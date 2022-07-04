На южном направлении ВСУ ликвидировали 47 россиян, склад боеприпасов и вражескую технику, - ОК "Юг"

На юге ВСУ уничтожили 47 россиян, две самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники", - говорится в сообщении.

Также читайте: РФ усилила корабельную группировку в Черном море подводной лодкой, - ОК "Південь".

Кроме того, были нанесены авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются.