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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина ничего не отдает, мы вернемся благодаря тактике и современному оружию, - Зеленский об уходе из Лисичанска

зеленський

Украина не отдает свои земли. Мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "Если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.

Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось, и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и тогдашние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ продвигаются в двух областях и на море, - Зеленский

Зеленский Владимир (20271) Северодонецк (333) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+32
ЗСУ поверне завдяки країнам які допомагають нашій арміі та завдяки всім людям які допомагають арміі, але ніяк не завдяки зе шоблі яка ні копійки не дала на армію та навіть не платить податки
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04.07.2022 00:05
+27
Рашисти фанатіють від )(уйла, зебіли від Боневтіка! Що у одних, що у других немає і ніколи не було мізків - тільки телевізор в голові!
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04.07.2022 00:25
+23
А хто б там грудьми ляг, а Крим в 2014 не віддав?
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04.07.2022 00:07
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ЗСУ поверне завдяки країнам які допомагають нашій арміі та завдяки всім людям які допомагають арміі, але ніяк не завдяки зе шоблі яка ні копійки не дала на армію та навіть не платить податки
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04.07.2022 00:05 Ответить
Про які подадки ви кажете? В Україні Зеленський податки не платить, на кацапії з продажу своїх серіалів кацапам платить
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04.07.2022 00:17 Ответить
Рашисти фанатіють від )(уйла, зебіли від Боневтіка! Що у одних, що у других немає і ніколи не було мізків - тільки телевізор в голові!
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04.07.2022 00:25 Ответить
Ох, бляха-муха, ніколи не проводив подібні паралелі, а вони є. Дякую Вам.
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04.07.2022 00:54 Ответить
Святослав Вакарчук

"Для мене справді є різниця, де.

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали.

Яка різниця: сало чи попкорн.

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись

Потрібно врешті-решт нагодувати.

Я згоден з цим. Але навіщо всім

Солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум - поразки?

Для мене справді є різниця, де.

І хто і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться.
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04.07.2022 08:13 Ответить
да-да! за 5 років не здав, а тепер би точно - точно здав!))) ******* здали ВЖЕ 15 території України! міняй методичку , убогий...
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04.07.2022 00:31 Ответить
А також для ротацій ос та підвозу бк та забезпечення. Та й ті з водіїв, які до війни їздили по пристойних дорогах (а таких водіїв багато і в секті антизелених)-не були проти пристойності цих доріг.
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04.07.2022 00:32 Ответить
"Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та ******** зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська "- головне щоб життя хватило, щоб пересвідчитися, чи станеться це насправді...
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04.07.2022 00:28 Ответить
зато порох би точно всьо здав! а зєля не такий - фізіологічно відрізняється)))
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04.07.2022 00:33 Ответить
твой зеля уже сдал - а сколько мирных людей погибло из-за этого ублюдка холуя каломойского которых эти твари не предупредили о войне
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04.07.2022 03:58 Ответить
за незаслужений наїзд, нехай явно помилковий - заспамлю. Розбирайся, хто що і почім, та навчись ідентифікувати сарказм!
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04.07.2022 08:26 Ответить
Ну як не погодитись зі сказаним Вами?Тільки на авто-барижному законі "Авто для ЗСУ" країна втратила майже 800 млн.долл.Гнали для ЗСУ,а стоять на авто-базарах та по гаражах покидьків.Ви кажете Україна поверне?А ви почитайте проект альтернативного закону "про дозвіл виїзду за кордон чоловіків" номер 7484-1.Хто відвойовувати буде,коли дозволять розбігтись всім по закордонам?Ідейні?Так в рашистів ідейних та ресурсів,як не крути, побільше буде.Можу помилятись але здається,що йде,в вищіх щаблях влади, якийсь дуже поганий рух.
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04.07.2022 07:03 Ответить
А ви думаєте, якщо людей тут силою тримають, то вони побіжать відвойовувати? Та всі вони або будуть ховатись від повісток, або ховатись від мобілізації. А тих, кого силою забрали будуть гірші за росіян. При першому ж вистрілі будуть тікати. Ви цього хочете? Україна не може утримувати більшу армію. Вже 700 тис є. Нехай доберуть до мільйона. А решту навіщо тримати? Військовозобов'язаних 10.5 мільйона. Що їм робити? В багатьох сім'ї за кордоном ледь кінці зводять. Такі люди з цією забороною тільки ненависть накопичують
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04.07.2022 13:55 Ответить
Need to crush Russkies motherfuckers ASAP. Need better tactics and supplies. Do it!
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04.07.2022 00:06 Ответить
We will, buddy, no *****: it's our land. Thanks a lot your great country and people for all your help and support. We will win. Win together since all you invaluable help makes this victory common. Thank you. God bless America. God help Ukraine.
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04.07.2022 00:34 Ответить
Пееведіть.
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04.07.2022 00:42 Ответить
Найщо й скільки Вам перевести?
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04.07.2022 00:49 Ответить

