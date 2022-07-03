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Новости Война
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"Мелитопольского аэродрома, как военной базы рашистов уже не существует", - мэр Федоров

мелітополь

Мелитопольского аэродрома как военной базы российских захватчиков уже не существует, она уничтожена точными обстрелами, а остатки техники и личного состава враг вывел.

Об этом сказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует: с трех утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, а после второго удара в шесть утра - вывозить всю уцелевшую технику. Это где-то до 9-10 утра, а после этого не было уже ни одного человека на военной базе, захваченной рашистами", - сказал мэр Мелитополя.

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По его словам, от этих ударов не пострадал ни один гражданский житель, а россиян пострадало несколько десятков.

Федоров добавил, что после утренних обстрелов россияне полностью заблокировали Мелитополь на въезд и на выезд где-то к 16 часам, затем движение разрешили, но существенно усилили проверки.

По его информации, несколько часов назад был еще один обстрел недалеко от Мелитополя, близ поселка Мирное, где враги также захватили территорию бывшей военной базы, и после этого они тоже начали вывозить свою технику.

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"На границе между Мелитопольским и Токмакским районами возле села Любимовка был подорван железнодорожный мост. Этим путем подавались боеприпасы, преимущественно на Бердянское и Донецкое направления. Сегодня мост полностью не функционален. Четко понятно, что еще один путь поставки боеприпасов для рашистов перекрыт", - сказал мэр.

