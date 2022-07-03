РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7647 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 699 49

Мы предоставляем Украине современное оружие, поэтому скорость поставок не такая быстрая, - Шольц

шольц

Германия планирует поставлять Украине самое современное вооружение. Поэтому скорость поставок не такая быстрая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что ракетные установки, которые другие страны направляют Украине, уже находятся на складах. Но они, вместе с тем, не являются наиболее современными. При этом те САУ, которые отправит Германия, будут "самыми новыми гаубицами на мировом рынке".

Также он отметил, что невозможно сравнивать скорость поставок оружия США для Украины с немецким.

"Вы должны понимать, что есть разница между такой страной, как США, которая тратит столько средств на оборону, что является очень большой инвестицией", - подчеркнул Шольц.

Кроме того, по его словам, длительные задержки с поставками немецкого оружия по сравнению с быстрыми поставками американского объясняются необходимостью обучения украинских солдат в Германии.

Также читайте: ВСУ высоко оценили боевые возможности австралийских БТР Bushmaster, - Зеленский

оружие (10202) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Знову "валяє шольца".
показать весь комментарий
03.07.2022 21:52
+19
Ви і з старою не дуже поспішали
показать весь комментарий
03.07.2022 21:54
+18
Авжеж!

******* зброя у нього Леопарди-1, Мардери та Гепарди - металолом, які ліверна ковбаса сциться нам передати
показать весь комментарий
03.07.2022 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову "валяє шольца".
показать весь комментарий
03.07.2022 21:52 Ответить
Авжеж!

******* зброя у нього Леопарди-1, Мардери та Гепарди - металолом, які ліверна ковбаса сциться нам передати
показать весь комментарий
03.07.2022 21:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vjL3I_u4H8M&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92 Почему ВСУ вышли из Лисичанска - Сергей Рахманин
показать весь комментарий
03.07.2022 22:11 Ответить
Можна це упростити, нехай НАТО в німецькій частині воюють самі за себе з своєю технікою. Ласкаво просимо на Україну"
показать весь комментарий
03.07.2022 22:17 Ответить
Лапоть, ти спалився. Українець ніколи не скаже "НА" Україну, він каже "В" Україну.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:36 Ответить
Українець ніколи не скаже "НА" Україну, він скаже "В" Україну.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:40 Ответить
Воно нам хоч що небудь до кінця війни надійшле ?
показать весь комментарий
04.07.2022 06:16 Ответить
Ви і з старою не дуже поспішали
показать весь комментарий
03.07.2022 21:54 Ответить
Мудило ти лицемірне.
показать весь комментарий
03.07.2022 21:55 Ответить
нам насправді не потрібна ************ зброя. Нам потрібно те чого є багато і швидко
показать весь комментарий
03.07.2022 21:55 Ответить
Сам себе обісрав - і ніхто ж не тягнув телепня за язика.
показать весь комментарий
03.07.2022 21:55 Ответить
У цьому випадку навіть черепаха має перевагу у швидкості...
показать весь комментарий
03.07.2022 21:56 Ответить
Ну и *******. Новейшее вооружение доставляется дольше. А почему? А я скажу почему. По тому что с 1945 года Германию населяют немцы второго сорта, такие как Шольц.
показать весь комментарий
03.07.2022 21:57 Ответить
ой ой і хто ж зробив німаків такими,часом не союзнички з **************,які поділили країну,іменно союзники знищили німецьку войовничість вбили їм ту ***** про провину ледь не перед всім світом,а тепер якісь притензії? від 2 лямів пойобаних німок не могло родитись нових Гете,Бетховена чи Бісмарка,а родились байстрюки московитські які ще більше розмили німецький менталітет і генофонд
показать весь комментарий
04.07.2022 00:34 Ответить
шульц-кацапский шулер. у путлера научился киздеть. Кстати этот рехворматор предлагает простым большинством а не консенсусом принимать решения в ЕС. при этом одновременно привязав к количеству голосов от стран при голосовании количество жителей страны. Т.е. не по одному голосу как сейчас. Шулер хренов.
показать весь комментарий
03.07.2022 21:58 Ответить
Потому что Германия самая населенная страна Европы)
показать весь комментарий
03.07.2022 22:01 Ответить
..подяка Німеччині за якісну допомогу Україні
показать весь комментарий
03.07.2022 21:59 Ответить
Голубий....
показать весь комментарий
03.07.2022 22:00 Ответить
не можу написати все,що думаю про цього персонажа,бо цензура не пропустить
показать весь комментарий
03.07.2022 22:00 Ответить
Бабло від ***** ще не засмерділосч...не перевів не сховав.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:01 Ответить
Вояка, сколько городов взял?
показать весь комментарий
03.07.2022 22:07 Ответить
Вам можно как раньше так и сейчас тушками брать шо попало. Вы всегда этим отличались от людей.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:12 Ответить
За гаубiцi ,дуже вдячнi, але треба прискорити поставки ,це так для нас важливо
показать весь комментарий
03.07.2022 22:03 Ответить
Согласен, с США не стоит ФРГ сравнивать. Германия поставила 7 САУ Pzh2000( еще 3 пообещала), Нидерланды 5( 3 обещаны). Оправдания не засчитаны).
показать весь комментарий
03.07.2022 22:05 Ответить
Шольц ржавый ручник..
показать весь комментарий
03.07.2022 22:06 Ответить
Ну хімарси вочевидь роблять різницю, з приводу іншого немає чого сказати.

