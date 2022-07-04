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На южном направлении ВСУ ликвидировали 47 россиян, склад боеприпасов и вражескую технику, - ОК "Юг"

південь

На юге ВСУ уничтожили 47 россиян, две самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники", - говорится в сообщении.

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Кроме того, были нанесены авиационный и ракетный удары по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются.

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армия РФ (19123) техника (1734) ВСУ (6564)


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радісно за ЗСУ
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04.07.2022 06:38 Ответить
Украинские женщины самые красивые, украинские мужчины самые смелые, украинская нация непобедима.
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04.07.2022 06:45 Ответить
Не даром люди говорят, шо в руках e свинособак даже лайно ржавеет. Хотя они и приписывают себя к славянам.Но из-за деторождаемости их славянское население к 2060-ому году окажется в 2-х процентном меньшинстве. Тобто , истинные москали в нарабсее - нецменшины звичайнi.
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04.07.2022 07:04 Ответить
P.S. Cказка про репку выдает генетические секреты москалей(...дедка- внучку, внучка - жУЧКУ...жУЧКА МЫШКУ...), да и в летописях об этом упоминается, мол кто виноват? - папа и мама, сестренка и брат... Потому все москали - такi ПАЛЯРУШНI... То й не диво, що москаль - це небеспечне створіння,з яким завжди щось божевільне трапляється! Де воно пройде все рушиться! Москаль СэРэСэРу розвалив... Взявся вже й за нарабсею. Правду люди кажуть: Поки правив Украiнець (Хрущов-Брежнев) - Союз розквiтав. Дорвався москаль до влади - розвалив той союз. . Смiх-смiхом, але ж бо пiсля 1917-го року москалю В 1982 РОЦI вперше в iсторii дали можливiсть потриматися за владу... тепер маемо повну стагнацiю цапобаду. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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04.07.2022 07:27 Ответить
Південь кожен день звітує, а Схід чогось ні. ну, мабуть, так треба, все одно в загальному звіті про втрати орків бачимо все.
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04.07.2022 07:34 Ответить
Восток получит свой объем лэнд-лиза, будут вам и восточные отчеты. а пока , нужно отрезать свинособак от снабжения через Крым. Так шо не истерите. ЛУчше вставьте люлей главзебу, мол, доколе крымский мост будет оставаться неушкодженним.
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04.07.2022 07:39 Ответить
Бои на севере Харькова, бои на Изюмском направлении, бои на Славянском направлении, бои в районе Лисичанска, бои в районе Верхнеторецкого, бои в районе Угледара, бои в районе Гуляйполя, бои в районе Орехова, бои в районе Высокополье-Архангельское, бои на направлении Николаев-Херсон.
При этом, судя по сводкам Генштаба,потерь у орков все меньше и меньше.
Если бы наши отступали по всем районам этих боев, то минимальные потери орков были бы объяснимы. Но наши отступают только в Луганской обл., а в других районах даже есть небольшое продвижение вперед. Продвижение вперед без потерь врага возможно только в одном случае: Если враг не воюет, а просто отступает.
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04.07.2022 07:59 Ответить
47?
Хорошо, но МАЛО!
Хороший орк - неживой.
Больше хороших орков!
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04.07.2022 08:54 Ответить
 
 