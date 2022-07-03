Мы предоставляем Украине современное оружие, поэтому скорость поставок не такая быстрая, - Шольц
Германия планирует поставлять Украине самое современное вооружение. Поэтому скорость поставок не такая быстрая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что ракетные установки, которые другие страны направляют Украине, уже находятся на складах. Но они, вместе с тем, не являются наиболее современными. При этом те САУ, которые отправит Германия, будут "самыми новыми гаубицами на мировом рынке".
Также он отметил, что невозможно сравнивать скорость поставок оружия США для Украины с немецким.
"Вы должны понимать, что есть разница между такой страной, как США, которая тратит столько средств на оборону, что является очень большой инвестицией", - подчеркнул Шольц.
Кроме того, по его словам, длительные задержки с поставками немецкого оружия по сравнению с быстрыми поставками американского объясняются необходимостью обучения украинских солдат в Германии.
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Для ефективної роботи тих типу самих крутих САУ потрібні розвіддані, а американці зажали сивого орла. Вони мають працювати з різних позицій нон-стоп а не по посадках стояти. Тому мабуть американці і підняли питання ефективності використання зброї. Але це дивно з їх сторони. Вони мають самі розуміти що потрібні безпілотники для розвідки цілей, машини для керування вогнем та радари для виявлення ворожих безпілотників. Без всього цього не буде ефективного використання навіть самих новітніх САУ, та будуть втрати при контрбатарейній боротьбі. Судячи з відео у твіттері, як мінімум 5 М777 вже нема.
Есть два мира - видимый и невидимый. В видимом мире есть принципы, ценности, друзья, враги, герои и изгои. Видимый мир - такой, каким мир должен бы быть. В невидимом - только собственные интересы, алчность и страх. В невидимом мире нет принципов и ценностей, кроме выживания и обогащения. В видимом мире тебе могут говорить: ты великий герой, а в невидимом: не создавай нам геморрой. Если с тобой считаются в невидимом мире, ты не пропадешь и в видимом. Если в невидимом мире на тебе поставят крест, тот и в видимом вскоре о тебе забудут.
Радистка Кэт типа фрау Штази отказалась от Евров...требует рубли....