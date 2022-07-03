Мое участие в саммите G-20 зависит от ситуации в стране и участия в нем России
Президент Украины Владимир Зеленский, что его присутствие на саммите G-20 в Индонезии в ноябре этого года зависит от ситуации в стране и участия в саммите президента России.
"Наше участие зависит от РФ, будет ли она там присутствовать. Я сказал президенту Индонезии, что мы благодарны за приглашение, но у нас ситуация с безопасностью", - сказал он в воскресенье журналистам после встречи с премьер-министром Австралии в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не уверен, что война на 100 процентов закончится полной деоккупацией и поэтому я не представляю свой приезд туда", - сказал он. При этом Зеленский сказал, что "не уверен", что там будет большое количество государств, если они (РФ – ред.) там будут.
"А если, не дай Бог, появится еще несколько "Буч", думаю, что Россию ожидает полная изоляция", - сказал он.
Со своей стороны, премьер-министр Австралии Энтони Албенизи сказал, что пока не может себе представить бойкот саммита. "Если он (президент РФ Владимир Путин – ред.) приедет, а я не уверен в этом, он получит тот прием, которого заслуживает", - сказал он.
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вошдь болен мозжечком и подкоркой, а вы стебьотесь !
а якщо 20-ть !!!
то ж треба критий стадіон !!!!
здається хло таки хворий і саме на рак, бо інакше так не ховаються
Отпи/дят?
Ще далеко не всі навчилися толерантності до деяких "сімей".
вова, ну зачем тебе тот G-7 - давай лучше опять в Трускавце соберетеь, поржете, побухаете, как обычно
знов воно про дагаваритсяпасередине
в живых интервью он мыслить тщится, а нечем.
Яке ж воно нікчемне.
СЕНАТОРИ і УРЯДОВЦІ в США і в Європі АПЛОДУЮТЬ Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
Недарма Америка дає зброю в рік по чайній ложці.І хлопці воюють,не жаліючи себе,а в цілому наші війська завжди з різних сторін оточені.
Хто здає місто за містом і підкидає в СМІ всяку гниль,що путін то бійців не може набрати,то зброю шукає в кого б позичить?