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Новости Санкции против России
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Санкции должны максимально ограничить выезд из России лиц из окружения Путина, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский настаивает на максимальном санкционном ограничении передвижения вне России всех входящих в политическое и военное окружение президента российской федерации, а также применении санкций против их родственников и тех, на кого переписаны их активы.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важна и санкционная политика, которая должна быть еще мощнее, потому что должна ограничить максимально все передвижения вне Российской Федерации тех или иных лиц, которые находятся в окружении российского президента – как военном, так и политическом. Также - санкций на их активы в тех или в других государствах, на их бизнесы. Но - стопроцентные санкции", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия введет санкции еще против 16 граждан РФ и запретит импорт российского золота, - премьер Албаниз

Он отметил, что после ареста активов этих лиц следует искать решения для финансового возмещения Украине.

Также глава государства отметил необходимость применения ограничений в отношении родственников и близких лиц из окружения Путина, на которых те переписывают свои активы.

"Им не должно быть комфортно. Всем детям, внукам, близким, родственникам, имеющим недвижимость, или тем, на кого они переписали свои бизнесы за время этой войны, поэтому всех этих людей нужно находить", - пояснил Президент.

Зеленский Владимир (20266) путин владимир (31224) россия (95413) санкции (11266)


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Топ комментарии
+24
Абрамовичу також, пане президенте? Що на це скаже Арахамія?
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03.07.2022 22:07
+13
Ось західні партнери слухать і згадують собі історію пр Абрамовича і Арахаміі із листом в суд.
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03.07.2022 22:09
+9
Треба щоб в Україні запрацював САП і НАБУ щоб і дітям зеленого чма було теж некомфортно. Бо зелене чмо смердючіше ригівського. Бойко і Шуфрич ще разом з зеленими?
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03.07.2022 22:12
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Абрамовичу також, пане президенте? Що на це скаже Арахамія?
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03.07.2022 22:07 Ответить
а ось тут у вавана засада... арахамія поліз на пальму...
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03.07.2022 22:12 Ответить
Так вы же сами санкции Абрамовича снимаете Арахлам даже письмо в его защиту написал
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03.07.2022 22:31 Ответить
агрохимия в Лугано бюджет на общак с европейцев выбивает
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03.07.2022 23:31 Ответить
Лошадь может обидеться. .
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03.07.2022 22:09 Ответить
Ні коню з яйцем, ні пуйлу не можна забороняти в'їзд до будь-якої країни. Такі міжнародні закони. Але, як на мене, пересічним кацапам, теж, треба забороняти виїзд: най сидять рідному в кацапстані і насолоджуються результатами "імпортозамєщєнія".

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03.07.2022 22:18 Ответить
ні, ну чого вже аж так, робили русскіє мітінгі за кордоном, на підтримку бідних русскіх, які страждають без тампаксів і біг-маків, і ще проти біженців з України, на яку напала росія.
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03.07.2022 23:03 Ответить
З тобою все зрозуміло,Вова.
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04.07.2022 01:04 Ответить
Ось західні партнери слухать і згадують собі історію пр Абрамовича і Арахаміі із листом в суд.
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03.07.2022 22:09 Ответить
В деловом центре Москва-Сити загорелась крыша одного из небоскребов. На кадрах видео, появившихся в соцсетях, густой черный дым поднимается от одного из небоскребов Capital Towers.
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03.07.2022 22:11 Ответить
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03.07.2022 22:14 Ответить
Шото за здание красивое светящееся? Не то шо горит, а с подстветкой)))
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03.07.2022 22:28 Ответить
Может это МГУ Ломоносова.
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03.07.2022 22:38 Ответить
спасибо
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03.07.2022 22:42 Ответить
Это бывшая гостиница "Украина" на Кутузовском. И название, и фон хорошие.
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03.07.2022 23:06 Ответить
Бляха, "масква-сіті", "capital towers", хмарочоси... дуже скрєпно!
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03.07.2022 22:18 Ответить
Зате це "скрєпно":
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03.07.2022 22:45 Ответить
Горит крыша Capital towers в Москва-сити https://t.me/charter97_org/77308 https://t.me/charter97_org/77308

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03.07.2022 22:11 Ответить
що ти хочеш від Заходу коли сам неділю назад ввів в дію візовий режим з агресором, на 100+ десяток днів війни. Ти серйозно щось маєш право вимагати від них????
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03.07.2022 22:12 Ответить
Треба щоб в Україні запрацював САП і НАБУ щоб і дітям зеленого чма було теж некомфортно. Бо зелене чмо смердючіше ригівського. Бойко і Шуфрич ще разом з зеленими?
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03.07.2022 22:12 Ответить
Верховний головнокомандуючий кілька разів відкосив від арміï
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03.07.2022 22:27 Ответить
Без тебя тяжко нашим пацанам, моб и не отступали бы с таким то командиром.
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03.07.2022 22:33 Ответить
А що ти, тварюка, зробив для перемоги над рашкою?

