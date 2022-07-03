Украина ничего не отдает, мы вернемся благодаря тактике и современному оружию, - Зеленский об уходе из Лисичанска
Украина не отдает свои земли. Мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил: "Если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.
Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось, и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и тогдашние.
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"Для мене справді є різниця, де.
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали.
Яка різниця: сало чи попкорн.
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись
Потрібно врешті-решт нагодувати.
Я згоден з цим. Але навіщо всім
Солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум - поразки?
Для мене справді є різниця, де.
І хто і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться.
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Я відповів: "Так і буде, друже, без сумніву: це наша земля. Велике спасибі вашій великій країні та людям за допомогу та підтримку. Ми переможемо. Переможео разом, оскільки вся ваша безцінна допомога робить цю перемогу спільною. Дякую. Боже, благослови Америку. Боже, допоможи Україні."
Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи доцільно українським військовим утримувати Сєвєродонецьк, або краще відійти до Лисичанська на вигідніші позиції
Пряма мова: "По Сєвєродонецьку, чи не краще відійти, тому що там у нас кращі позиції. Ви повинні також знати: якщо ви відходите на кращі позиції, вам потім буде дуже дорого повертатись, з точки зору кількості вбитих своїх людей, кількості втрат".
"Зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції - і, якщо вирішимо потім наступати, втратимо набагато більше".
Деталі: За словами президента, потім українським військам треба буде "мати в 5 разів більше техніки і людей, щоб наступати".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/6/7350921/
тільки із-під Харкова орків не можемо досі викулапати
цей грьобаний недонапалеон не в курсах, що співвідношення в обороні до атаки 1:3 - це мінімум
Не втрачай час, а вже сьогодні починай домовлятися , хто буде воювати на нашому боці і що для цьооо потрібно
ПРОПОНУЮ!
А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.
У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.
Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?
Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?
Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?
Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?
Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?
Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?
Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?
То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?
Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.
я тоже так кажу, через "два-три тижні(с)" зайдемо знову і в лисичанськ, і в сєвєродон....
он должен отвечать по Закону за свои действия и за потступки своей банды
Капитан торгового судна-
- Я возил..., Я грузил...,
МЫ сели на мель...