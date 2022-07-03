Мое участие в саммите G-20 зависит от ситуации в стране и участия в нем России

Президент Украины Владимир Зеленский, что его присутствие на саммите G-20 в Индонезии в ноябре этого года зависит от ситуации в стране и участия в саммите президента России.

"Наше участие зависит от РФ, будет ли она там присутствовать. Я сказал президенту Индонезии, что мы благодарны за приглашение, но у нас ситуация с безопасностью", - сказал он в воскресенье журналистам после встречи с премьер-министром Австралии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен, что война на 100 процентов закончится полной деоккупацией и поэтому я не представляю свой приезд туда", - сказал он. При этом Зеленский сказал, что "не уверен", что там будет большое количество государств, если они (РФ – ред.) там будут.

"А если, не дай Бог, появится еще несколько "Буч", думаю, что Россию ожидает полная изоляция", - сказал он.

Со своей стороны, премьер-министр Австралии Энтони Албенизи сказал, что пока не может себе представить бойкот саммита. "Если он (президент РФ Владимир Путин – ред.) приедет, а я не уверен в этом, он получит тот прием, которого заслуживает", - сказал он.

Также читайте: Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина