РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3940 посетителей онлайн
Новости Война
8 361 47

Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить себе новое минское соглашение: Украине нужна чистая победа, - глава МИД Британии Трасс

трасс

В случае подписания "плохого соглашения" с РФ российский диктатор Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, нет опасности компромисса с Путиным в Европе, который будет аналогичен Мюнхенскому сговору 1938 года.

"НАТО чрезвычайно едина в своей поддержке Украины. Мы все знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение", — заявила Трасс.

Читайте также: Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс

Она отметила, что Украине нужна "чистая победа, которая восстановит ее безопасность".

Напомним, Мюнхенское соглашение 1938 года (Мюнхенский договор) позволило Германии с согласия Франции, Великобритании и поддержки Италии забрать часть территории Чехословакии – Судетскую область. Соглашение считается кульминацией британо-французской политики умиротворения, что привело ко Второй мировой войне.

Великобритания (4941) россия (95420) Трасс Элизабет (116)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
03.07.2022 23:39
+23
Тільки так! У Б. Джонсона правильний і проукраїнський керівник МЗС Ліз Трасс !
показать весь комментарий
03.07.2022 23:42
+17
где-то в бункере напрягся агент "козырь"
показать весь комментарий
03.07.2022 23:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.07.2022 23:28 Ответить
Ліз Трасс - тьмок 😘☺️
показать весь комментарий
03.07.2022 23:29 Ответить
гарний песик!
рве на британсткий флаг !
показать весь комментарий
04.07.2022 00:56 Ответить
і цей теж
показать весь комментарий
04.07.2022 00:58 Ответить
Це дiвчинка-собачка а не песик. Та нехай вже рве рашу на британськiй прапор.
показать весь комментарий
04.07.2022 06:10 Ответить
Що ж вони усі активізувалися?
Мабуть хтось підняв це питання... сиплим голосом.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:30 Ответить
где-то в бункере напрягся агент "козырь"
показать весь комментарий
03.07.2022 23:30 Ответить
напару з діркачом
показать весь комментарий
03.07.2022 23:58 Ответить
Запад принял решение
показать весь комментарий
03.07.2022 23:34 Ответить
Переговоры были. Но с такими ********* требованиями, лучше проиграть в войне, если суждено, чем подписаться под такой шляпой. Ведь если пописать шляпу, то весь мир будет вынужден её признать, а если проиграть в войне, то это будет оккупация и никто не признает её.Имхо.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:41 Ответить
мы не проиграем в войне так как кацапы никакие не бессмертные - а просто вонючие орки
показать весь комментарий
04.07.2022 01:10 Ответить
Они вонючие Дунканы Нокдауны.
показать весь комментарий
04.07.2022 02:03 Ответить
Путін думає що він житиме вічно, теж мені Чахлик Невмирущiй .
показать весь комментарий
04.07.2022 06:13 Ответить


"ничем хорошим Украине это не грозит"
В попередньому коменті було що "Запад принял решение", а саме "чиста перемога".
Перемога нам нічим добрим не грозить?

Нічього не перплутало вбога істота?
Чи чергова парашистський тупий трольок на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 03.07.2022)?
показать весь комментарий
03.07.2022 23:43 Ответить
потому что, очевидно, что этот путь приведёт к последующим захватам, через пару лет! потом будет страны Балтии и/или Польша и так далее... этот пусть ведёт вникуда!!!

единственный вариант, при котором всего это больше никогда не случиться - уничтожить расейско-фашистскую салдатню здесь и сейчас
показать весь комментарий
03.07.2022 23:36 Ответить
Победить и вступить в НАТО
показать весь комментарий
04.07.2022 00:30 Ответить
В котре вже пишу,без великої кількості M-270 MLRS чи HIMARS з балістичними ракетами,москалів не перемогти.Ніякий мобілізаційний ресурс не допоможе,якщо великий провал по ракетах,авіації,артилерії,в нас існує.Не потрібно було дурістю займатися і повертати призов,мотивуючи це патріотизмом і показуючи Ізраїль.Техніку потрібно було купляти.Зараз залишається лише благати США про велику допомогу.
показать весь комментарий
03.07.2022 23:35 Ответить
Мобіармія з великими нулями не може бути боєздатною за визначенням в ******** умовах, лише професійна в якості операторів військової техніки здатна захистити державу
показать весь комментарий
07.07.2022 07:50 Ответить
такое себе предупреждение закулисным переговорщикам, готовящим августовский "декрет о мире"?
показать весь комментарий
03.07.2022 23:39 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2022 23:39 Ответить
DW на русском

https://twitter.com/dw_russian/status/1543135240968962048 2 июл.

