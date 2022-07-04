На южном направлении ВСУ ликвидировали 47 россиян, склад боеприпасов и вражескую технику, - ОК "Юг"
На юге ВСУ уничтожили 47 россиян, две самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
"За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, были нанесены авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются.
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При этом, судя по сводкам Генштаба,потерь у орков все меньше и меньше.
Если бы наши отступали по всем районам этих боев, то минимальные потери орков были бы объяснимы. Но наши отступают только в Луганской обл., а в других районах даже есть небольшое продвижение вперед. Продвижение вперед без потерь врага возможно только в одном случае: Если враг не воюет, а просто отступает.
Хорошо, но МАЛО!
Хороший орк - неживой.
Больше хороших орков!