Для ефективної роботи тих типу самих крутих САУ потрібні розвіддані, а американці зажали сивого орла. Вони мають працювати з різних позицій нон-стоп а не по посадках стояти. Тому мабуть американці і підняли питання ефективності використання зброї. Але це дивно з їх сторони. Вони мають самі розуміти що потрібні безпілотники для розвідки цілей, машини для керування вогнем та радари для виявлення ворожих безпілотників. Без всього цього не буде ефективного використання навіть самих новітніх САУ, та будуть втрати при контрбатарейній боротьбі. Судячи з відео у твіттері, як мінімум 5 М777 вже нема.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:08 Ответить
Мудак ты, Гена. Обыкновенный мудак.

показать весь комментарий
03.07.2022 22:09 Ответить
👎👎👎 хто це? ти звідки?
показать весь комментарий
04.07.2022 03:04 Ответить
Каждый раз что то новое придумывает!)
показать весь комментарий
03.07.2022 22:09 Ответить
Бомбу на ровері везе?
показать весь комментарий
03.07.2022 22:16 Ответить
Черговий "шедевр" від Олафа...
показать весь комментарий
03.07.2022 22:18 Ответить
Вони там Дору будують, що так довго?)
показать весь комментарий
03.07.2022 22:21 Ответить
Очередной стеб других слов уже нет
показать весь комментарий
03.07.2022 22:25 Ответить
А чего тут особо думать? У социалистов последние удачные выборы в истории - и то с натяжкой удачные, да и незаслуженно.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:37 Ответить
Що воно верзе? А що? ******* зброя повільніше їде за стару?
показать весь комментарий
03.07.2022 22:37 Ответить
Учиться управлять нужно больше времени
показать весь комментарий
03.07.2022 22:51 Ответить
Навєрно знайомі Олафа остерігаються позичати йому гроші...
показать весь комментарий
03.07.2022 22:40 Ответить
Лицемерие - последние прибежище добродетели.

Есть два мира - видимый и невидимый. В видимом мире есть принципы, ценности, друзья, враги, герои и изгои. Видимый мир - такой, каким мир должен бы быть. В невидимом - только собственные интересы, алчность и страх. В невидимом мире нет принципов и ценностей, кроме выживания и обогащения. В видимом мире тебе могут говорить: ты великий герой, а в невидимом: не создавай нам геморрой. Если с тобой считаются в невидимом мире, ты не пропадешь и в видимом. Если в невидимом мире на тебе поставят крест, тот и в видимом вскоре о тебе забудут.
показать весь комментарий
03.07.2022 22:44 Ответить
Щелбана ему не хватает звонкого, шоб скорость восприятия увеличилась..
показать весь комментарий
03.07.2022 22:46 Ответить
Шольц наш друг.Нормальный хороший друг,помощь Германии огромна.Не нужно его ругать и прикалываться,это удел зелёного быдла.То же и Макрон.Спасибо им
показать весь комментарий
03.07.2022 22:49 Ответить
Согласен они союзники, но пока выглядит это чересчур медленно, да и маловато как для таких стран как Франция и Германия. Будем надеяться , что они до этого момента дремали, а сейчас проснулись, тем более , что с кацапским зверьем очень поздно о чем то разговаривать. Завтра Украина проснется и они снова ( не дай БОГ)по какому-то городу в жилой дом могут попасть скотяры
показать весь комментарий
04.07.2022 00:00 Ответить
Доставляется самыми быстрыми немецкими улитками 🐌🐌🐌. Вы просто не правильно время считаете.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:17 Ответить
Так він Шольц, чи таки Андерсон?
показать весь комментарий
03.07.2022 23:23 Ответить
Андерсон - датчанин. И сказки у него - правдивые.
показать весь комментарий
04.07.2022 00:18 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2022 01:06 Ответить
Штирлиц...Вы почему не запустили Северный потоп-2?
Радистка Кэт типа фрау Штази отказалась от Евров...требует рубли....
показать весь комментарий
04.07.2022 07:02 Ответить
 
 