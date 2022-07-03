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Новости Война
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Премьер Австралии Албаниз прогнозирует Путину недружественный прием на саммите G20: "Он получит то, чего заслуживает"

албаніз

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прогнозирует российскому президенту Владимиру Путину недружественный прием на саммите G20 в случае его приезда в Индонезию.

Об этом Албаниз сказал на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если господин Путин захочет приехать на эту встречу (G20. – Ред.), а я не уверен, что он это сделает, он получит тот прием, которого заслуживает, то есть недружественный", - сказал Албаниз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мое участие в саммите G-20 зависит от ситуации в стране и участия в нем России, - Зеленский

Премьер-министр Австралии добавил, что путин не уважает правовластие в мире и не ведет себя в соответствии с общемировыми ценностями.

По его словам, он слышал такое мнение от лидеров стран-членов НАТО на Мадридском саммите и полностью его разделяет.

Как сообщалось, Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии присоединиться к саммиту "Группы 20", формат участия уточняется. Саммит G20 состоится в ноябре на индонезийском острове Бали.

G20 (299) Австралия (430) путин владимир (31224)


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Топ комментарии
+12
***** вже колись там було, та поспіхом втекло звідти.
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03.07.2022 21:33
+8
То було, здається, саме в Австралії - він там чай пив лише з кєнгуру 🤕
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03.07.2022 21:57
+5
Невже четвертують?
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03.07.2022 21:32
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Невже четвертують?
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03.07.2022 21:32 Ответить
Па колу пусцяць
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03.07.2022 22:42 Ответить
На хера вы его приглашаете?
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04.07.2022 07:39 Ответить
***** вже колись там було, та поспіхом втекло звідти.
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03.07.2022 21:33 Ответить
То було, здається, саме в Австралії - він там чай пив лише з кєнгуру 🤕
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03.07.2022 21:57 Ответить
он туда не попрется лично а связь вырубят
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03.07.2022 21:33 Ответить
Мінімум плакат
"
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03.07.2022 21:33 Ответить
Больш арганiчна глядзелася б шыльда на стале паседжанняў з надпісам " ****** VV"
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03.07.2022 22:45 Ответить
Може й не четвертують,але ****** напевне назвуть!
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03.07.2022 21:34 Ответить
якось я чув про одного дурачка, він наркоман до речі, який лазе навколішки та іщет мір в сраці *****...
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03.07.2022 21:34 Ответить
що справді кулю в лоба
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03.07.2022 21:38 Ответить
Ну почнеться, як тут позавчора: https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1542857087528718338?cxt=HHwWhMC-lZiWqukqAAAA Старого "геополітичного" ішака ніхто сьогодні не зустрів в Ашхабаді
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03.07.2022 21:41 Ответить
Ну а чего ненастоящему цветы давать. Почему ненастоящий? А чемодан где?
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03.07.2022 21:45 Ответить
буба до смерти зацелует..
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03.07.2022 21:41 Ответить
Мавзолейное Чомбе нікуди из бункера на вилізе...Томагавк чекає...
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03.07.2022 21:42 Ответить
Ну мабуть вже на G20 Зеленський прямо в очі путіну скаже все, що він про нього думає!
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03.07.2022 21:44 Ответить
Воно занадто сцикливе щоб поїхати на саміт - видумає купу відмазок, але з бункера не вилізе.)
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03.07.2022 21:45 Ответить
У двери посадят и миску с ложкой выдадут дырявые.
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03.07.2022 21:48 Ответить
Так ***** ж ніхто не запрошував. Чи запрошував?
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03.07.2022 21:49 Ответить
Там цикаво: запросылы, алэ додалы, кращэ щоб нэ йихав.
