Санкции должны максимально ограничить выезд из России лиц из окружения Путина, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает на максимальном санкционном ограничении передвижения вне России всех входящих в политическое и военное окружение президента российской федерации, а также применении санкций против их родственников и тех, на кого переписаны их активы.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важна и санкционная политика, которая должна быть еще мощнее, потому что должна ограничить максимально все передвижения вне Российской Федерации тех или иных лиц, которые находятся в окружении российского президента – как военном, так и политическом. Также - санкций на их активы в тех или в других государствах, на их бизнесы. Но - стопроцентные санкции", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что после ареста активов этих лиц следует искать решения для финансового возмещения Украине.

Также глава государства отметил необходимость применения ограничений в отношении родственников и близких лиц из окружения Путина, на которых те переписывают свои активы.

"Им не должно быть комфортно. Всем детям, внукам, близким, родственникам, имеющим недвижимость, или тем, на кого они переписали свои бизнесы за время этой войны, поэтому всех этих людей нужно находить", - пояснил Президент.