армия РФ (19115) Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+57
HIMARS Akbar!
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03.07.2022 20:54
+28
Яка приємна новина на нічь...
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03.07.2022 20:56
+28
Himars сила!
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03.07.2022 21:00
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так їм і треба
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03.07.2022 20:54 Ответить
Я так умаю що ЗСУ провели успішно без координаторів с жОПитипу Безуглоїї))) України. Слава ЗСУ.
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03.07.2022 21:32 Ответить
на тому летовищі на карті гугл нараховувалось штук 20 літаків, ймовірно ил76...
сумарно вони варті не менш ніж мрія...
хто встиг їх звідти вивезти?
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03.07.2022 23:13 Ответить
..там залишився один металобрухт..а не літаки! Військові вивели свої чотири Іл-76 перед нападом. Залишилися ті..що не літали вже біля 20 років і відновленню не підлягали. Ніякої цінності ті Іл-76 не мали...
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04.07.2022 00:10 Ответить
Ви хочете сказати, що вони знали про напад заздалегідь?
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04.07.2022 07:45 Ответить
..я Вам хочу сказати... що чотири військові справні літаки Іл-76 були виведені з Мелітополя перед нападом. Знали вони... не знали.... виконали команду командування ВПС..чи полетіли виконувати якійсь перевезення... мені невідомо. Але літаки врятовані. Те що залишилося у Мелітополі банальний металлобрухт які були законсервовані на початку 90-х.... і які навіть продати неможливо тоді було з за дешевості та присутності на ринку великої кількості цих машин. Літак дуже неекономічний..великозатратний у цівільній авіації неефективний. І ВПС України у такій кількості непотрібний. От і все питання.
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04.07.2022 11:02 Ответить
Как же я рад, что ты оказался тем, кто ты есть) и очень рад, что нихрена не знаешь ситуации)
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05.07.2022 13:31 Ответить
HIMARS Akbar!
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03.07.2022 20:54 Ответить
Himars сила!
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03.07.2022 21:00 Ответить
Воистину акбар!
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03.07.2022 21:02 Ответить
Воістину HIMARS !!!
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03.07.2022 21:34 Ответить
Яка приємна новина на нічь...
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03.07.2022 20:56 Ответить
Так сказали вже давно: Пєрестать стрєлять!.
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03.07.2022 21:02 Ответить
друже ну ти підказав би де нада стрелять
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03.07.2022 21:02 Ответить
хоча далековато. Хібашо Точка-У.
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03.07.2022 21:04 Ответить
До Мариуполя насколько я понимаю хаймарс такими боеприпасами как нам сейчас передали не дострелит просто
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03.07.2022 21:04 Ответить
Скоро будет..!
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03.07.2022 21:07 Ответить
Откуда знаешь ?
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03.07.2022 21:14 Ответить
а тебе кацап зачем знать?
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03.07.2022 22:49 Ответить
80 км
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03.07.2022 21:08 Ответить
точка-у 120 км, далі у нас нема
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03.07.2022 21:09 Ответить
ты чего бот сам с бой разговаривешь? ты хотя-бы логины менял
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03.07.2022 22:50 Ответить
тю вже й поговорить нізя
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03.07.2022 23:07 Ответить
что бы таким тварям кацапским как ты было понятно что вам писдец скоро
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03.07.2022 22:51 Ответить
Otlycno.Poka ecio malo jest Himarsov polucili,no skoro budet pobolse.Vot takije obstreli kak aeroport,skladi i drugoje budet na mnogo bolse.Glavnoje ecio snariadov polucit pobolse
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03.07.2022 21:05 Ответить
річь не в тому, скільки пускових. А які є **********. Нам треба з десяток ракет на 300 км.
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03.07.2022 21:21 Ответить
Snariadi stojit primerno 155 tysiac evro za 1 stuku,te raketi sto na 300 -500 kilometrov okolo 1mln evro za stuku.
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03.07.2022 21:43 Ответить
Крайне важно изыскать возможность сбить хотя бы несколько бомбардировщиков ТУ-22 или ТУ-160, и увидите какой будет эффект..!
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03.07.2022 21:06 Ответить
вони і не залітають в зону нашого ППО
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03.07.2022 21:23 Ответить
атакують чи з Каспійської, чи з Чорноморської акваторії; чи з Курської області
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03.07.2022 21:41 Ответить
Когда уже крымский мост закажет долго жить?
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03.07.2022 21:06 Ответить
хіба шо якось підірвать. іншої можливості нема
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03.07.2022 21:28 Ответить
може тупо по мосту вантажівку чи вагон з вибухівкой пустить
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03.07.2022 21:29 Ответить
С боеприпасами.
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03.07.2022 21:34 Ответить
так, чи з вибухівкой. гадаю цілком реально. і потужно буде. ракета Хімарс і близько не буде по потужності.
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03.07.2022 21:44 Ответить
диверсія треба
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03.07.2022 21:45 Ответить
шоб сразу прольот моста і вилетів нах
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03.07.2022 21:48 Ответить
ну возять же ж мабуть припаси
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03.07.2022 21:50 Ответить
ветка писдаболов вам не надеоло между собой словоблудием заниматься
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03.07.2022 22:53 Ответить
угандошить весь личный состав кацапов и свой аэродром штуки достаточно разные...
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03.07.2022 21:07 Ответить
4 химарси і орки вже біжать ... це тупе бидло щось там ще казало про другу армію світу, американці би навіть у чверть сили знищили б як тарганів за місяць максимум ... якби не ядерний радянський мотлох орки б вже москву до облоги готували .... тому я вважаю з вусатим фюрером треба закінчувати зараз доки ***** йому не дало ядерну зброю та всім бажаючим
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03.07.2022 21:09 Ответить
В лікарні Мелітополя рашисти возять троьхсотих. Скільки двохсотих, не кажуть.
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03.07.2022 21:13 Ответить
Люди не пострадали, это главное.
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03.07.2022 21:15 Ответить
Не кажуть, бо ніхто не їх не лічить: покладуть скільки буде потрібно. "Расходний матєріал-с"... "Іздєржкі вайни"...
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03.07.2022 21:20 Ответить
Сподіваюсь що на тей час Хвойда Безугла не координувала штаби ЗСУ. Там ії було)))
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03.07.2022 21:29 Ответить
Не встигла.
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03.07.2022 21:36 Ответить
Ще один "жест доброй волі". Сподіваюсь, що далеко не останній.
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03.07.2022 21:40 Ответить
По опыту Чернобаевки, я бы не был в этом уверен.
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03.07.2022 21:49 Ответить
Это просто праздник какой-то! (с)
Україно - їбаш!
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03.07.2022 21:59 Ответить
коментатора утренего видео про выбухи надо его первого отправить домой, слова "это по нам ******, вон от туда прилетает" на *** таких украинцев
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03.07.2022 22:36 Ответить
підрив Керченського моста вагоном чи фурою з ************ чи вибухівкою дистанційним підривом - рєальна тєма пацани! Це просто, нада тільки вдосталь вибухівки або припасів.
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03.07.2022 22:52 Ответить
вантажимо, мінуємо, на мосту підриваємо. Як два пальця.
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03.07.2022 22:53 Ответить
і ніяка димовуха їх не спасе
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03.07.2022 22:54 Ответить
Ну ви головою думайте всі, хто пише про підрив мосту керчі! Уламки впадуть в море, перекриють доступ до Азовських портів, а отже очищений Донбас і Запоріжжя залишаться без можливостей експорту. Більш того він нам потрібен в майбутньому для Кубані і повного контролю над всім узбережжям Азовського моря, за умови що нормально збудований і сам не рухне, бо тоді краще його розібрати без втрат для судноплавства. І гнати поганою мітлою по ньому всіх понаєхавших рашистів в Крим- влаштуєм уродам депортацію- видворення. Ну і нащо в кінці кінців витрачатися на його підрив, якщо рашисти і самі його скоріш за все підірвуть при втечі?
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04.07.2022 08:35 Ответить
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04.07.2022 00:03 Ответить
‼️ Пишет человек из Мелитополя.

Около 20 прилётов по аэродрому с трех утра до четырёх. Российское ПВО ничего не отбило.

Горит до сих пор. Накрыты казармы с огромным количеством российских солдат. Со всех больниц рядом потягали донорскую кровь.

Так же пишут, что там на постоянке базировались до десяти истребителей и пяти вертолетов. Они всегда утром часов в 7 вылетают в сторону ЗП и в 9 возвращаются.

Сегодня ничего не взлетело, вероятно ВСЁ, что было на аэродроме уничтожено полностью, включая личный состав.
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04.07.2022 00:07 Ответить
 
 