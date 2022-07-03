Оккупанты обстреляли две громады в Криворожском районе, жертв нет, - Военная администрация

Российские оккупанты обстреляли две громады в Криворожском районе, никто не пострадал

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В Криворожском районе они обстреляли территорию Зеленодольской громады - Великую Костромку и сам Зеленодольск. Разрушены три дома в дачном поселке. Также были обстреляны пограничные территории Широковской громады, возник пожар на одном из полей. Слава Богу, без потерь", - написал Вилкул.

Он отметил, что в настоящее время ситуация остается напряженной. Оккупанты продолжают систематические обстрелы мирных населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения всеми видами реактивных систем залпового огня (РСЗО), ствольной артиллерии, танков, минометов, применяют боевую авиацию.

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"Сегодня орки продолжили свою террористическую деятельность", - подчеркнул Вилкул.

В то же время, по словам Вилкула, в Кривом Роге и районе "ситуация полностью стабильна и находится под полным контролем Военной администрации и ВСУ".

Кроме того, в город продолжают прибывать беженцы, которых уже официально зарегистрировано 52 тыс. "Реально в городе более 65 тысяч переселенцев", – написал Вилкул.

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