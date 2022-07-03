В результате российского вторжения погибли 89 украинских спортсменов, 13 - в плену, - Зеленский

Президент Украины назвал потери среди спортсменов, ушедших защищать Украину.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал Президент.

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Он также отметил, что более 100 тысяч спортсменов не имеют возможности тренироваться, а ряд спортивных объектов разрушен.

"Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться. Многие объекты разрушены. Это крупные объекты спортивной инфраструктуры и объекты на базе наших школ и украинских университетов, на базе спортивных клубов", – подчеркнул Вадим Гутцайт.