Do you want to show you know English well?
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04.07.2022 01:04 Ответить
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04.07.2022 01:54 Ответить
Гугл в помощь.
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04.07.2022 10:00 Ответить
Людина пише: "Треба якнайшвидше розтрощити руських ублюдків. Потрібна краща тактика та запаси. Вперед!"

Я відповів: "Так і буде, друже, без сумніву: це наша земля. Велике спасибі вашій великій країні та людям за допомогу та підтримку. Ми переможемо. Переможео разом, оскільки вся ваша безцінна допомога робить цю перемогу спільною. Дякую. Боже, благослови Америку. Боже, допоможи Україні."
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04.07.2022 10:16 Ответить
А хто б там грудьми ляг, а Крим в 2014 не віддав?
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04.07.2022 00:07 Ответить
В мене тітка кримчанка там з тим складна ситуація хто не грає за їх правилами лишається без нерухомості, я не осуджую тих людей які змушені платити їм ту ж комуналку.
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04.07.2022 00:26 Ответить
зате осуджуєш інших за неіснуючу нерохомість і неіснуючий бізнесна рашці? якась каша...
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04.07.2022 00:35 Ответить
Воно тексти читає написані різними людьми, бо кожен раз зміст міняється, відступати-наступати, вчора це було погано, сьогодні - це правильно.

Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи доцільно українським військовим утримувати Сєвєродонецьк, або краще відійти до Лисичанська на вигідніші позиції

Пряма мова: "По Сєвєродонецьку, чи не краще відійти, тому що там у нас кращі позиції. Ви повинні також знати: якщо ви відходите на кращі позиції, вам потім буде дуже дорого повертатись, з точки зору кількості вбитих своїх людей, кількості втрат".

"Зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції - і, якщо вирішимо потім наступати, втратимо набагато більше".

Деталі: За словами президента, потім українським військам треба буде "мати в 5 разів більше техніки і людей, щоб наступати".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/6/7350921/
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04.07.2022 00:14 Ответить
воно просто дурне(
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04.07.2022 01:25 Ответить
это означает только одно что зеленский пустой балабол как и его советники подельники типа арестовича
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04.07.2022 04:01 Ответить
дагаварился гдета пасєрєдінє
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04.07.2022 00:20 Ответить
Наші експерти казали,що Лисичанськ,це неприступна фортеця.Але ж,якщо супротивник має багато авіації,ракет і артилерії,це не може бути правдою.
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04.07.2022 00:18 Ответить
та без проблем, Вова!
тільки із-під Харкова орків не можемо досі викулапати

цей грьобаний недонапалеон не в курсах, що співвідношення в обороні до атаки 1:3 - це мінімум
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04.07.2022 00:20 Ответить
Слова зелених і гроша ламаного не вартують. А Зеленського і поготів. Згадайте його обіцянки передвиборні. Тріпати язиком можна скільки завгодно. Але від цього корупционери не сядуть, економіка не запряцює, суди чесними не будуть.
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04.07.2022 00:22 Ответить
Для диванних експертів : спробуй поїхати у будь яку прифронтову точку та побачити що там діється чи хоча б з деякої відстані послухати, скільки усього прилітає по українських позиціях та з якою інтенсивністю. Після чого одразу звертайся до Генштабу з пропозиціями та зауваженнями, що він робить не так.
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04.07.2022 00:42 Ответить
Ну як ти будеш повертати ? В тебе найпростішим підрахунком людей менше рази в 4 , а зброї разів в 10-20.

