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Мое участие в саммите G-20 зависит от ситуации в стране и участия в нем России

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, что его присутствие на саммите G-20 в Индонезии в ноябре этого года зависит от ситуации в стране и участия в саммите президента России.

"Наше участие зависит от РФ, будет ли она там присутствовать. Я сказал президенту Индонезии, что мы благодарны за приглашение, но у нас ситуация с безопасностью", - сказал он в воскресенье журналистам после встречи с премьер-министром Австралии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен, что война на 100 процентов закончится полной деоккупацией и поэтому я не представляю свой приезд туда", - сказал он. При этом Зеленский сказал, что "не уверен", что там будет большое количество государств, если они (РФ – ред.) там будут.

"А если, не дай Бог, появится еще несколько "Буч", думаю, что Россию ожидает полная изоляция", - сказал он.

Со своей стороны, премьер-министр Австралии Энтони Албенизи сказал, что пока не может себе представить бойкот саммита. "Если он (президент РФ Владимир Путин – ред.) приедет, а я не уверен в этом, он получит тот прием, которого заслуживает", - сказал он.

Также читайте: Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

G20 (299) Зеленский Владимир (20266)


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Топ комментарии
+29
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03.07.2022 20:15
+27
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03.07.2022 20:31
+19
"не впевнений в повній деокупації" - то слова не президента, це деморалізує народ і військо. Цього ушльопка не можна показувати і озвучувати на людях.
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03.07.2022 20:13
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карочє,цьомки без партньора штука доволі сомннітєльная...
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03.07.2022 20:06 Ответить
да, бєз глаз нема любові
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03.07.2022 20:35 Ответить
***** сам не приедет а организует цунами.
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03.07.2022 20:09 Ответить
Ситуация такая, что ***** не могут хоть под каким то поводом вытянуть с *********☝ Чует юхло, что то❗
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03.07.2022 20:24 Ответить
та не смешите...буба трошкы шахид?
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03.07.2022 20:32 Ответить
это совсем не смешно, товарищ, а совсем грустно !
вошдь болен мозжечком и подкоркой, а вы стебьотесь !

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03.07.2022 20:45 Ответить
це - четверо чи пьятеро учасників.
а якщо 20-ть !!!

то ж треба критий стадіон !!!!

здається хло таки хворий і саме на рак, бо інакше так не ховаються
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03.07.2022 20:47 Ответить
З тиждень тому була писав, що війна скінчиться до зими. І Абдристович щось затих.
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03.07.2022 21:38 Ответить
Если он (президент РФ Владимир Путин - ред.) приедет, а я не уверен в этом, он получит тот прием, которого заслуживает", - сказал он.

Отпи/дят?
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03.07.2022 20:09 Ответить
Зацелуют допьяна, уведут в кусти ...
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03.07.2022 20:13 Ответить
Чому ...дять? Вова Вову сам поб'є.
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03.07.2022 20:32 Ответить
Як вони ламаються, мов кенгуру. Черчілль2 хтів заглянути в дупу? Хай бронює квитки.
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03.07.2022 20:12 Ответить
Don, не озвучуй свої "сімейні" таємниці...
Ще далеко не всі навчилися толерантності до деяких "сімей".
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03.07.2022 20:12 Ответить
я якось вам заважаю кохати рабіновичей?
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03.07.2022 20:19 Ответить
Don, "цьомки без партньора", - це твоя "тема", яку ти озвучив першим у публічній площині.
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03.07.2022 20:31 Ответить
"не впевнений в повній деокупації" - то слова не президента, це деморалізує народ і військо. Цього ушльопка не можна показувати і озвучувати на людях.
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03.07.2022 20:13 Ответить
в його випадку передозування - це саме оптимальне рішення
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03.07.2022 20:27 Ответить
Як тільки рашисти вякають про переговори, ЗеЛох відразу їм підігрує! Імпічмент ушльопку!
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03.07.2022 20:33 Ответить
Ярема, є такі "інди відуми" які не в змозі зрозуміти, що Президент досить об'єктивно ставить під сумнів: "що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією" ДО САМІТУ G-20 в Індонезії у ЛИСТОПАДі ЦЬОГО РОКУ.
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03.07.2022 20:48 Ответить
Ну за що ти так з ним? заважаєш зрадоньку розганяти
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03.07.2022 21:16 Ответить
ще один ***** філософ,це ж для простих людей телелохотрон крутять і іменно вони подумають про те що він не хоче перемоги і будуть праві,бо простим людям ***** на його недомовки а ти їблан лижи далі адвокат ****,а зрадоньки у нього у суки блох
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03.07.2022 22:01 Ответить
нікого не6 їбе що воно там прохрюкало,бо воно ТУПЕ,і тому воно НЕ ПОВИННО навіть в КОНТЕКСТІ таку ***** видавати
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03.07.2022 22:00 Ответить
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03.07.2022 20:15 Ответить




