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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина может стать членом Альянса через год-два после окончания войны, - глава делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО Чернев

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два после окончания войны с Российской Федерацией, считает глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа").

"Любое решение относительно членства Украины в НАТО будет только после окончания войны. Понятно, что ни одна страна НАТО не захочет сейчас голосовать за членство страны, где идет война. Это автоматически перенесет войну на весь союз. Поэтому нам нужно закончить войну, нам нужно выиграть эту войну, нам нужно будет провести реформы, и, я думаю, что перспектива членства вполне возможна: не скажу, что через месяцы, но в ближайшие годы после окончания войны, все будет зависеть от нас, насколько мы будем быстро делать реформы. может быть минимум за год-два. Но мы не знаем когда закончиться война", - сказал Чернев агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, война снизила скепсис у западных партнеров Украины по вступлению в Альянс.

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"Если до войны представители некоторых стран нам закулисно говорили: "Вы хорошие ребята, но мы пока вас не видим в НАТО", то сейчас этого скепсиса нет. Как и нет страха, что решение о членстве Украины в НАТО раздражает Российскую Федерацию, что останавливало отдельные страны пойти на такой шаг", - отметил Чернев.

Он подчеркнул, что схема вступления Финляндии и Швеции в НАТО является хорошим прецедентом для Украины.

"Мы можем говорить и апеллировать к этому примеру, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у нас есть домашнее задание, которое нужно выполнить. Потому что стандарт НАТО, критерий НАТО – это не только военная составляющая. Там достаточно широкий спектр реформ, которые должны быть сделаны, чтобы соответствовать странам НАТО. Мы многое сделали за последние годы. Но все равно этого недостаточно", - подчеркнул Чернев.

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Политик отметил, что Украина предлагает Альянсу выработать для нее специальную процедуру вступления в НАТО.

"Мы честно говорили с Альянсом о том, что мы уже переросли немного формат ПДЧ (План действий по членству в НАТО). А принятие без ПДЧ, пожалуй, рано для вас (НАТО – ИФ-У), так что давайте найдем какой-то формат посередине". Возможно, это будет конкретный перечень проводимых реформ. С конкретными индикаторами того, что должно быть сделано и когда. И чтобы после реализации этих реформ не возникали все новые и новые", - сказал Чернев.

Он напомнил, что Украина, ежегодно выполняя годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, по большому счету реализует план действий по членству в НАТО.

"Годовые национальные программы мы выполняем уже более 13 лет. Они согласовываются в начале каждого года со штаб-квартирой НАТО, и в конце каждого года проводится оценка того, что было сделано. И мы достаточно успешно их выполняем. Именно по этому на самом деле и состоит ПДЧ. Когда страна получает ПДЧ, на его основе разрабатывается годовая национальная программа.То есть де-факто мы ПДЧ выполняем.Де-юре нужно это закрепить и как-то двигаться дальше.А как это называется, ПДЧ или просто какой-то список реформ, который мы должны выполнить, - это уже второй вопрос и об этом мы как раз сейчас и договариваемся", - подытожил Чернев.

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НАТО (9968) членство в НАТО (1507) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+20
Брехливий зелений балаган.
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03.07.2022 21:07
+17
як побачиш де зелену прислугу урода-наркомана з головкою ЄрЗе, і як тільки він відкриє писок - знай: БРЕШЕ
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03.07.2022 21:07
+12
короче, при зеленському нам нічого не світить. але є нюанс.....
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03.07.2022 21:08
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ну якщо Черняев сказал, то так і буде
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03.07.2022 21:05 Ответить
Ху й есть єтот містєр Чьєрньов!

Знак оклику, а не питання.... 😕
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03.07.2022 21:20 Ответить
как это ху из ? очередная зеленая обезьянка - по типу макаки агрохимии, но подвид другой, помельче...
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03.07.2022 21:41 Ответить
"ху й із" із знаком оклику.

питань по ньому немає
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03.07.2022 22:02 Ответить
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03.07.2022 21:25 Ответить
Балаган зелених ушльопків. Давайте САП і НАБУ, а потім воняйте! До ригачки смердить цей висєр.
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03.07.2022 21:50 Ответить
Це точно.
"У депутата свое видение на вопросы военной сферы. В частности он убежден в том, что Украина обязана защищать свою военную силу. Егор убеждает украинцев в том, что новая власть не отдаст России украинские территории. Никогда не будет сделано решение, которое будет, прежде всего, выгодно стране-агрессору. "
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03.07.2022 22:24 Ответить
як побачиш де зелену прислугу урода-наркомана з головкою ЄрЗе, і як тільки він відкриє писок - знай: БРЕШЕ
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03.07.2022 21:07 Ответить
Як тільки буде хоч якийсь мир тут про нато відразу всі забудуть. Будуть красти все що приходить і будуть звалювати. Це ж "порядні" нові обличчя!
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03.07.2022 21:07 Ответить
Брехливий зелений балаган.
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03.07.2022 21:07 Ответить
Можна ж трохи промріяти, друже? НАТО ж може заявити, що прийме нас до своїх лав, якщо кацапстан признає будь-які захоплені в Україні території частинами раші... Але ж то треба мати яйця... І в нас війна...
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03.07.2022 21:15 Ответить
У пліснявої влади свої мрії, тим більше у її завхозів та секретарок. Тому вони можуть приймати рішення від імені всієї
"Україна не робитиме кроків для вступу в НАТО, оскільки розуміє безперспективність цих зусиль - заступник голови Офісу президента"