Не втрачай час, а вже сьогодні починай домовлятися , хто буде воювати на нашому боці і що для цьооо потрібно
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04.07.2022 00:45 Ответить
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04.07.2022 00:48 Ответить
Сергій Данілюк

ПРОПОНУЮ!

А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.

У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.

Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?

Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?

Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?

Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?

Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?

Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?

Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?

То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?

Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.
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04.07.2022 00:49 Ответить
А как полиция будет власть защищать на буханках и прочем разваливающейся хламе? Тут к примеру манифестация или протест, а у них машина не заводится, электрошокеры кончились, касок и щитов не хватает, водомёт заклинило... Власть может пострадать
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04.07.2022 07:58 Ответить
во-во!
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04.07.2022 01:27 Ответить
****.
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04.07.2022 00:54 Ответить
На початку війни всі росіяни знали, что скоро будем жить в адной стране. Пройшло чотири місяці, поки що нє в адной...
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04.07.2022 01:00 Ответить
что значит пока что? не дождешься кацап
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04.07.2022 04:24 Ответить
Сдача Лисичанська-це удар для всіх.Особливо,коли всі стверджували,що Лисичанськ-це фортеця і взяти її найближчим часом буде неможливе.Значить у нас або не має зовсім ніяких сил та резервів,або це договорняк
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04.07.2022 01:13 Ответить
Зрадофіл!.... Або просто війна, де тактичні битви хтось виграє, а хтось програє! І це норма!
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04.07.2022 09:44 Ответить
Зеленське чмо, як ти вже всіх дістало.
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04.07.2022 01:32 Ответить
+146%!
я тоже так кажу, через "два-три тижні(с)" зайдемо знову і в лисичанськ, і в сєвєродон....
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04.07.2022 01:39 Ответить
Негоже під час такої страшної війни обгиджувати Президента і Головнокомандувача замість підтримки!Обсуждайте його з дружиною на кухні,а не в соціальних мережах,які читають також рашисти і визначають ві дношення до керівництва країни!
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04.07.2022 03:59 Ответить
твой не лох и не президент - преступник и порушник Конституцii Украiни
он должен отвечать по Закону за свои действия и за потступки своей банды
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04.07.2022 04:28 Ответить
Совок головного мозку! Все замовчувати, голову не висовувати! Тьфу! А рашисти завжди думали, що якщо українець лає владу, то здасть її ворогам. Сам додумаєшся чому присутність критики це добре, а відсутність це погано??
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04.07.2022 09:46 Ответить
🤮🖕
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04.07.2022 13:57 Ответить
Дермак з обригстовичем грудями лягут?
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04.07.2022 05:20 Ответить
Там ще Стефанчук ляже...
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04.07.2022 09:00 Ответить
Просрав воєнні бюджети, не закупив жодної зброї, податки не платить, гроші виводить... Бреше в очі!
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04.07.2022 07:39 Ответить
Мне это напомнило старый морской анекдот:
Капитан торгового судна-
- Я возил..., Я грузил...,
МЫ сели на мель...
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04.07.2022 07:39 Ответить
Зеленський, подякуй тому, хто написав тобі саме цю промову. Гарна вийшла! А взагалі дуже дивно, що артист розмовного жанру так погано володіє ораторським мистецтвом! Той нелогічний брєд і не зв'язані слова в реченнях, які присутні в розмові 'від себе', без сценарію, говорять про дуже обмежені розумові здібності вовачки.
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04.07.2022 09:51 Ответить
Якщо території, які на сьогодні під окупацією, для Зеленського нічого, то хто він для нас?
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04.07.2022 10:19 Ответить
Давай, дядя Вова, народу нравица!
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04.07.2022 10:34 Ответить
А что изменится потом ? У нас станет в разы больше людей и техники ? Вот сейчас нету, а через месяц вдруг появится ? Или как будем назад отвоёвывать ?
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04.07.2022 12:42 Ответить
 
 