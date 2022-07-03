Украина может стать членом Альянса через год-два после окончания войны, - глава делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО Чернев

Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два после окончания войны с Российской Федерацией, считает глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа").

"Любое решение относительно членства Украины в НАТО будет только после окончания войны. Понятно, что ни одна страна НАТО не захочет сейчас голосовать за членство страны, где идет война. Это автоматически перенесет войну на весь союз. Поэтому нам нужно закончить войну, нам нужно выиграть эту войну, нам нужно будет провести реформы, и, я думаю, что перспектива членства вполне возможна: не скажу, что через месяцы, но в ближайшие годы после окончания войны, все будет зависеть от нас, насколько мы будем быстро делать реформы. может быть минимум за год-два. Но мы не знаем когда закончиться война", - сказал Чернев агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам народного депутата, война снизила скепсис у западных партнеров Украины по вступлению в Альянс.

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"Если до войны представители некоторых стран нам закулисно говорили: "Вы хорошие ребята, но мы пока вас не видим в НАТО", то сейчас этого скепсиса нет. Как и нет страха, что решение о членстве Украины в НАТО раздражает Российскую Федерацию, что останавливало отдельные страны пойти на такой шаг", - отметил Чернев.

Он подчеркнул, что схема вступления Финляндии и Швеции в НАТО является хорошим прецедентом для Украины.

"Мы можем говорить и апеллировать к этому примеру, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у нас есть домашнее задание, которое нужно выполнить. Потому что стандарт НАТО, критерий НАТО – это не только военная составляющая. Там достаточно широкий спектр реформ, которые должны быть сделаны, чтобы соответствовать странам НАТО. Мы многое сделали за последние годы. Но все равно этого недостаточно", - подчеркнул Чернев.

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Политик отметил, что Украина предлагает Альянсу выработать для нее специальную процедуру вступления в НАТО.

"Мы честно говорили с Альянсом о том, что мы уже переросли немного формат ПДЧ (План действий по членству в НАТО). А принятие без ПДЧ, пожалуй, рано для вас (НАТО – ИФ-У), так что давайте найдем какой-то формат посередине". Возможно, это будет конкретный перечень проводимых реформ. С конкретными индикаторами того, что должно быть сделано и когда. И чтобы после реализации этих реформ не возникали все новые и новые", - сказал Чернев.

Он напомнил, что Украина, ежегодно выполняя годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, по большому счету реализует план действий по членству в НАТО.

"Годовые национальные программы мы выполняем уже более 13 лет. Они согласовываются в начале каждого года со штаб-квартирой НАТО, и в конце каждого года проводится оценка того, что было сделано. И мы достаточно успешно их выполняем. Именно по этому на самом деле и состоит ПДЧ. Когда страна получает ПДЧ, на его основе разрабатывается годовая национальная программа.То есть де-факто мы ПДЧ выполняем.Де-юре нужно это закрепить и как-то двигаться дальше.А как это называется, ПДЧ или просто какой-то список реформ, который мы должны выполнить, - это уже второй вопрос и об этом мы как раз сейчас и договариваемся", - подытожил Чернев.

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