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Новости Тарифы ЖКХ
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Кабмин не будет менять тарифы до конца следующего отопительного сезона, но зима будет непростой: мы не ожидаем легкого прохождения, - Шмыгаль

шмигаль

Власти не планируют до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Первое – важный месседж: до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы этого будем соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, зима будет непростой. Об этом говорят не только в Украине, но и европейские руководители правительств. "Поэтому, учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона. Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома – это правильное движение, правильные подходы. При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства", - отметил Премьер-министр.

По данным Шмыгаля, в хранилищах есть 10 миллиардов кубов (газа. – Ред.). Поставлена ​​задача Министерству энергетики и НАК "Нефтегаз" закачать 19 миллиардов кубов до начала отопительного сезона.

"Мы сегодня работаем над добычей и завозом в Украину энергетического угля. Например, Австралия передала 70 тысяч тонн энергетического угля, который сегодня уже в пути в Украину. Но кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество", - добавил он.

Кабмин (14025) тарифы (1874) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+10
Тяжко Шмигалю коли Вітренко заявляє що вартіст газу в Україні становить 4.5 грн. а він його населенню продає по 10 грн. де ще в Україні є такий бізнес крім кримінального.
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03.07.2022 22:30
+8
Чергове зелене, злочинне, нахабне, глузливе *********...
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03.07.2022 22:52
+7
Не здивуюся якщо тарифи будуть ті ж, тільки товару не буде
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03.07.2022 22:20
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Не здивуюся якщо тарифи будуть ті ж, тільки товару не буде
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03.07.2022 22:20 Ответить
А в кого вже нема будинку? Як переходити на альтернативні джерела бомжам?
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03.07.2022 22:22 Ответить
сиди там в зелени и не отсвечивай. свою роль ты выполнил
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03.07.2022 22:22 Ответить
нужно списывать миллиардные долги украинцев за комуналку - а убытки с кацапов снимать потом
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04.07.2022 04:50 Ответить
мож скриншот шмыгалю за доставку прислать при почти нулевом потреблении?
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03.07.2022 22:27 Ответить
Тяжко Шмигалю коли Вітренко заявляє що вартіст газу в Україні становить 4.5 грн. а він його населенню продає по 10 грн. де ще в Україні є такий бізнес крім кримінального.
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03.07.2022 22:30 Ответить
Там ще краща комбінація.
Тарифи на комуналку заморозять до кінця війни. Ціна питання - 264 млрд грн, які вимагає Вітренко-син.
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03.07.2022 23:44 Ответить
какая заморозка ? нужно списывать долги ! люди бомжами и бедняками стают
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04.07.2022 04:51 Ответить
Де буде фронт до зими, це питання має всіх турбувати, але ж ви курви вже мрієте про цемент та опалювальний сезон, наче точно знаєте де та коли закінчиться війна.

А краще тимчасово переносьте столицю до Харкова, бо ви вже курви розслабили булки.
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03.07.2022 22:31 Ответить
давай лучше мы тебя перенесем в белгород что бы тебя твой путлер забомбил
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04.07.2022 04:52 Ответить
собственная добыча должна абоненту доставляться с максимальной наживой в десять процентов при вменяемых зарплатах
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03.07.2022 22:31 Ответить
лєгко пройдьот тільки бандіт ахмєтов.
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03.07.2022 22:33 Ответить
Не підвищувати, а робити нижче як мінімум вдвічі.
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03.07.2022 22:35 Ответить
Зеля обіцяв, та збрехав.
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03.07.2022 22:48 Ответить
Ще раз: яка зарплата очільника Нафтогазу?
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03.07.2022 22:38 Ответить
За 2020 рік 285 мільйонів.Це в декларації вказано.Скільки зараз? Вітренко буде встановлювати ціну?
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03.07.2022 22:45 Ответить
А ще як згадаю,як його мати за рашу дупу рвала,так аж нудить
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03.07.2022 23:33 Ответить
В одессе херачат всем по 3-4 тыщи в мес и срать они хотели на все эти заявления и меморандумы
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03.07.2022 22:43 Ответить
Ти сам знаєш? Чи тобі жінка про те каже?
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04.07.2022 01:27 Ответить
Это лично мои квитанции. Я написал пересчитать в соответствии к меморандуму, ответили "оснований нет". Я оплатил в соответствии с предыдущим годом (1300-1500 грн\мес) и больше не плачу. Оснований нет!
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04.07.2022 02:26 Ответить
Чергове зелене, злочинне, нахабне, глузливе *********...
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03.07.2022 22:52 Ответить
Ситуацию в экономике описывают эмоциями,которые они испытывают,идиоты,газ будет или нет,запрет на экспорт нашего газа ввели,скважины у цуркисов отобрали,месторождения защищены?выдайте людям нужную информацию.
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04.07.2022 07:29 Ответить
так вам же Норвегія пообіцяла дофігіща газу і фінансової допомоги, куди ви все діваєте???
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04.07.2022 08:01 Ответить
 
 