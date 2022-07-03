Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить себе новое минское соглашение: Украине нужна чистая победа, - глава МИД Британии Трасс

В случае подписания "плохого соглашения" с РФ российский диктатор Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, нет опасности компромисса с Путиным в Европе, который будет аналогичен Мюнхенскому сговору 1938 года.

"НАТО чрезвычайно едина в своей поддержке Украины. Мы все знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение", — заявила Трасс.

Читайте также: Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс

Она отметила, что Украине нужна "чистая победа, которая восстановит ее безопасность".

Напомним, Мюнхенское соглашение 1938 года (Мюнхенский договор) позволило Германии с согласия Франции, Великобритании и поддержки Италии забрать часть территории Чехословакии – Судетскую область. Соглашение считается кульминацией британо-французской политики умиротворения, что привело ко Второй мировой войне.