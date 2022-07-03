Премьер Австралии Албаниз прогнозирует Путину недружественный прием на саммите G20: "Он получит то, чего заслуживает"

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прогнозирует российскому президенту Владимиру Путину недружественный прием на саммите G20 в случае его приезда в Индонезию.

Об этом Албаниз сказал на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если господин Путин захочет приехать на эту встречу (G20. – Ред.), а я не уверен, что он это сделает, он получит тот прием, которого заслуживает, то есть недружественный", - сказал Албаниз.

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Премьер-министр Австралии добавил, что путин не уважает правовластие в мире и не ведет себя в соответствии с общемировыми ценностями.

По его словам, он слышал такое мнение от лидеров стран-членов НАТО на Мадридском саммите и полностью его разделяет.

Как сообщалось, Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии присоединиться к саммиту "Группы 20", формат участия уточняется. Саммит G20 состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.