Зеленський старається з усіх сил, щоб Свати транслювались в Рашці без обмежень, тоді рашисти будуть тупіти від цього кінолайна. Прибуток з показів піде виключно в офшори, щоб не було конфлікту інтересів, що криваві гроші прийшли в Україну і їх треба арештовувати.
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03.07.2022 22:33 Ответить
Ты бы лучше Коломойским занялся.Что можно на себя выйти?
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03.07.2022 22:16 Ответить
а всі інші,то мабудь "хорошие русские",і їм можна їздити,так?це він знову за свого другана кіркорова переживає?
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03.07.2022 22:23 Ответить
Комік, зроби відосік зі своїми побратимами чмонями та зрадниками з СБУ, на тему 10 африканських гелікоптерів, де вони є?

Нам Словаччини он останнє віддає. Ми жебракуємо радянську зброю по всій Європі, а наші де гвинтокрили?
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03.07.2022 22:25 Ответить
На наших гвинтокрилах Зеля з завгоспом на дні народження літають)
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03.07.2022 22:35 Ответить
шёл 130-й день войны с масковией. масковиты угарают от сватов президента Украины зиленгскаго
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03.07.2022 22:28 Ответить
кацапы не приеду в Украину, даже если будет свободный въезд. Им в Украине делать нечего. Приедут украинцы, которые родились и учились к своим родителям, или родственникам.
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03.07.2022 22:29 Ответить
Нам із-за поребрика ніхто не потрібен, не залежно від статусу та паспорта
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03.07.2022 22:43 Ответить
А що там з нерухомістю українських політиканів в РФії ???)))
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03.07.2022 22:32 Ответить
Ета другоє.
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03.07.2022 22:38 Ответить
Серіали та хатинки в Криму поза політикою !!!)))
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03.07.2022 22:47 Ответить
СБУ і ГРУ шукають там нерухомість Порошенка, поки без результатно. Але є підозра, що таємний маєток Порошенка (позивний - Чарлі) розміщений на Ліпецкій фабриці, збудований на гроші від війни 2014)

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03.07.2022 22:43 Ответить
Цей ваш комік президент набагато перевершив злочинами зека Януковича. Нехай ракети падають на оселі дурнів, які за них голосували.
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03.07.2022 22:33 Ответить
Вони і падають. Адже дурнів в країні аж 73%.
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03.07.2022 22:43 Ответить
то буба решил усложнить жизнь нашему моссаду..
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03.07.2022 22:35 Ответить
ограничить выезд окружению Путина это туфта-она их не беспокоит,нужно ограничить въезд всем у кого российский паспорт..Как Северной Корее
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03.07.2022 22:36 Ответить
Их сам вождь невыпускает, а не мировое сообщество. Может конечно ошибаюсь, но вроде им никто незапрещал передвижение по миру.
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03.07.2022 22:45 Ответить
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03.07.2022 23:02 Ответить
Зато вайни нєт!
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03.07.2022 23:09 Ответить
«Все стараются выехать в Европу». Огромное число донбасян и лугандонцев, среди которых почти все коллаборация, заранее получили загранпаспорта Украины («они же наши люди») и теперь расползаются по всему миру.
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04.07.2022 00:50 Ответить
Может лучше им дать сбежать, а потом укокошить где-нибудь при пересечении границы
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03.07.2022 23:06 Ответить
Ні , не так!
Не тільки обмежити виїзд з мордору, а повернути всіх, без винятку, любітєлєй руськага міра в рідну говень.

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03.07.2022 23:50 Ответить
Санкции должны запретить выезд всем россиянам из России!!!
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04.07.2022 00:22 Ответить
Чим більше санкцій тим більше можливостей для вованчика за бабки їх знімати
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04.07.2022 08:09 Ответить
 
 