Зеленский о заявлении Лукашенко по поводу участия Беларуси в "спецоперации" России: "Сигнал звучит опасно. Думаю, мы с вами увидим его результаты"

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля во время брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи прокомментировал недавнее заявление захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко об участии Беларуси в войне России против Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины. Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что это, прежде всего, опасно для дружественного белорусского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Он (Лукашенко. — Ред.) должен, мне кажется, не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров, международного права в целом", — сказал Зеленский.

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"Мне кажется, опасно звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы увидим с вами результаты этих сигналов", — добавил Зеленский.

Президент Украины добавил, что "не секрет ни для кого", что с территории Беларуси были выпущены ракеты по нашему государству.

3 июля – День независимости Беларуси. Лукашенко во время выступления заявил, что Беларусь "поддерживает россиян в этой борьбе". Он отметил, что у РФ и Беларуси "единая армия".

"Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", — добавил Лукашенко.