Премьер Австралии Албаниз прогнозирует Путину недружественный прием на саммите G20: "Он получит то, чего заслуживает"
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прогнозирует российскому президенту Владимиру Путину недружественный прием на саммите G20 в случае его приезда в Индонезию.
Об этом Албаниз сказал на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если господин Путин захочет приехать на эту встречу (G20. – Ред.), а я не уверен, что он это сделает, он получит тот прием, которого заслуживает, то есть недружественный", - сказал Албаниз.
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Премьер-министр Австралии добавил, что путин не уважает правовластие в мире и не ведет себя в соответствии с общемировыми ценностями.
По его словам, он слышал такое мнение от лидеров стран-членов НАТО на Мадридском саммите и полностью его разделяет.
Как сообщалось, Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии присоединиться к саммиту "Группы 20", формат участия уточняется. Саммит G20 состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.
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- Футболістом екстакласу.
- ???
- А уявіть собі, що я гравець збірної, яка вийшла у фінал ЧС, матч відбувається на стадіоні Чаша Марокани. Мы атакуємо, мені дають пас, я з м' я ем обхожу одного захисника, другого, вриваюся у штрафний майданчик, залишаюся сам-на-сам 3 воротарем, удар!! Вище воріт.. І 100 000 горлянок одночасно кричать мені - ПІД@РАС!
мафиози и шантажист ипучий, пытается вертеть весь мир на своей ресурсной игле.
его путиномика ни разу ни близка к G20.
помирить ***** с клоуном попытаются?