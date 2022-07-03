"Мелитопольского аэродрома, как военной базы рашистов уже не существует", - мэр Федоров

Мелитопольского аэродрома как военной базы российских захватчиков уже не существует, она уничтожена точными обстрелами, а остатки техники и личного состава враг вывел.

Об этом сказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует: с трех утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, а после второго удара в шесть утра - вывозить всю уцелевшую технику. Это где-то до 9-10 утра, а после этого не было уже ни одного человека на военной базе, захваченной рашистами", - сказал мэр Мелитополя.

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По его словам, от этих ударов не пострадал ни один гражданский житель, а россиян пострадало несколько десятков.

Федоров добавил, что после утренних обстрелов россияне полностью заблокировали Мелитополь на въезд и на выезд где-то к 16 часам, затем движение разрешили, но существенно усилили проверки.

По его информации, несколько часов назад был еще один обстрел недалеко от Мелитополя, близ поселка Мирное, где враги также захватили территорию бывшей военной базы, и после этого они тоже начали вывозить свою технику.

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"На границе между Мелитопольским и Токмакским районами возле села Любимовка был подорван железнодорожный мост. Этим путем подавались боеприпасы, преимущественно на Бердянское и Донецкое направления. Сегодня мост полностью не функционален. Четко понятно, что еще один путь поставки боеприпасов для рашистов перекрыт", - сказал мэр.