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В оккупированном Энергодаре скончался водолаз Запорожской АЭС, подвергаемый пыткам россиянами, - мэр Орлов

заэс,заес

В больнице оккупированного Энергодара от телесных повреждений, полученных от пыток российских оккупантов, скончался водолаз гидроцеха Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"3 июля ушел из жизни водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Андрей Гончарук. Несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука" , – написал мэр.

Он напомнил, что с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы Андрей Гончарук был доставлен в больницу Энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня мужчина скончался, так и не приходя в сознание.

Как сообщалось, российские захватчики нанесли Запорожской атомной станции ущерб почти на 40 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорожской АЭС оккупанты силой заставляют осушить охлаждающие бассейны, - Энергоатом

убийство (6479) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+36
с..ки безродные
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03.07.2022 21:29
+34
Завжди пам'ятайте про відношення ординців до Українців перш ніж надіятись на їхню милість.
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03.07.2022 21:32
+25
За останні десятиліття? Вони такими завжди були.
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03.07.2022 21:44
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с..ки безродные
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03.07.2022 21:29 Ответить
Завжди пам'ятайте про відношення ординців до Українців перш ніж надіятись на їхню милість.
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03.07.2022 21:32 Ответить
Не ординців, а росіян. Звичайних, простих росіян.
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03.07.2022 21:43 Ответить
Бідолаха...Царство Небесне. Який ж мерзенний сорт біосміття виріс за останні десятиліття в росії,плоди кексу на п*яну голову і після дози крокодилу.
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03.07.2022 21:39 Ответить
За останні десятиліття? Вони такими завжди були.
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03.07.2022 21:44 Ответить
зрозуміти це ще за часів совка надавали дике шастання в літні студентські канікули, а потім в відпустки, як одне з можливостей, по таёжним бєбєням тодішньої расеюшки. коли ветерани вчили нас молодих, як вести себе, коли на маршруті попадалась дерёвня й це погорожувало знайомством "с дикими обычаями и нравами вечнопьяной русни" ))
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03.07.2022 22:00 Ответить
Завжди пам'ятайте про відношення орків до Українців, коли думаєте, брати падлу в полон чи не треба.
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03.07.2022 21:39 Ответить
і підари потім хочуть щоб з ними нормально поводились
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03.07.2022 21:40 Ответить
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03.07.2022 21:47 Ответить
Суки.
Каждого найдём, с каждого спросим ( если доживут).
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03.07.2022 21:53 Ответить
кацапи - це стая сцикливих гієн
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03.07.2022 21:57 Ответить
Giemi obidilis, nazvali roZZijanami...
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03.07.2022 22:18 Ответить
Є відео, де жирні самки в ЛИСИЧАНСЬКУ вискакують з підвалу з криками «наші прішлі»- ось де справжній сором. Бхе!
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03.07.2022 21:59 Ответить
Такие и в Киеве найдутся. Или вы на Арестовича работаете?
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03.07.2022 22:05 Ответить
"таких" об`єднує москворотість
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03.07.2022 22:09 Ответить
Ні, я тільки сру тобі на голову.
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04.07.2022 03:53 Ответить
Ідіоти зрадники вата і т.п. були є і будуть в кожній країні і місті! Більшість мешканців Лисичанська давно виїхали! А ті, що залишилися, біосміття, брак конвеєра, меньшість в популяції і звертати на них увагу, а тим більше рекламувати їх не треба! То з якою метою ви про них пишите???
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04.07.2022 09:07 Ответить
Дуже сумно і боляче
За наших всіх людей, хто постраждав від кацапської наволочі
Не знаю, може, Шольцу на фб написати цю історію...
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03.07.2022 22:03 Ответить
Я народився і виріс, поруч з ЗАЕС, у мене її з вікна видно було))). Ми туди їздили і купалися. у цих градирнях (охолоджуючі водойми). Водичка тепла, чиста, фонтанчики))) поки живий, давно на пенсії))) http://photos.wikimapia.org/p/00/04/66/48/19_big.jpg
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03.07.2022 22:04 Ответить
Тут не про градирні, довбень.
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03.07.2022 22:56 Ответить
брызгальный бассейн ЗАЭС, це градирні, йолопень)))
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04.07.2022 05:48 Ответить
Якщо почуєш "ні фсьо так адназначна" або "какая разніца, на каком їзикє" - одразу бий у ватну кацапську морду, не чекай, поки морда покличе своїх братів на допомогу.
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03.07.2022 22:06 Ответить
Хто здав Енергодар та не захистив людей від окупантів?
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03.07.2022 23:01 Ответить
Твари.
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03.07.2022 23:54 Ответить
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03.07.2022 23:56 Ответить
це все "хвалебний рускій спєцназ".
"самиє воспєтиє в кнігах і фільмах, лучшіє із лучшіх"
а приказ отримували з "самой-самой Москви"
очевидно, Український Водолаз відмовився робити щось критично важливе для їхньої диверсії
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04.07.2022 01:49 Ответить
Цей водолаз - героїчна людина! Відмовився працювати на рашистів, тому і жорстоко вбили його. Подяка і пам'ять вічна!
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04.07.2022 09:10 Ответить
 
 