Санкции Запада не коснулись почти 30 руководителей оружейных фирм и 14 оборонных компаний из РФ, выяснило Reuters. Так, ни в одном из списков не фигурируют владелец 75% ГК "Калашников" Алан Лушников или гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков
показать весь комментарий
03.07.2022 23:41 Ответить
Тільки так! У Б. Джонсона правильний і проукраїнський керівник МЗС Ліз Трасс !
показать весь комментарий
03.07.2022 23:42 Ответить
Liz is right!
показать весь комментарий
03.07.2022 23:53 Ответить
От про мінські угоди не треба! Тоді це був єдиний спосіб зберегти нашу армію! Саме ці угоди і вдала зовнішня політика дозволили росію тримати на ланцюгу. А в цей час підсилювали армію, від якої так відкошував один військовий діловод (на зе починається).
Й ось тут у 1919 році була проведена найуспішніша ідеологічна диверсія під назвою «Слуга народу». До влади добралися махрові популісти і невігласи, які, прикриваючись демократичними гаслами, почали руйнувати країну.
Але попередники все ж зуміли закласти такий фундамент, що цим пройдисвітам не вдалось доламати до кінця, бо Армія, Мова, Віра - це були не просто слова.
показать весь комментарий
04.07.2022 00:06 Ответить
Ця мантра звучала останні кілька років у виправдання держзради, яка підтвердилася невдалою спробою федералізації України через зміни до Конституції і загибеллю нацгвардійця
показать весь комментарий
07.07.2022 07:55 Ответить
Козирь з Діркачом заодно
показать весь комментарий
04.07.2022 00:06 Ответить
роблять дірки Плівкачя
показать весь комментарий
04.07.2022 00:08 Ответить
Починаю вчити англійську. З поваги до цієї нації. Щоб при зустрічі їхнью мовою висловити їм свою повагу.
показать весь комментарий
04.07.2022 00:19 Ответить
еге ж!
англійську англійську в принципі вивчити неможливо !
навіть знаючи англійську нічорта не розбереш що говорить реальний англичанин із їхньою пірнаючою інтонацією
показать весь комментарий
04.07.2022 01:02 Ответить
а что говорят гуцули на Закарпаттi ты разберешь?
показать весь комментарий
04.07.2022 01:13 Ответить
Англійська мова є зараз мовою всього світу. Той, хто хоча б може читати англійською, дуже поширює своє розуміння всього світу. И навпаки, понад більша частина населення вважає, що англійської мови вчитися не треба, та набагато хто ще й гордитися, що не може її спілкуватися.
показать весь комментарий
04.07.2022 01:18 Ответить
*Більша частина населення нараисе.
показать весь комментарий
04.07.2022 10:38 Ответить
Украина не может себе позволить никакое "перемирие". Заморозка этой войны - очередная война через пару-тройку лет
показать весь комментарий
04.07.2022 01:02 Ответить
Если ослабить хватку, кремль перегруппируется с учётом всех возможных направлений: стран Балтии, Финляндии, Польши, так что надо ковать железо пока горячо.
Расслабиться можно только после лишения России ядерного статуса.
показать весь комментарий
04.07.2022 02:11 Ответить
Підтримую розуміння (докази і висновки) заявлені тут МЗС Великобританії.
показать весь комментарий
04.07.2022 03:00 Ответить
Як тільки кремль починає вякати про переговори і ОПа починає жвавішати, виходить на арену хтось з Британії і лупить по голові зрадників України! Дякую британцям за тверезу позицію і правду і жорсткий контроль!
показать весь комментарий
04.07.2022 09:29 Ответить
 
 