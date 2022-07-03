Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить себе новое минское соглашение: Украине нужна чистая победа, - глава МИД Британии Трасс
В случае подписания "плохого соглашения" с РФ российский диктатор Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По ее словам, нет опасности компромисса с Путиным в Европе, который будет аналогичен Мюнхенскому сговору 1938 года.
"НАТО чрезвычайно едина в своей поддержке Украины. Мы все знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение", — заявила Трасс.
Она отметила, что Украине нужна "чистая победа, которая восстановит ее безопасность".
Напомним, Мюнхенское соглашение 1938 года (Мюнхенский договор) позволило Германии с согласия Франции, Великобритании и поддержки Италии забрать часть территории Чехословакии – Судетскую область. Соглашение считается кульминацией британо-французской политики умиротворения, что привело ко Второй мировой войне.
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рве на британсткий флаг !
Мабуть хтось підняв це питання... сиплим голосом.
"ничем хорошим Украине это не грозит"
В попередньому коменті було що "Запад принял решение", а саме "чиста перемога".
Перемога нам нічим добрим не грозить?
Нічього не перплутало вбога істота?
Чи чергова парашистський тупий трольок на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 03.07.2022)?
единственный вариант, при котором всего это больше никогда не случиться - уничтожить расейско-фашистскую салдатню здесь и сейчас
https://twitter.com/dw_russian/status/1543135240968962048 2 июл.
Санкции Запада не коснулись почти 30 руководителей оружейных фирм и 14 оборонных компаний из РФ, выяснило Reuters. Так, ни в одном из списков не фигурируют владелец 75% ГК "Калашников" Алан Лушников или гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков
Й ось тут у 1919 році була проведена найуспішніша ідеологічна диверсія під назвою «Слуга народу». До влади добралися махрові популісти і невігласи, які, прикриваючись демократичними гаслами, почали руйнувати країну.
Але попередники все ж зуміли закласти такий фундамент, що цим пройдисвітам не вдалось доламати до кінця, бо Армія, Мова, Віра - це були не просто слова.
англійську англійську в принципі вивчити неможливо !
навіть знаючи англійську нічорта не розбереш що говорить реальний англичанин із їхньою пірнаючою інтонацією
Расслабиться можно только после лишения России ядерного статуса.