Лукою зуби не заговорюй. Кажи чому брехав про Лисичанськ.
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03.07.2022 20:05
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Пауки всех стран соединяйтесь.
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03.07.2022 20:04 Ответить
Похоже, что соединяються (спариваются) только уссатый и *****☝Даже в средней Азии уже по дальше от этих ********** держатся на расстоянии❗☝
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03.07.2022 20:21 Ответить
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03.07.2022 20:48 Ответить
К посольству Беларуси в Праге принесли "голых Путина и Лукашенко" на золотом унитазе.
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03.07.2022 20:52 Ответить
Хороші дороги в північних прикордонних областях? А наскільки готові частину ЗСУ для їх оборони?
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03.07.2022 20:05 Ответить
вони приготовлені,по вказівці куйла, для рашистсько-білоруської окупації України з території Білорусії, а не для захисту ,чи туризму, або добросусідських відносин"((("Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", - додав Лукашенко )))
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03.07.2022 20:53 Ответить
Президент може нормально висловитися і назвати ворога ворогом????
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03.07.2022 20:05 Ответить
не на часі
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03.07.2022 20:17 Ответить
Президент может, но избрали Зеленского.
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03.07.2022 20:19 Ответить
Ти Лукою зуби не заговорюй. Кажи чому брехав про Лисичанськ.
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03.07.2022 20:05 Ответить
З Лисичанськом все правельно зробили, не було сенсу втрачати людей , а інфу подавали щоб собі не нашкодити
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03.07.2022 22:40 Ответить
Ти завжди можеш отримувати актуальну інфу з окопу з автоматом а не на дивані з інтернету
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03.07.2022 22:44 Ответить
Інтірєсно сказав про сігнали. Я ніх не зрозумів - хто раніше перднув ?
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03.07.2022 20:06 Ответить
Іван не тре бьян
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03.07.2022 20:17 Ответить
Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
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03.07.2022 20:25 Ответить
Зелений а ти Безугла вже туда перекинув, координувати дії? Заважати зсу... давай ще колю катлету і юзика
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03.07.2022 20:07 Ответить
кароче татаров с ермаком и люсиндой ещё не решили...
оно таки черчиль чы чемберлен?
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03.07.2022 20:13 Ответить
Зелений тобі Назаров вдячний і Баклану за перетин кордону України з відомими конторобондистамиі грошіма. Вони там самі все порішають. Також вдячні мусорва зрадники на окупованих територіях за новенький авто і зброю. Вдячні мусорва хабарникі в тилу що під приводом военного стану займаються здирництвом на дорогах. Продажні прикордонники вдячні монастирському за бездіяльність.
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03.07.2022 20:16 Ответить
Не даремно в давньому Риму та Греції актори театру були на рівні рабів майже за статусом. Таких навіть на поріг не пускали.

Цей комік добра тому ілюстрація - жодних принципів, жодного чітких відповідей.
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03.07.2022 20:22 Ответить
Как бы этого не хотелось но картофельный таракан вынуждает .... прийдётся поделить пространство между Литвой Польшей и Украиной....
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03.07.2022 20:23 Ответить
так і є. Путлєр йогл прижав і він шукає приводу.
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03.07.2022 20:23 Ответить
Після 4 уклонів рване на передову
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03.07.2022 20:31 Ответить
дійсно він прагне вговорити свої війська, бо не баче там оптимізму. Шукає привід. То вигадує хтось Білорусь атакує. То ще щось. Очевидно завдання спровокувати є. Путін його притис.
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03.07.2022 20:32 Ответить
Что то такие заявления оптимизма не добавляют плюс оставили Лисичанск сейчас пойдут на Краматорск и Славянск реальной военной помощи от запада не будет как и ленд Лиза все превратилось в обещания. Печально вообщем....
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03.07.2022 20:39 Ответить
нє ну нехай сам атакує. Шо підставляє білоруські війська?
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03.07.2022 20:39 Ответить
"Мені здається, небезпечним звучить той сигнал, який був, я думаю, що ми побачимо з вами результати цих сигналів", - додав Зеленський. Джерело:

Вова, а це той самий Лука, якому ти, з твоіх же слів, особисто подзвонив і злив інфу про вагнерівців?
Нормальний же мужик, нє? Які «небезпечні сигнали»?!
А тебе як раніше, так і зараз, хрен зрозумієш без папірця.
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03.07.2022 20:40 Ответить
автомат в руки і погнав
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03.07.2022 20:40 Ответить
бульбокомандующий
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03.07.2022 20:42 Ответить
а якшо Польща та Литва піде проти бульбокомандуючого.
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03.07.2022 20:49 Ответить
мало не буде
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03.07.2022 20:50 Ответить
Ну шо, гаагська шибениця не буде нудьгуваты...
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03.07.2022 21:13 Ответить
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03.07.2022 21:36 Ответить
В топ коментах почему-то высеры *********
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03.07.2022 22:07 Ответить
Та ні, висери довбойобів у спамі. Отакі сороміцько-бліді коменти, які ще треба окремо клікати, бо сховалися, гей тоті миші під плінтус...
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04.07.2022 02:04 Ответить
Лукашенко і Путін ніколи не наважилися на такі дії і заяви, якщо б замість коміка у України був нормальний президент.
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03.07.2022 22:37 Ответить
 
 