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03.07.2022 21:53 Ответить
Унизят там ***** плешивое, надругавшись над ним, а надругавшись, поглумятся над изгоем.
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03.07.2022 21:51 Ответить
Неужели, наконец, выпишут международный ордер и арестуют кровавого лубянского ублюдка? Ждут, пока он убьёт 50млн., как предыдущий фюрер? А раньше никак нельзя?
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03.07.2022 21:52 Ответить
Это будет 15 ноября, дожить надо. Руку ему не подавали и сам сидел за обедом в Брисбене, 2-3 года назад. Австралийцы могут так делать. А что будет в маллазии, увидим не скоро.
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03.07.2022 21:55 Ответить
А что будет в МаЛЛазии?
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03.07.2022 21:58 Ответить
может G20 наберуться храбрости, поставят ***** раком и надают ему поджопников по очереди и без.
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03.07.2022 22:10 Ответить
Summit G20 will be in Indonesia,btw. Not in MaLLaysia.
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03.07.2022 22:11 Ответить
***** захворіє і не приїде щоб зовсім не ганьбиться.
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03.07.2022 21:59 Ответить
Бункерна тля засцить виїжджати поза межі улусу.
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03.07.2022 22:00 Ответить
Навіть, якщо одного з проекту "пітун" ліквідують, вилізе інше.
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03.07.2022 22:00 Ответить
Да ХЛУ пофиг, он уже давно опущенный и смирился с этой долей. Должность Главпетуха его устраивает, он даже кайфует от этого.
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03.07.2022 22:07 Ответить
Згадався старий анекдот: беруть інтерв'ю у під@ра і питають - - Ким би ви хотіли бути?
- Футболістом екстакласу.
- ???
- А уявіть собі, що я гравець збірної, яка вийшла у фінал ЧС, матч відбувається на стадіоні Чаша Марокани. Мы атакуємо, мені дають пас, я з м' я ем обхожу одного захисника, другого, вриваюся у штрафний майданчик, залишаюся сам-на-сам 3 воротарем, удар!! Вище воріт.. І 100 000 горлянок одночасно кричать мені - ПІД@РАС!
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03.07.2022 22:16 Ответить
***** это ***** туда ващще позвали?
мафиози и шантажист ипучий, пытается вертеть весь мир на своей ресурсной игле.
его путиномика ни разу ни близка к G20.
помирить ***** с клоуном попытаются?
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03.07.2022 22:08 Ответить
Що, невже вб'єте його просто підчас G20? Отож
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03.07.2022 22:10 Ответить
Приедет. Для него это будет как подарок. Местная пропаганда подаст как надо. Был в центре внимания, смотрел на всех как на гафно и вообще был самым мачо из всех мач. Он еще сам над ними поиздевается.
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03.07.2022 22:13 Ответить
Грохнуть СУКУ прямо там!!!!
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03.07.2022 22:21 Ответить
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03.07.2022 22:23 Ответить
Сомневаюсь что его там убьют! Это программа-минимум того что он заслуживает.
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03.07.2022 22:30 Ответить
Невже в них вистачить совісті сидіти поруч з вбивцею сотен тисяч людей, Гітлером 21 столліття?
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03.07.2022 22:31 Ответить
Може встрелять його там
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03.07.2022 22:34 Ответить
Невже ніхто не скористається шансом звільнити світ від проблеми ?
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03.07.2022 22:49 Ответить
На подлёте погода ухудшится: магнитные бури, стрелки компасов крутятся, туман, - всё как всегда на Бали, когда прилетает ******, и на посадочной полосе встречающие: пожарные машины. Нравится-не нравится - садись моя красавица.
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03.07.2022 23:03 Ответить
Вот этого пришлют вместе с чемоданом для говна. А какая уже теперь разница?
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03.07.2022 23:10 Ответить
Пересядут на второй самолёт в Гаагу.
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03.07.2022 23:19 Ответить
Да, я чмо и мне ****.то....Примерно такие мысли у ***********.
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03.07.2022 23:31 Ответить
Ахренеть, ему шо приглашение прислали? Пздц, то есть можно убивать просто так тысячи людей и ездить по миру...., получается что можно
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04.07.2022 06:43 Ответить
 
 