25 червня 2022 року
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03.07.2022 21:56 Ответить
ЗЄльоні монпасьє у жєстяній ******** - дуже популярний продукт...
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03.07.2022 21:22 Ответить
Може просто перестать стрелять...Зе.
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03.07.2022 21:49 Ответить
короче, при зеленському нам нічого не світить. але є нюанс.....
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03.07.2022 21:08 Ответить
оце ".......". дуже обнадьоживає 🤔
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03.07.2022 21:24 Ответить
і тому вони зараз нічого не роблять?Брехлива наволоч!
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03.07.2022 21:09 Ответить
Україна не може а саме має стати повноправним членом НАТО бо повністю на це заслуговує, на відміну від деяких теперішніх членів...
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03.07.2022 21:10 Ответить
сурйозно?через рік чи два ми будемо вирішувати хто ната...
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03.07.2022 21:11 Ответить
А чому в Мадриді на саміті не подали заявку на ПДч брехуни зелен
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03.07.2022 21:11 Ответить
Та,хто вас терпітиме після
війни? Сидітимете загратами,пожиттєво
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03.07.2022 21:11 Ответить
Если при нашем Верховном Главнокомандующем еще останется, чему вступать в НАТО. Зеленский набрал нешуточный темп в сдаче городов.
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03.07.2022 21:16 Ответить
От слухайте...не треба цього ...ЗСУ розбереться! Віримо в ЗСУ і вимагаємо,щоб всі ,хто має це робити,забезпечували наших захисників всім необхідним. Не панікуйте.Усе буде Україна!
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03.07.2022 21:20 Ответить
Сенатори і урядовці в США і в Європі аплодують Президенту Зеленському,
а у крємлєботів, ОПеЗеЖестів, шарій-овців та їм подібних від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
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03.07.2022 21:18 Ответить
А як можна не аплодувати людині яка так мужньо з самопожертвою вчить цілий день текст щоб записати відос?
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03.07.2022 21:21 Ответить
Ага, зараз. Ніхто зараз текстів не вчить: їх читають з моніторів під камерами.
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04.07.2022 01:44 Ответить
не песди юот - аплодирудт Украинскому народу а не кремлевскому оманскому запроданцу
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03.07.2022 22:59 Ответить
Це гра така, заради підтримки програми допомоги налогоплатниками. Всі вони знають, що на справді з себе представляє герой-боневтік, який своїми діями сильно підставив український народ та армію.
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04.07.2022 01:47 Ответить
" Весна прийде - в НАТО вступати будемо "
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03.07.2022 21:18 Ответить
Що за три роки для цього зробили? Дорогу Миколаїв - Кропивницький? Ми робимо дороги в п'ять разів дорожче собівартості, щоб швидка допомога могла рятувати людей від ковіда - казали вони. А вийшло що робили дороги чисто випадково саме там де пройшли і повинні були пройти свинособаки кацапські .
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03.07.2022 21:18 Ответить
слуги ещё своих дубинских с бужанскими раком не поставили...
словоблудие рано чы пизно их догонит..
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03.07.2022 21:19 Ответить
А чому ви зараз не подали заявку, якщо це так, то це мав озвучити представник НАТО, а не цей експерт після трускавецьких курсів?
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03.07.2022 21:22 Ответить
Жир*ое ***нько Стефанчук теж за НАТО?
Бо в*но потрапило до "Миротворця" за ворожі висловлювання проти альянсу.
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03.07.2022 21:28 Ответить
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.

Епоха цинізму та брехні:
Отже за вступ до НАТО виступає близько 78% громадян України. Що робить влада? Не подає навіть заявки на ПДЧ, а наступний саміт НАТО тільки через рік. Лідор нації, якому плювати на націю.

Григ 2:
Це вже починає бути схожим на анекдот. Генсек прямо закликає Україну подати заявку на вступ. Наші можновладці обурюються чому ми не в НАТО, при цьому не подаючи саму заявку
Пам'ятаєте в старому анекдоті як один набожний дуже довго просив Бога про виграш в лотерею. Св. Петро звернувся до Бога зі словами мовляв Господи чому ти йому не допоможеш? На що Бог відповів, що він і радий це зробити і вже все підготував, але ж нехай цей йолоп хоч лотерейного білета купить.
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03.07.2022 22:01 Ответить
або як каже Арестович, за два-три тижні
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03.07.2022 22:14 Ответить
через 5-6 років піся того, як зелені гниди покинуть Україну.
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03.07.2022 22:33 Ответить
Через 2 года главное зеленый сброд выпереть. А то эта шобла маолоросская никогда Украину в НАТО не пустит.
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03.07.2022 22:57 Ответить
Ура! Як все просто, виявляється, і тому дуже "дотепно" напевно... А як випхати тих, хто нас "нагородив" тою зеленою потолоччю в 2019? Є пропозиції, сподіваюсь?
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04.07.2022 01:40 Ответить
ЕС и НАТО у нас в Конституции. И это навсегда. Прорвёмся !!!
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03.07.2022 23:13 Ответить
Как интересно получается. Народ за вступление в НАТО. Малорос и его ЗЕшобла говорят: " Да, конечно, когда-нибудь" и тупо не подают ПДЧ на вступление в НАТО. Зелёна плесень положили большой болт на Конституцию и настойчиво тянут нас в распростёртые обьятия *****, в надежде остаться у власти до конца жизни
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04.07.2022 01:39 Ответить
Они столько раз той конституцией подтирались что один раз больше , один раз меньше , "какая разница."
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04.07.2022 07:48 Ответить
Україна завжди була сумісна з НАТО!!! Недолугі ф зараз не з ким не сумісні!
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03.11.2022 11:24 Ответить
 
 