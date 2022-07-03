Украина ничего не отдает, мы вернемся благодаря тактике и современному оружию, - Зеленский об уходе из Лисичанска

Украина не отдает свои земли. Мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "Если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия.

Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области – пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них за это время получилось, и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и тогдашние.

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