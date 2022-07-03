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Новости Война
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В результате российского вторжения погибли 89 украинских спортсменов, 13 - в плену, - Зеленский

зеленський

Президент Украины назвал потери среди спортсменов, ушедших защищать Украину.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал Президент.

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Он также отметил, что более 100 тысяч спортсменов не имеют возможности тренироваться, а ряд спортивных объектов разрушен.

"Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться. Многие объекты разрушены. Это  крупные объекты спортивной инфраструктуры и объекты на базе наших школ и украинских университетов, на базе спортивных клубов", – подчеркнул Вадим Гутцайт.

Зеленский Владимир (20266) МОК (178) спорт (2423) жертвы (2064) потери (4374) Бах Томас (12) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+18
Зелений скільки в полоні з 95 кварталу?
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03.07.2022 20:47
+9
Скільки в полоні вагнеровців яких дермак "полонив",?
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03.07.2022 20:49
+6
нифигассэ...передайте бубе шо гундяйкин стырил мозг у ломы ещё до вторжения...
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03.07.2022 20:50
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Зелений скільки в полоні з 95 кварталу?
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03.07.2022 20:47 Ответить
Скільки в полоні вагнеровців яких дермак "полонив",?
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03.07.2022 20:49 Ответить
нифигассэ...передайте бубе шо гундяйкин стырил мозг у ломы ещё до вторжения...
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03.07.2022 20:50 Ответить
Ломаченко один из сильнейших боксеров в истории бокса и миллионер, который вернулся в Украину после начала войны,вступить в тро и после в всу, хотя ему ситуация позволяла этого не делать. Такие как ты можете срать сколько хотите в его сторону, но нормальному человеку его упрекнуть не в чем. Только красиво бы было, что бы гнобили при встрече лично, как настоящие герои, но боюсь язык с жопы достать трудно будет.
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03.07.2022 21:18 Ответить
щось я не бачив що то тіло з відбитими мізками,вибачилось за своє малороство,це просто буде далі малороське тіло але уже з УБД
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04.07.2022 02:56 Ответить
І навіщо виділяти саме спортсменів??? А інші не громадяни України???? Будемо рахувати лише спортсменів, артистів, акторів... А інші не люди і не громадяни України??? Вже б думали головою, а не ділили громадян на категорії... Один вже ділив ....
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03.07.2022 20:52 Ответить
ну буба жэ гантелю два рази пидняв?патомственный спортсмен...
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03.07.2022 21:03 Ответить
Причины нет но мы сами придумаем и обосрем. Кто и где кого разделяет? Прочитай мля хотя бы в разговоре с кем он это сказал и при обсуждении чего. Зеленский за время войны где то неуважительно говорил о гибели воинов и гражданских? Или молчал при таких потерях? Внатуре ******* этой ******, у нас война, а они президента сутками гнобят. Сами то все поголовно герои и знатоки во всех сферах жизни.
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03.07.2022 21:12 Ответить
Я не голосував за Зе, але тут він нікого не ділить. Тільки констатація фактів. Так що не треба придумувати щось проти Зе на рівному місці. Хоча Зе не без великих недоліків, але треба вести розумну критику, а не злобствувати.

Які прихильники, такий і їх кандидат. Тільки правда допоможе країні.
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03.07.2022 21:27 Ответить
Наумов теж полоні з грошима і контобандистами, дякує за перешкодний перетин кордону України.
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03.07.2022 20:55 Ответить
тимощук из зинита хорошо себя чувствует,ему похер,война-не война.
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03.07.2022 21:02 Ответить
А кацапськие спортсмены тупо говорят, что спорт вне политики.

Необходимо отлучить кацапов от международных соревнований во всех видах спорта.
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03.07.2022 21:13 Ответить
Кацапам оставить только футбол кирпичом на минном поле. И гонки на свинособачьих упряжках
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03.07.2022 21:26 Ответить
А спортивное нажирание боярой? Исконно руский спорт.И очень занимательный. Окосел взгляд +1 очко, затряслись ноги +3, рыганул +5, а врезал дуба от передоза то сразу титул лучшего Боярохлебателя округа. Кстати в их армии много спортсменов с этого спорта, парни герои.
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03.07.2022 21:33 Ответить
Хто такі ці «спортсмени»? Це члени клубів? Професійні спортсмени? Члени клубу ЦСКА?
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03.07.2022 22:05 Ответить
У нас всі легкоатлети, важкоатлети і т.п. (в тому числі учасники олімпійських ігор) формальні "члени клубу ЦСКА" і всі мають військові звання і головне зарплату на цій почві. Хоча навряд чи хто з них пороху нюхав. В московії теж така ж система. Лобановський був полковником міліції, Блохін теж звання в міліції. І т.п.

В США більшість спортсменів числяться студентами. Не знаю де вони беруть гроші на проживання. Стипендіі чи що?
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04.07.2022 01:53 Ответить
 
 