вова, ну зачем тебе тот G-7 - давай лучше опять в Трускавце соберетеь, поржете, побухаете, как обычно
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03.07.2022 20:19 Ответить
Вони знайшли себе 😕
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03.07.2022 21:31 Ответить
Я не довіряю Зеленій шоблі. Зараз потрібно підтримувати ЗСУ які дійсно боронять державу.
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03.07.2022 20:20 Ответить
Проблема в тому що зелені можуть військовим віддати наказ наприклад не перекидати підкріплення й резерви в район попасної щоб не допустити прориву й оточення, а відправити ті резерви в оточений Сєверодонецьк в який можна заїхати тільки по 2 мостах які постійно під вогнем. На самому верху є зрадники, шеф безуглої разом з нею самою як мінімум.
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03.07.2022 20:30 Ответить
Я не впевнений, що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією
знов воно про дагаваритсяпасередине
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03.07.2022 20:21 Ответить
А шо такоє? Зеля вже перестав хотіти позаглядати ***** в які-небуть місця? Нехай знову приїде позаглядає.
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03.07.2022 20:25 Ответить
Убивцю путлєра Президент Індонезії ( країна - господарка саміту) не запросив на саміт.Він йому сказав,що не бажана його присутність.Якщо хоче,то по онлайн хай звернеться( тільки хто його слухати буде)
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03.07.2022 20:26 Ответить
Нема сумнівів випускник "Психіатричного кварталу"
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03.07.2022 20:28 Ответить
Краще їдь з країни, буде більше толку, повернишся коли судити будуть.
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03.07.2022 20:29 Ответить
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03.07.2022 20:31 Ответить
А хто вихвалявся що звільнимо всі окуповані території? Тріпло квартальне.
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03.07.2022 20:31 Ответить
Він таким чином підбадьорює людей. Бо тільки одним "перестать стрелять" війна не скінчиться.
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03.07.2022 20:35 Ответить
вы несправедливы. он "артыст": когда по-бумажке читает там одно, а его интервью - "это другое".
в живых интервью он мыслить тщится, а нечем.
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03.07.2022 20:49 Ответить
Зеля явно не хочет ехать на саммит G-20.
Яке ж воно нікчемне.
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03.07.2022 20:32 Ответить
ракеты надо просить , а не памперсы
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03.07.2022 20:33 Ответить
Крємлєботи + зрадофіли, які сіють паніку в суспільстві, ставайте в чергу до каси "ускабєєвих": там вам видадуть трішки рублЄй.
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03.07.2022 20:35 Ответить
А як же мрія - заглянути в очі?
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03.07.2022 20:39 Ответить
Пусть рассея летит на G20,при подлёте надо будет вспомнить Качинского и 2010
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03.07.2022 20:41 Ответить
кому там этот паяц нужен? все все понимают, но делают вид, что воспринимают зелю всерьез
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03.07.2022 20:42 Ответить
Сенатори і урядовці в США і Європі аплодують Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
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03.07.2022 20:52 Ответить
Зачетно лизнул задницу Боневтiку!
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03.07.2022 21:03 Ответить
Vya cheslav, якщо ти не з лішнєхромосомних, то зверни увагу: не я, а
СЕНАТОРИ і УРЯДОВЦІ в США і в Європі АПЛОДУЮТЬ Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
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03.07.2022 21:12 Ответить
А ти сам за кого голосував і чому?
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03.07.2022 21:20 Ответить
Зара наслухаєтесь...
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03.07.2022 21:28 Ответить
ага а от Президент США так не думає,і уже макнув твого ************** у його ж зелене гівно
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03.07.2022 22:04 Ответить
Пусть отправит место себя ...Порошенко. Толку будет гораздо больше.
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03.07.2022 20:46 Ответить
Так сталося що нашу мужню країну ,ЗСУ, волонтерів, народ представляє це зелене ч*о, треба розділяти кому йдуть оплиски, та вітання, то не цім чмирям, то країні. 🙏✊🇺🇦
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03.07.2022 21:37 Ответить
Знаючи його патологічну тягу поручкатись з ******, то він вже пакує чемодани і репетирує перед дзеркалом посмішку ********* *************.
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03.07.2022 21:44 Ответить
Щось дуже методично здаються наші міста.
Недарма Америка дає зброю в рік по чайній ложці.І хлопці воюють,не жаліючи себе,а в цілому наші війська завжди з різних сторін оточені.
Хто здає місто за містом і підкидає в СМІ всяку гниль,що путін то бійців не може набрати,то зброю шукає в кого б позичить?
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03.07.2022 21:56 Ответить
 
 